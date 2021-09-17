طريقة عمل الشيتوس في البيت والبطاطس الحلزونية المقرمشة بطريقة سهلة

طريقة عمل الشيتوس في البيت بدل من شراءه من الخارج وبطريقة سهلة وبسيطة الإعداد، جميعا يحب شراء المقرمشات وتناولها بكثرة وذلك عند مشاهدة التلفاز أو الجلوس مع الأصدقاء، فالجميع يحب تناول التسالي وخاصة المقرمشات والشيتوس وخاصة الأطفال الصغار، ولكن كثرة تناول تلك الأشياء من الخارج فهي ضارة جدا لذلك سوف نقوم بإعدادها في المنزل للحفاظ علي صحتنا.

طريقة عمل الشيتوس

سنقوم بعمل الشيتوس في المنزل كل ما علينا هو تجهيز تلك المكونات التي سوف نتعرف عليها فيما يلي وهي:

نصف كوب من الجبنة الشيدر المبشورة

كوب من دقيق الذرة المطحون

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر

معلقتين صغيرتين من النشا

ملعقة صغيرة من الكركم

بيضة واحدة حجم كبير

ملعقة صغيرة من البابريكا

نصف كوب من الماء

ملعقة كبيرة من الملح

زيت نباتي للقلي

ملعقة صغيرة من البصل البودر

طريقة تحضير الشيتوس بالجبنة

بعد أن تعرفنا علي المكونات المطلوبة لصنع الشيتوس سوف نتعرف الآن علي طريقة التحضير خطوات سهلة وبسيطة وهي مايلي:

نحضر وعاء كبير الحجم ونضع فيه كل من الدقيق والنشا والبيكنج بودر ونخلطهم جيدا.

نضيف بعد ذلك اليهم البهارات وهي الملح والبابريكا وبودرة البصل والكركم.

نقوم بتقليب تلك المكونات مع بعضهم البعض جيدا حتي يمتزجون مع بعضهم.

نضيف اليهم بعد ذلك الجبنة الشيدر المبشورة مع تقليبها هي أيضا جيدا مع المكونات.

أخر شئ نضعه هو البيض والماء ونستمر في الخلط بالمضرب حتي يصبح قوام العجينة سميك ومتماسك.

نقوم بتشكيل العجينة بعد ذلك علي هيئة أصابع متوسط الحجم والطول مثل الشيتوس.

نضع الزيت في مقلاه ونتركه حتي يسخن ثم نضع فيه الأصابع لمدة ثواني حتي يصبح لونها ذهبي.

نخرجه من الزيت بعد ذلك ونتركه يجف علي أوراق مناديل المطبخ ثم يقدم باردا.

البطاطس الحلزونية المقرمشة

المكونات

ثلاثة حبات من البطاطس متوسطة الحجم

ملعقتين كبيرتين من بودرة الجبنة البارميزان

ثلاثة ملاعق كبيرة من الحليب الطازج

بيضة واحدة كبيرة الحجم وطازجة

ثلاثة ملاعق كبيرة من النشا

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

طريقة الإعداد