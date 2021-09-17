طريقة تحضير بيتزا الصينية بحجم عائلي ومكونات متوفرة في كل بيت، نقدم لكم اليوم طريقة سهلة لتحضير بيتزا الصينية بعجينة رائعة ومكونات متوفرة في كل بيت بيتزا الصينية لتمنحك حجم عائلي لعشاق البيتزا من الصغار والكبار. طريقة التحضير سهلة لتعطيكي عجينة قطنية هشة القوام تكفي لعائلة كاملة، الميزة في هذه البيتزا أنه يمكنك تحضيرها بكمية كبيرة مع تخزينها دفعة واحدة في الثلاجة وتجهيزها وقتما تشائين.

طريقة تحضير بيتزا الصينية العائلية

تتكون بيتزا الصينية العائلية من المكونات التالية :

4 كوب من الدقيق + كوب وربع من الماء الدافئ.

1 ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة أو الفورية.

نصف ملعقة من السكر + ملعقة صغيرة من الملح.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

يتم وضع جميع المكونات في وعاء عميقة من دقيق، سكر، زيت زيتون، ملح وخميرة جافة او فورية، ثم يتم عجن العجين بواسطة عجان او باليدين حتى تتحول إلى عجين طري ولكن سهل التجميع، يتم تغطئة العجين في وعاء به القليل من الزيت حتى لا تلتصق العجين ويُترك لمدة ساعة تقريباً حتى تتحول إلى ضعف الحجم الضبيعي، ثم يتم وضع القليل من الدقيق على سطح املس ووضع العجين عليه ثم نبدأ بفرد العجين.

لتحضير صلصة بيتزا الصينية المميزة يتم وضع ملعقة من زيت الزيتون في وعاء على نار متوسطة مع القليل من الثوم حسب الذوق سواء كان شرائح او مفروم ثم إضافة نصف ملعقة من الشطة، ويُترك حتى بدأ التسوية ثم يتم اضافة صلصة الطماطم او عصير الطماطم، ثم يتم اضافة القليل من الملح والقليل من السكر مع أوراق الريحان الفريش والقليل من بودرة البصل، يتم الدمج جيدا ويُترك حتى يتحول إلى خليط اكثر سُمكاً.

بيتزا منزلية بمكونات بسيطة

بعد فرد العجين في الصينية كبيرة الحجم يتم اضافة طبقة سميكة من صلصة الطماطم، ثم طبقة من الجبن المودزاريلا ثم يتم اضافة المكون الرئيسي على البيتزا حسب اختيار سواء كان لحوم او دجاج او خضار، ثم يتم اضافة الزيتون مع تسخين الفرن على أعلى درجة حرارة 250 مئوية مثلاً، ثم يتم وضعها على الرف الوسطى وتترك لمدة تتراوح بين 10 الي 15 دقيقة، حتى نلاحظ تحول الجبن الي لون واحد متجانس مع أطراف مقرمشة يتم إخراجها مع إضافة الريحان الطازج او المجفف، بيتزا هشة ولذيذة وتكفي لعائلة كبيرة.