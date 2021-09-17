اصنعي المايونيز بنفسك في البيت بدون مواد حافظة واستغني عن شرائه من الخارج مرة أخرى

يعتبر المايونيز من أهم الصلصات التي يحبها جميع الأشخاص، ويفضلون تناولها مع الكاتشب على سندويشات البرجر والدجاج والبيتزا وغيرها الكثير من الأكلات، حيث أنه يمنح الطعام مذاق خاص ومختلف، ويتم تحضيره بطرق مختلفة، وهذا ما سننشره لكم في هذا المقال، حيث نقدم لكم وصفات سهلة وبسيطة يمكنكم تحضيرها بدون تعب في البيت، وبالتالي تحصلون على نفس الطعم بأقل تكلفة وبدون مواد حافظة. طريقة عمل المايونيز في البيت طريقة عمل المايونيز في البيت المكونات: 2 بياض بيض.

كوب زيت نباتي.

فصان من الثوم مهروسين.

ملعقة من الخل الأبيض كبيرة.

عصير ليمونة.

رشة من الملح والفلفل الأبيض. طريقة التحضير: في وعاء الخلاط الكهربائي نخلط بياض البيض مع الثوم بشكل جيد.

ثم نقوم بإضافة الزيت تدريجياً ونستمر في الخفق حتى نحصل على قوام سميك.

وبعد ذلك نضيف الملح والفلفل وعصير الليمون والخل إلى الخليط.

نستمر في الخلط حتى نحصل على صوص المايونيز بالقوام المناسب.

وبالتالي يكون جاهز، نقوم بحفظه في برطمانات في الثلاجة حتى وقت الاستخدام. طريقة تحضير المايونيز بسهولة طريقة تحضير المايونيز بسهولة المكونات: كوب صغير من الحليب.

فصين من الثوم مهروسين.

ملعقتين كبار من عصير الليمون.

2 كوب صغير من الزيت.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الملح. طريقة التحضير: في وعاء الخلاط الكهربائي نقوم بخلط الحليب مع عصير الليمون والثوم والملح بشكل جيد حتى نحصل على خليط ناعم.

ونقوم بإضافة الزيت تدريجياً إلى الخليط، ونستمر في الخفق حتى نحصل على قوام متماسك قليلاً.

بالتالي يكون جاهز.

نقوم بحفظه في علب زجاجية محكمة الغلق في الثلاجة حتى وقت الاستخدام. طريقة عمل المايونيز بالنشا طريقة عمل المايونيز بالنشا المكونات: 2 ملعقة كبيرة من النشا.

نصف كوب كبير ماء.

4 فصوص من الثوم المهروس.

ملعقة من الزيت كبيرة.

عصير ليمون.

نصف ملعقة من الملح صغيرة. طريقة التحضير: في وعاء على النار نقوم بتذويب النشا في الماء، ونتركه على النار يغلي ويتماسك قوامه.

نقوم بإضافة الزيت والثوم المهروس وعصير الليمون إلى الخليط، ونقلب المكونات كلها مع بعضها حتى تتجانس.

وبالتالي يكون جاهز نقوم بتعبئته في برطمانات زجاجية في الثلاجة حتى وقت الاستعمال والتقديم. الوسوم

يعتبر المايونيز من أهم الصلصات التي يحبها جميع الأشخاص، ويفضلون تناولها مع الكاتشب على سندويشات البرجر والدجاج والبيتزا وغيرها الكثير من الأكلات، حيث أنه يمنح الطعام مذاق خاص ومختلف، ويتم تحضيره بطرق مختلفة، وهذا ما سننشره لكم في هذا المقال، حيث نقدم لكم وصفات سهلة وبسيطة يمكنكم تحضيرها بدون تعب في البيت، وبالتالي تحصلون على نفس الطعم بأقل تكلفة وبدون مواد حافظة. طريقة عمل المايونيز في البيت طريقة عمل المايونيز في البيت المكونات: 2 بياض بيض.

كوب زيت نباتي.

فصان من الثوم مهروسين.

ملعقة من الخل الأبيض كبيرة.

عصير ليمونة.

رشة من الملح والفلفل الأبيض. طريقة التحضير: في وعاء الخلاط الكهربائي نخلط بياض البيض مع الثوم بشكل جيد.

ثم نقوم بإضافة الزيت تدريجياً ونستمر في الخفق حتى نحصل على قوام سميك.

وبعد ذلك نضيف الملح والفلفل وعصير الليمون والخل إلى الخليط.

نستمر في الخلط حتى نحصل على صوص المايونيز بالقوام المناسب.

وبالتالي يكون جاهز، نقوم بحفظه في برطمانات في الثلاجة حتى وقت الاستخدام. طريقة تحضير المايونيز بسهولة طريقة تحضير المايونيز بسهولة المكونات: كوب صغير من الحليب.

فصين من الثوم مهروسين.

ملعقتين كبار من عصير الليمون.

2 كوب صغير من الزيت.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الملح. طريقة التحضير: في وعاء الخلاط الكهربائي نقوم بخلط الحليب مع عصير الليمون والثوم والملح بشكل جيد حتى نحصل على خليط ناعم.

ونقوم بإضافة الزيت تدريجياً إلى الخليط، ونستمر في الخفق حتى نحصل على قوام متماسك قليلاً.

بالتالي يكون جاهز.

نقوم بحفظه في علب زجاجية محكمة الغلق في الثلاجة حتى وقت الاستخدام. طريقة عمل المايونيز بالنشا طريقة عمل المايونيز بالنشا المكونات: 2 ملعقة كبيرة من النشا.

نصف كوب كبير ماء.

4 فصوص من الثوم المهروس.

ملعقة من الزيت كبيرة.

عصير ليمون.

نصف ملعقة من الملح صغيرة. طريقة التحضير: في وعاء على النار نقوم بتذويب النشا في الماء، ونتركه على النار يغلي ويتماسك قوامه.

نقوم بإضافة الزيت والثوم المهروس وعصير الليمون إلى الخليط، ونقلب المكونات كلها مع بعضها حتى تتجانس.

وبالتالي يكون جاهز نقوم بتعبئته في برطمانات زجاجية في الثلاجة حتى وقت الاستعمال والتقديم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اصنعي المايونيز بنفسك في البيت بدون مواد حافظة واستغني عن شرائه من الخارج مرة أخرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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