أسرار وتكات وحركات عمل فراخ كنتاكى في البيت بطريقة سهله وبمكونات بسيطة

عمل فراخ كنتاكى في البيت بطريقة سهله وبمكونات بسيطة، من أفضل أنواع الفراخ التي يفضلها الكثير هي فراخ كنتاكي والذي بدأ الكثير في البحث عن سر خلطة الفراخ والطريقة الصحيحة لعمل فراخ كنتاكي في البيت ومن خلالنا سنقدم لكم أسهل وصفة لعمل فراخ كنتاكى بأقل مكونات وخاصة أن الفرج قد يحبها الكبير والصغير وقد يفضلوا أن يتناولونها بأكثر من طريقة . عمل فراخ كنتاكى في البيت بطريقة سهله وبمكونات بسيطة عمل فراخ كنتاكى في البيت بطريقة سهله وبمكونات بسيطة يمكن عمل الفراخ الكنتاكي بمكونات سهلة جدا وبسيطة وتعطي نتائج رائعة ويتم تحضيها كالتالي: مكونات عمل فراج كنتاكي في المنزل ثلاث معالق من البابريكا.

ملعقتين من الفلفل الأبيض.

ثوم بودر.

زنجبيل مطحون.

ملعقة من المستردة.

فلفل اسود وزعتر وملح حسب الرغبة.

عدد اثنين بيضة.

دقيق ونصف كوب من الحليب. طريقة تحضير فراج كنتاكي في المنزل نحضر وعاء ونضع فيه قطع الفراخ ونقوم بإضافة التوابل والدقيقة ونخلطها معهم جيدًا.

نقوم بخفق الحليب والبيض في وعاء آخر نرفع الدجاج من البهارات والدقيق ونضعها في سائل البيض والحليب.

ثم نضعها مرةً أخرى في خليط الدقيق والبهارات على جميع جوانبها وتغطى بالدقيق تمامًا.

نضع مقلاة على النار وبها كمية كبيرة من الزيت وننتظر حتى يقدح ثم نضع فيه قطع الدجاج.

نقوم بتقليب الدجاج وننتظر حتى يأخذ شكل دجاج كنتاكي الجاهز تمامًا.

نرفعها من الزيت على ورق مطبخ لكي يشرب الزيت منها ثم ننقلها إلى أطباق التقديم مع صوص الكاتشب والمايونيز كما يمكن قلي البطاطس بجانبها. طريقة أخرى لعمل الفراخ الكنتاكي بنفس المكونات السابقة هناك طريقة أخرى لعمل الفراخ وذلك من خلال سلق الفراخ وتركها حتى تبرد ثم نضعها في أكياس حفظ الطعام ونضيف إليها التوابل والدقيق ونضيف عصير الليمون إليها وتقلب جيدًا.

نضع الفراخ في الثلاجة لمدة يوم كامل حتى يتشبع بالتتبيلة ونخرجها ونضعها في بيض مخفوق بالحليب ونقليها طاسة في مليئة بالزيت على جميع جوانبها وستحصلين على فراخ كنتاكي رائعة. مكونات عمل فراج كنتاكي في المنزلطريقة تحضير فراج كنتاكي في المنزلطريقة أخرى لعمل الفراخ الكنتاكي بنفس المكونات السابقة الوسوم

عمل فراخ كنتاكى في البيت بطريقة سهله وبمكونات بسيطة، من أفضل أنواع الفراخ التي يفضلها الكثير هي فراخ كنتاكي والذي بدأ الكثير في البحث عن سر خلطة الفراخ والطريقة الصحيحة لعمل فراخ كنتاكي في البيت ومن خلالنا سنقدم لكم أسهل وصفة لعمل فراخ كنتاكى بأقل مكونات وخاصة أن الفرج قد يحبها الكبير والصغير وقد يفضلوا أن يتناولونها بأكثر من طريقة . عمل فراخ كنتاكى في البيت بطريقة سهله وبمكونات بسيطة عمل فراخ كنتاكى في البيت بطريقة سهله وبمكونات بسيطة يمكن عمل الفراخ الكنتاكي بمكونات سهلة جدا وبسيطة وتعطي نتائج رائعة ويتم تحضيها كالتالي: مكونات عمل فراج كنتاكي في المنزل ثلاث معالق من البابريكا.

ملعقتين من الفلفل الأبيض.

ثوم بودر.

زنجبيل مطحون.

ملعقة من المستردة.

فلفل اسود وزعتر وملح حسب الرغبة.

عدد اثنين بيضة.

دقيق ونصف كوب من الحليب. طريقة تحضير فراج كنتاكي في المنزل نحضر وعاء ونضع فيه قطع الفراخ ونقوم بإضافة التوابل والدقيقة ونخلطها معهم جيدًا.

نقوم بخفق الحليب والبيض في وعاء آخر نرفع الدجاج من البهارات والدقيق ونضعها في سائل البيض والحليب.

ثم نضعها مرةً أخرى في خليط الدقيق والبهارات على جميع جوانبها وتغطى بالدقيق تمامًا.

نضع مقلاة على النار وبها كمية كبيرة من الزيت وننتظر حتى يقدح ثم نضع فيه قطع الدجاج.

نقوم بتقليب الدجاج وننتظر حتى يأخذ شكل دجاج كنتاكي الجاهز تمامًا.

نرفعها من الزيت على ورق مطبخ لكي يشرب الزيت منها ثم ننقلها إلى أطباق التقديم مع صوص الكاتشب والمايونيز كما يمكن قلي البطاطس بجانبها. طريقة أخرى لعمل الفراخ الكنتاكي بنفس المكونات السابقة هناك طريقة أخرى لعمل الفراخ وذلك من خلال سلق الفراخ وتركها حتى تبرد ثم نضعها في أكياس حفظ الطعام ونضيف إليها التوابل والدقيق ونضيف عصير الليمون إليها وتقلب جيدًا.

نضع الفراخ في الثلاجة لمدة يوم كامل حتى يتشبع بالتتبيلة ونخرجها ونضعها في بيض مخفوق بالحليب ونقليها طاسة في مليئة بالزيت على جميع جوانبها وستحصلين على فراخ كنتاكي رائعة. مكونات عمل فراج كنتاكي في المنزلطريقة تحضير فراج كنتاكي في المنزلطريقة أخرى لعمل الفراخ الكنتاكي بنفس المكونات السابقة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسرار وتكات وحركات عمل فراخ كنتاكى في البيت بطريقة سهله وبمكونات بسيطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.