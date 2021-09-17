أسرار طريقة عمل الدونتس الخفيف بطريقة احترافية للمبتدئين وطعم ولا أروع Donuts

طريقة عمل الدونتس بطريقة سهلة وبسيطة وبطعم ولا أسرع. كما نقدم لكم هذه الوصفة الرهيبة بكل أسرارها لكل المبتدئين خطو بخطوة حتى يصبحوا محترفين بها بكل سهولة. فهذه الوصفة قد نالت على شعبية كبيرة من الجميع كبار أم صغار وخاصة الأطفال يحبونها بشكل كبير. أسرار طريقة عمل الدونتس الخفيف بطريقة احترافية للمبتدئين وطعم ولا أروع أسرار طريقة عمل الدونتس الخفيف بطريقة احترافية للمبتدئين وطعم ولا أروع نقدم لكم طريقة عمل الدوناتس الرهيبة للمبتدئين بطريقة احترافية وبسيطة جداً يمكنك صنعها عزيزتي في البيت بكل سهولة لأولادك. مقادير عمل الدوناتس الرهيب كوبان من الدقيق ما يعادل 250 جم.

بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقتين كبيرتين من السكر ما يساوي 25 جم.

رشه ملح.

نصف كوب من الحليب ما يعادل 125 مللي.

ملعقة صغيرة من الخل.

ملعقة كبيرة من الخميرة أي ما يعادل 10 جم.

ربع كوب من الزبدة المذابة ما يعادل 50 مللي.

ملعقة صغيرة من الفانيليا. طريقة تحضير الدونتس بأسهل طريقة في بوله عميقة ضعي بها الحليب، والزبدة، والخل، والبيض، والفانيليا، والخميرة، والسكر وقومي بخفق وخلط جميع المكونات معاً.

بعد ذلك أنزلي بالدقيق، والملح، واخلطيهم بواسطة ملعقة جيداً، ثم قومي بلم العجينة بواسطة يديكِ.

وعند لم العجينة ستلاحظي أن قوامها أصبحها ملساء وبنفس الوقت طريقة.

وللحصول على أفضل قوام للعجينة، ضعيها على الرخامة وعجنها لتصبح أفضل بكثير.

بعد ذلك ضعيها في البوله وغطيها جيداً، واتركيها لمدة ساعة أو حتى يتضاعف حجمها.

بعد مرور الوقت وتضاعف حجمها، قومي برش بعض من الدقيق على الرخامة لفرد العجينة عليها.

ضعي العجينة كلها على الدقيق ثم قومي بفردها بواسطة أداة فرد العجين، وقومي بفردها بحيث سمكها يصبح متوسط أي حوالي 1 سم أي لا فيع ولا سميك.

بعد قومي بتقطيعها بواسطة قطاعة الدوناتس، أو بواسطة كوب، وغطاء علبة لعمل الدائرة الصغيرة بها، ثم اتركيه حتي يختمر يرتاح، وتصبح حجمها مرتفع.

في طاسة على النار ضعي بها زيت غزير بدرجة حرارة من هادئة لمتوسط وضعي به الدونتس.

عندما تأخذ لون ذهبي قومي بقلبها على الجانب الأخر حتى يصبح لونها ذهبي أيضاً.

ثم أخرجيها من الزيت وستلاحظي أنها خفيفة ضعي على ورق المطبخ ليمتص أي زيت موجود بها. للتزيين 100 جم شوكولاته بيضاء.

100 جم من الشوكولاتة السوداء.

ملعقتين من الزيت.

شوكولاته فارماسيه. طريقة التزيين قومي بإذابة كلاً من الشوكولاتة البيضاء والسوداء بشكل منفرد ووضع مع كلاً منهما ملعقة من الزيت وضعيهم على حمام بخار حتى تذوب الشوكولاتة.

.قبل وضع الدوناتس في الشوكولاته للتزيين لابد من تركها أن تبرد أولاً.

ثانيا قومي بغمس قطعة من الدونتس مرة في الشوكولاته البيضاء، ومرة في السوداء.

في النهاية قومي برش بعض من الشوكولاته الفارماسيه عليها للتزيين، أو بعمل خطوط بواسطة الشوكولاته.

