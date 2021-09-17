ملعقتي السحرية لتنظيف سيراميك الحمام والمطبخ من الآوساخ والجير هيرجع جديد في ثواني

طريقة تنظيف سيراميك الحمام والمطبخ من الآوساخ يعد هام بالنسبة لكل المنازل التي تكون في حاجة إلى التطهير والتنظيف الدائم والتعقيم والحمام لا بد من أن نوليه الاهتمام حيث أن نظافته أمر ضروري يستدعي الاهتمام، لأن دورات المياه حينما يكون السيراميك الخاص بها نظيف فهذا يقضي على أي نوع من أنواع الجراثيم، أو الجسيمات البكتيرية والتي تتسبب في النشر للأمراض، ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف على أهم الوسائل والمواد المنظفة والمطهرة والتي من خلالها يمكننا أن ننظف السيراميك والأرضية الخاصة بالحمام دون عناء ودون مشكلات حيث أن التنظيف يستدعي الاستعمال لبعض التركيبات المتميزة، وهذا ما سنتعرف عليه فيما يلي:

تنظيف سيراميك الحمام

تنظيف سيراميك الحمام يتم من خلال الاستعمال لبعض المكونات والمقادير التنظيفية التعقيمية والتي تعمل على جعل السيراميك نظيف ومتميز باللمعان الدائم، وفيما يلي بالنقاط المذكورة أسفل نتعرف على أهم تلك المقادير والمكونات التي تتمم عملية التنظيف بشكل فعال، ودون ترك أي علامات بهتان على السيراميك.

ربع الكوب من مكون السائل المنظف.

كمية من مكون الخل الأبيض.

كمية من الماء ملائمة.

مكون التنظيف بيكربونات الصوديوم، أو صودا الخبز.

ملح طعام بكمي تعادل الثلاث ملاعق.

ما هي أهم الخطوات لتحضير واستعمال تلك التركيبة المنظفة؟

الخطوات الأساسية نركز فيها على التحضير لمحلول يكون متركب من الماء مع السائل المنظف، ولا بد من المزج الجيد مع الحرص على عدم الإضافة للخل والبيكربونات على السيراميك حيث أن استخدامهم سيكون على السيراميك مباشرة حيث نضعها على السيراميك أو الأرضية فلا بد من النثر لصودا الخبز في البداية، وبعدها يتم الإضافة لمكون الخل الأبيض فوق ملح البيكربونات وسنلاحظ الفوران الشديد الذي يحدثه تفاعل المكونين معا حتى يأتيان بالأثر الفعال على السيراميك.

السيراميك يكون بذلك قد تخلص من البقع الدهنية والاصفرار الذي قد يجعله باهت وشاحب وبمظهر يكون غير نظيف، وبالتالي يمكن استعمال الماء مع الصابون المنظف وباستخدام المحلول مع الفرشاة الخاصة بالتنظيف للسيراميك نحصل على الأرضيات أكثر نظافة وتعقيم مع مراعاة التجفيف التام له.