طريقة عمل الهريسة في البيت خطوة بخطوة للحصول على نفس طعم الجاهزة والتمتع بأطيب مذاق

تعتبر الهريسة من أشهر أطباق الحلويات الشرقية التي تقدم في كثير من بلاد الوطن العربي مثل سوريا والشام، وانتشرت لباقي البلاد وأصبحا من الحلويات الرئيسية في المناسبات والاحتفالات، وتتميز بالمذاق الشهي واللذيذ حيث يحبها كل الكبار والصغار، ويمكن تحضيرها بكل سهولة في البيت بمكونات سهلة وبسيطة، فهي لا تحتاج إلى مجهود أو تعب وتتوافر مكوناتها في كل بيت. طريقة عمل الهريسة في البيت طريقة عمل الهريسة في البيت المكونات: 3 كوب من السميد الخشن.

كوب واحد من السكر.

كوب واحد من جوز الهند.

كوب من السمنة.

كوب ونصف من الزبادي.

ملعقة من كربونات الصوديوم صغيرة الحجم.

ملعقة من الطحينة للدهن.

شربات.

لوز للتزيين. طريقة التحضير: في وعاء واسع وعميق نضع السميد ونضيف له جوز الهند والسكر، ونقلب المكونات مع بعضها البعض.

ثم نقوم بإضافة السمنة ونعجن المكونات مع بعضها حتى تتجانس مع بعضها بشكل جيد.

في وعاء آخر نقوم بمزج الزبادي مع بيكربونات الصوديوم.

ثم نقوم بإضافة المزيج إلى خليط السميد، ونقلب المكونات كلها مع بعضها بشكل جيد.

نقوم بدهن صينية الفرن بالطحينة جيداً، ونصب بها خليط الهريسة، ونزينها باللوز.

ثم نقوم بتسخين الفرن على حرارة متوسطة، وندخلها الفرن لمدة نصف ساعة حتى تستوي ويصبح لونها ذهبي.

بعد أن تخرج نقوم بصب الشربات عليها وهي ساخنة، ثم نتركها تبرد حتى تكون جاهزة للتقديم. طريقة عمل الهريسة الشامية طريقة عمل الهريسة الشامية المكونات: 3 كوب من السميد الخشن.

نصف كوب من الشربات.

ربع كوب من الزبدة الذائبة.

نصف كوب سكر.

2 ملعقة كبيرة من اللبن البودرة.

ملعقة إلا ربع من البيكنج باودر.

كوب من الماء الدافئ.

ملعقة من الطحينة كبيرة.

فستق مجروش. للشربات: 2 كوب من السكر.

كوب ونصف كوب من الماء.

ملعقة عصير ليمون صغيرة. طريقة التحضير: في قدر على النار نقوم بوضع كلاً من الماء والسكر، ونقلب حتى ذوبان السكر، ونتركه على النار يغلي.

نقوم بإضافة عصير الليمون، ونقلب المكونات لمدة دقيقتين.

في وعاء نقوم بخلط السميد مع البيكنج باودر والسكر، ثم نضيف اللبن البودرة، ونقلب.

وبعد ذلك نقوم بإضافة الزبدة والشربات.

ندهن الصينية ونضع الخليط، وندخلها الفرن حتى تستوي. الوسوم

تعتبر الهريسة من أشهر أطباق الحلويات الشرقية التي تقدم في كثير من بلاد الوطن العربي مثل سوريا والشام، وانتشرت لباقي البلاد وأصبحا من الحلويات الرئيسية في المناسبات والاحتفالات، وتتميز بالمذاق الشهي واللذيذ حيث يحبها كل الكبار والصغار، ويمكن تحضيرها بكل سهولة في البيت بمكونات سهلة وبسيطة، فهي لا تحتاج إلى مجهود أو تعب وتتوافر مكوناتها في كل بيت. طريقة عمل الهريسة في البيت طريقة عمل الهريسة في البيت المكونات: 3 كوب من السميد الخشن.

كوب واحد من السكر.

كوب واحد من جوز الهند.

كوب من السمنة.

كوب ونصف من الزبادي.

ملعقة من كربونات الصوديوم صغيرة الحجم.

ملعقة من الطحينة للدهن.

شربات.

لوز للتزيين. طريقة التحضير: في وعاء واسع وعميق نضع السميد ونضيف له جوز الهند والسكر، ونقلب المكونات مع بعضها البعض.

ثم نقوم بإضافة السمنة ونعجن المكونات مع بعضها حتى تتجانس مع بعضها بشكل جيد.

في وعاء آخر نقوم بمزج الزبادي مع بيكربونات الصوديوم.

ثم نقوم بإضافة المزيج إلى خليط السميد، ونقلب المكونات كلها مع بعضها بشكل جيد.

نقوم بدهن صينية الفرن بالطحينة جيداً، ونصب بها خليط الهريسة، ونزينها باللوز.

ثم نقوم بتسخين الفرن على حرارة متوسطة، وندخلها الفرن لمدة نصف ساعة حتى تستوي ويصبح لونها ذهبي.

بعد أن تخرج نقوم بصب الشربات عليها وهي ساخنة، ثم نتركها تبرد حتى تكون جاهزة للتقديم. طريقة عمل الهريسة الشامية طريقة عمل الهريسة الشامية المكونات: 3 كوب من السميد الخشن.

نصف كوب من الشربات.

ربع كوب من الزبدة الذائبة.

نصف كوب سكر.

2 ملعقة كبيرة من اللبن البودرة.

ملعقة إلا ربع من البيكنج باودر.

كوب من الماء الدافئ.

ملعقة من الطحينة كبيرة.

فستق مجروش. للشربات: 2 كوب من السكر.

كوب ونصف كوب من الماء.

ملعقة عصير ليمون صغيرة. طريقة التحضير: في قدر على النار نقوم بوضع كلاً من الماء والسكر، ونقلب حتى ذوبان السكر، ونتركه على النار يغلي.

نقوم بإضافة عصير الليمون، ونقلب المكونات لمدة دقيقتين.

في وعاء نقوم بخلط السميد مع البيكنج باودر والسكر، ثم نضيف اللبن البودرة، ونقلب.

وبعد ذلك نقوم بإضافة الزبدة والشربات.

ندهن الصينية ونضع الخليط، وندخلها الفرن حتى تستوي.

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