قدمي الدوناتس في طبق التقديم وأبهري عائلتك وضيوفك بطعمها وشكلها الرائع. مقادير عمل الدوناتس الرهيبطريقة تحضير الدونتس بأسهل طريقة الوسوم

طريقة عمل الدونتس بطريقة سهلة وبسيطة وبطعم ولا أسرع. كما نقدم لكم هذه الوصفة الرهيبة بكل أسرارها لكل المبتدئين خطو بخطوة حتى يصبحوا محترفين بها بكل سهولة. فهذه الوصفة قد نالت على شعبية كبيرة من الجميع كبار أم صغار وخاصة الأطفال يحبونها بشكل كبير. أسرار طريقة عمل الدونتس الخفيف بطريقة احترافية للمبتدئين وطعم ولا أروع أسرار طريقة عمل الدونتس الخفيف بطريقة احترافية للمبتدئين وطعم ولا أروع نقدم لكم طريقة عمل الدوناتس الرهيبة للمبتدئين بطريقة احترافية وبسيطة جداً يمكنك صنعها عزيزتي في البيت بكل سهولة لأولادك. مقادير عمل الدوناتس الرهيب كوبان من الدقيق ما يعادل 250 جم.

بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقتين كبيرتين من السكر ما يساوي 25 جم.

رشه ملح.

نصف كوب من الحليب ما يعادل 125 مللي.

ملعقة صغيرة من الخل.

ملعقة كبيرة من الخميرة أي ما يعادل 10 جم.

ربع كوب من الزبدة المذابة ما يعادل 50 مللي.

ملعقة صغيرة من الفانيليا. طريقة تحضير الدونتس بأسهل طريقة في بوله عميقة ضعي بها الحليب، والزبدة، والخل، والبيض، والفانيليا، والخميرة، والسكر وقومي بخفق وخلط جميع المكونات معاً.

بعد ذلك أنزلي بالدقيق، والملح، واخلطيهم بواسطة ملعقة جيداً، ثم قومي بلم العجينة بواسطة يديكِ.

وعند لم العجينة ستلاحظي أن قوامها أصبحها ملساء وبنفس الوقت طريقة.

وللحصول على أفضل قوام للعجينة، ضعيها على الرخامة وعجنها لتصبح أفضل بكثير.

بعد ذلك ضعيها في البوله وغطيها جيداً، واتركيها لمدة ساعة أو حتى يتضاعف حجمها.

بعد مرور الوقت وتضاعف حجمها، قومي برش بعض من الدقيق على الرخامة لفرد العجينة عليها.

ضعي العجينة كلها على الدقيق ثم قومي بفردها بواسطة أداة فرد العجين، وقومي بفردها بحيث سمكها يصبح متوسط أي حوالي 1 سم أي لا فيع ولا سميك.

بعد قومي بتقطيعها بواسطة قطاعة الدوناتس، أو بواسطة كوب، وغطاء علبة لعمل الدائرة الصغيرة بها، ثم اتركيه حتي يختمر يرتاح، وتصبح حجمها مرتفع.

في طاسة على النار ضعي بها زيت غزير بدرجة حرارة من هادئة لمتوسط وضعي به الدونتس.

عندما تأخذ لون ذهبي قومي بقلبها على الجانب الأخر حتى يصبح لونها ذهبي أيضاً.

ثم أخرجيها من الزيت وستلاحظي أنها خفيفة ضعي على ورق المطبخ ليمتص أي زيت موجود بها. للتزيين 100 جم شوكولاته بيضاء.

100 جم من الشوكولاتة السوداء.

ملعقتين من الزيت.

شوكولاته فارماسيه. طريقة التزيين قومي بإذابة كلاً من الشوكولاتة البيضاء والسوداء بشكل منفرد ووضع مع كلاً منهما ملعقة من الزيت وضعيهم على حمام بخار حتى تذوب الشوكولاتة.

.قبل وضع الدوناتس في الشوكولاته للتزيين لابد من تركها أن تبرد أولاً.

ثانيا قومي بغمس قطعة من الدونتس مرة في الشوكولاته البيضاء، ومرة في السوداء.

في النهاية قومي برش بعض من الشوكولاته الفارماسيه عليها للتزيين، أو بعمل خطوط بواسطة الشوكولاته.

قدمي الدوناتس في طبق التقديم وأبهري عائلتك وضيوفك بطعمها وشكلها الرائع. مقادير عمل الدوناتس الرهيبطريقة تحضير الدونتس بأسهل طريقة

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