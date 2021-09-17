وصفة غير تقليدية ومبتكرة لعمل خلية النحل في البيت وضمان نجاحها بنسبة 100%

تعتبر خلية النحل من أشهل الحلويات الشرقية التي لها شعبية كبيرة في عدد من الدول العربية، ويتم تحضيرها بسهولة وتقديمها في مناسبة مختلفة مثل أعياد الميلاد والعزومات، حيث تتميز بالمذاق اللذيذ، وأنها لا تحتاج إلى وقت كبير أو مجهود في التحضير، كما يمكن استعمال حشوات مختلفة لتحضيرها مثل القشطة أو العسل أو الجبنة أو المكسرات حسب الرغبة، وسوف ننشر لكم وصفات غير تقليدية ومبتكرة لتحضيرها في هذا المقال. طريقة عمل خلية النحل بالتمر طريقة عمل خلية النحل بالتمر المكونات: 4 كوب من الدقيق.

رشة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

2 كوب من الماء.

2 ملعقة كبيرة من الخميرة.

6 ملعقة كبيرة من اللبن البودرة.

50 حبة تمر.

2 ملعقة كبيرة من الزعفران.

2 كوب كبير من السكر.

نصف كوب من الزيت النباتي.

2 بيضة.

رشة صغيرة من الزعفران.

ملعقة من الحليب صغيرة الحجم. طريقة التحضير: نضع في وعاء الخلاط كلاً من الدقيق والملح والبيكنج باودر والخميرة والسكر والحليب.

نقلب جميع المكونات لتتجانس مع بعضها.

ثم نضيف كلاً من البيض والزيت والزعفران والماء.

ونقوم بتشغيل العجان على سرعة أعلى لكي تمتزج المكونات بشكل جيد.

ونستمر في العجن بعد ذلك على سرعة أبطأ لمدة 10 دقائق.

ثم نقوم بوضع العجينة في بولة مدهونة بالزيت ونغطيها، ونتركها حتى تتخمر ويتضاعف حجمها.

بعد ذلك نقوم بوضعها على سطح مرشوش بالدقيق، ونقطعها إلى 30 قطعة.

ونحشي كل قطعة بالتمر.

ثم نقوم بتوزيعها في صينية دائرية، ونتركها جانباً لكي ترتاح.

وندخلها الفرن بعد ذلك. طريقة تحضير خلية النحل بالقشطة طريقة تحضير خلية النحل بالقشطة المكونات: 3 ملعقة كبيرة من العسل.

نصف كوب قشطة.

كوب من الحليب. طريقة التحضير: نقوم بتجهيز العجينة كما كان في الوصفة السابقة.

ونقوم بتشكيلها على هيئة كرات صغيرة الحجم ونحشيها من الداخل بالقشطة.

ثم نغلقها بشكل محكم من جميع النواحي، ونقوم بوضعها في صينية مدهونة بالزيت.

يجب أن تكون الدوائر كلها متلاصقة مع بعضها.

ثم ندهنها من الوجه بالقليل من الحليب السائل، وندخلها الفرن على حرارة متوسطة لمدة نصف ساعة.

حيث يصبح الوجه لونه ذهبي.

ثم نخرجها من الفرن ونرش عليها العسل. الوسوم

تعتبر خلية النحل من أشهل الحلويات الشرقية التي لها شعبية كبيرة في عدد من الدول العربية، ويتم تحضيرها بسهولة وتقديمها في مناسبة مختلفة مثل أعياد الميلاد والعزومات، حيث تتميز بالمذاق اللذيذ، وأنها لا تحتاج إلى وقت كبير أو مجهود في التحضير، كما يمكن استعمال حشوات مختلفة لتحضيرها مثل القشطة أو العسل أو الجبنة أو المكسرات حسب الرغبة، وسوف ننشر لكم وصفات غير تقليدية ومبتكرة لتحضيرها في هذا المقال. طريقة عمل خلية النحل بالتمر طريقة عمل خلية النحل بالتمر المكونات: 4 كوب من الدقيق.

رشة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

2 كوب من الماء.

2 ملعقة كبيرة من الخميرة.

6 ملعقة كبيرة من اللبن البودرة.

50 حبة تمر.

2 ملعقة كبيرة من الزعفران.

2 كوب كبير من السكر.

نصف كوب من الزيت النباتي.

2 بيضة.

رشة صغيرة من الزعفران.

ملعقة من الحليب صغيرة الحجم. طريقة التحضير: نضع في وعاء الخلاط كلاً من الدقيق والملح والبيكنج باودر والخميرة والسكر والحليب.

نقلب جميع المكونات لتتجانس مع بعضها.

ثم نضيف كلاً من البيض والزيت والزعفران والماء.

ونقوم بتشغيل العجان على سرعة أعلى لكي تمتزج المكونات بشكل جيد.

ونستمر في العجن بعد ذلك على سرعة أبطأ لمدة 10 دقائق.

ثم نقوم بوضع العجينة في بولة مدهونة بالزيت ونغطيها، ونتركها حتى تتخمر ويتضاعف حجمها.

بعد ذلك نقوم بوضعها على سطح مرشوش بالدقيق، ونقطعها إلى 30 قطعة.

ونحشي كل قطعة بالتمر.

ثم نقوم بتوزيعها في صينية دائرية، ونتركها جانباً لكي ترتاح.

وندخلها الفرن بعد ذلك. طريقة تحضير خلية النحل بالقشطة طريقة تحضير خلية النحل بالقشطة المكونات: 3 ملعقة كبيرة من العسل.

نصف كوب قشطة.

كوب من الحليب. طريقة التحضير: نقوم بتجهيز العجينة كما كان في الوصفة السابقة.

ونقوم بتشكيلها على هيئة كرات صغيرة الحجم ونحشيها من الداخل بالقشطة.

ثم نغلقها بشكل محكم من جميع النواحي، ونقوم بوضعها في صينية مدهونة بالزيت.

يجب أن تكون الدوائر كلها متلاصقة مع بعضها.

ثم ندهنها من الوجه بالقليل من الحليب السائل، وندخلها الفرن على حرارة متوسطة لمدة نصف ساعة.

حيث يصبح الوجه لونه ذهبي.

ثم نخرجها من الفرن ونرش عليها العسل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصفة غير تقليدية ومبتكرة لعمل خلية النحل في البيت وضمان نجاحها بنسبة 100% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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