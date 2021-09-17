طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي الأصلي بكل سهولة

الفطير المشلتت يعد من أشهر أنواع الفطير في مطابخ الوطن العربي، لأنه يتميز بطعم مذهب ورائحة قوية، وله العديد من الفوائد الصحية، ولكن بعض السيدات لا تعرف طريقة إعداده، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل الفطير المشلتت. طريقة عمل الفطير المشلتت طريقة عمل الفطير المشلتت المكونات: نصف كيلو من الطحين.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

كأس إلا ربع كبير من السمن.

كمية مناسبة من الماء للعجن. مكونات اللحم المفروم نصف كيلو لحم مفروم.

ربع كوب صغير زيت زيتون.

نصف كأس كبير من البصل المهروس.

رشة من الفلفل الأسود.

6 جرام من الملح.

ملعقة متوسطة من شرائح الثوم. طريقة التحضير تحضير عجين الفطير، امزجي الطحين مع باقي المكونات جيدا، بواسطة أصابع اليد، ثم استمري في العجن حتى تحصلي على عجينة ناعمة. اتركي العجينة جانبا لمدة كافية حتى ترتاح. تحضير اللحم المفروم، احضري وعاء حراري متوسط الحجم، ثم ضعيه على النار، ثم ضيفي إليه زيت الذرة،ثم ضيفي إليه البصل، والتوابل، واللحم، ثم اتركيهم لمدة 20 دقيقة. قومي بفرد العجين حتى يصبح مثل الشفاف، ثم قطعيه إلى عدة مستطيلات. وزعي خليط اللحم على العجين، ثم قومي بطي كل منهم، حتى يصبح مغلق من جميع الجوانب. ضعي عجين الفطير في صينية غير لاصقة، ثم ضعيه في الفرن لمدة 20 دقيقة، حتى ينضج الفطير باللحم المفروم، ويصبح جاهز للتقديم. طريقة عمل الفطير بالقشطة مكونات اللحم المفرومطريقة التحضيرطريقة عمل الفطير بالقشطة مكونات العجينة: 200 جرام عجينة بقلاوة.

كأس صغير من الزبدة.

كوب كبير من القطر.

ربع كوب من الفستق المجروش. مكونات القشطة 2 كأس كبير من الحليب.

أربع ملاعق صغيرة من الطحين.

ربع ملعقة كبيرة من المستكة.

ثلث كوب كبير من النشا.

4 ملاعق صغيرة من السكر. طريقة التحضير اتركي العجينة جانبا لمدة 120 دقيقة خارج الثلاجة قبل الاستخدام. تحضير القشطة، قوم بطحن المستكة، ثم امزجيها مع الطحين، ومقدار الحليب، والنشا لمدة خمس دقائق، بواسطة الخلاط الكهربائي. ضيفي السكر إلى خليط المستكة، ثم اخلطيهم مرة أخرى لمدة كافية حتى تحصلي على خليط قوامه كثيف، وتصبح القشطة جاهزة للاستخدام. قومي بفرد العجين حتى يصبح رقيق، ثم قطعيه إلى عدة مربعات. وزعي القشطة على العجين، ثم اطويه من جميع الجوانب، ثم ضعيه في صينية غير لاصقة. اسكبي السمن فوق العجين، ثم ضعيه في الفرن لمدة نصف ساعة، حتى ينضج. زيني الفطير بالفستق والقطر حتى يصبح جاهز للتقديم. طريقة التحضير الوسوم

الفطير المشلتت يعد من أشهر أنواع الفطير في مطابخ الوطن العربي، لأنه يتميز بطعم مذهب ورائحة قوية، وله العديد من الفوائد الصحية، ولكن بعض السيدات لا تعرف طريقة إعداده، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل الفطير المشلتت. طريقة عمل الفطير المشلتت طريقة عمل الفطير المشلتت المكونات: نصف كيلو من الطحين.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

كأس إلا ربع كبير من السمن.

كمية مناسبة من الماء للعجن. مكونات اللحم المفروم نصف كيلو لحم مفروم.

ربع كوب صغير زيت زيتون.

نصف كأس كبير من البصل المهروس.

رشة من الفلفل الأسود.

6 جرام من الملح.

ملعقة متوسطة من شرائح الثوم. طريقة التحضير تحضير عجين الفطير، امزجي الطحين مع باقي المكونات جيدا، بواسطة أصابع اليد، ثم استمري في العجن حتى تحصلي على عجينة ناعمة. اتركي العجينة جانبا لمدة كافية حتى ترتاح. تحضير اللحم المفروم، احضري وعاء حراري متوسط الحجم، ثم ضعيه على النار، ثم ضيفي إليه زيت الذرة،ثم ضيفي إليه البصل، والتوابل، واللحم، ثم اتركيهم لمدة 20 دقيقة. قومي بفرد العجين حتى يصبح مثل الشفاف، ثم قطعيه إلى عدة مستطيلات. وزعي خليط اللحم على العجين، ثم قومي بطي كل منهم، حتى يصبح مغلق من جميع الجوانب. ضعي عجين الفطير في صينية غير لاصقة، ثم ضعيه في الفرن لمدة 20 دقيقة، حتى ينضج الفطير باللحم المفروم، ويصبح جاهز للتقديم. طريقة عمل الفطير بالقشطة مكونات اللحم المفرومطريقة التحضيرطريقة عمل الفطير بالقشطة مكونات العجينة: 200 جرام عجينة بقلاوة.

كأس صغير من الزبدة.

كوب كبير من القطر.

ربع كوب من الفستق المجروش. مكونات القشطة 2 كأس كبير من الحليب.

أربع ملاعق صغيرة من الطحين.

ربع ملعقة كبيرة من المستكة.

ثلث كوب كبير من النشا.

4 ملاعق صغيرة من السكر. طريقة التحضير اتركي العجينة جانبا لمدة 120 دقيقة خارج الثلاجة قبل الاستخدام. تحضير القشطة، قوم بطحن المستكة، ثم امزجيها مع الطحين، ومقدار الحليب، والنشا لمدة خمس دقائق، بواسطة الخلاط الكهربائي. ضيفي السكر إلى خليط المستكة، ثم اخلطيهم مرة أخرى لمدة كافية حتى تحصلي على خليط قوامه كثيف، وتصبح القشطة جاهزة للاستخدام. قومي بفرد العجين حتى يصبح رقيق، ثم قطعيه إلى عدة مربعات. وزعي القشطة على العجين، ثم اطويه من جميع الجوانب، ثم ضعيه في صينية غير لاصقة. اسكبي السمن فوق العجين، ثم ضعيه في الفرن لمدة نصف ساعة، حتى ينضج. زيني الفطير بالفستق والقطر حتى يصبح جاهز للتقديم. طريقة التحضير

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