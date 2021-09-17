السر الهندي لتسريع نمو الشعر وزيادة طوله وكثافته بسرعة فائقة وعلاج الصلع من الأسبوع الأول، وصفة اليوم هي وصفة سحرية فعالة جداً في تطويل الشعر، كما تعالج تساقط الشعر مهما كان شديد وكذلك لها دور فعال جداً في ملئ فراغات الشعر، وأيضاً ترطب الشعر وتعالج الشعر المتقصف التالف. فالمكون الأساسي لهذه الوصفة هو الصبار فهلام الصبار من أقوى المواد الفعالة لتطويل الشعر لأنه يغذي بصيلة الشعر بمعدن الزنك والماغنسيوم المهم لصحة الشعر، كما يساعد هلام الصبار على ترطيب الشعر الخشن والجاف كذلك يخلصك من مشكلة تطاير الشعر وهيشانه، كما أنه يعالج الحكة وقشرة فروة الرأس، فتركيبة هذه الوصفة قوية لدرجة لا تصدق حيث أنها توقف تساقط الشعر بشكل نهائي وسوف ينمو شعرك دون توقف من أول أسبوع.

وصفة هندية لتسريع نمو الشعر

مكونات الخلطة هي 3 أوراق متوسطة الحجم من الصبار، ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند فمفعوله رائع جداً في زيادة طول وكثافة الشعر ويمكنك تعويضه بزيت الزيتون، حبة بصل متوسطة الحجم، فالبصل هو منقذ الشعر المتضرر بشدة فإحتوائه على الزنك يجعله علاج فعال جداً لتساقط الشعر والصلع الوراثي، كما أنه يعالج شيب الشعر المبكر لأنه يغذي الشعر وفي نفس الوقت يحفز إنتاج مادة الميلانين.

نضع أوراق الصبار من الجهة المقطوعة في كوب به ماء، ثم نتركها في الماء مدة 15 دقيقة حتى تفرز مادة صفراء تعتبر مضرة لفروة الرأس ويتغير لون الماء، بعد مرور 15 دقيقة نخرج الأوراق ونأخذها ونزيل الأشواك منها، ثم نقطع أوراق الصبار إلى قطع صغيرة ونضعها في وعاء وتترك جانباً، ثم نحضر حبة البصل ومن الأفضل إستخدام البصل الأحمر ونزيل القشرة الخارجية ثم ننظفها جيداً للتخلص من الحموضة، ثم نفرم البصل إلى قطع صغيرة ونضيفه أو أوراق الصبار، بعد ذلك نضعهم في الخلاط الكهربائي ويتم خلطهم معا جيداً، ثم نأخذ قطعة قماش ذات ثقوب ضيقة ونضعها في وعاء ونضع المزيج بداخلها ثم نضغط جيداً، يمكنك إستخدام المزيج هكذا ولن تصدق كيف سينمو شعرك بغزارة، ولكن لنتائج أسرع يتم إضافة زيت جوز الهند إلى المزيج ويتم التقليب جيداً.

تطويل الشعر وزيادة كثافته

نحتاج إلى قارورة ذات رذاذ ثم نضع المزيج بداخلها مع ملاحظة أن هذه الكمية كافية لمدة أسبوعين. قبل إستعمال المزيج قومي برجه جيداً ثم قومي برشه على جذور الشعر ويمكنك كذلك تطبيقه على الأطراف المتقصفة بنفس طريقة عمل حمام الزيت للشعر، تدلك فروة الرأس جيداً بهذا المزيج ثم قومي بلف الشعر بواسطة كيس غذائي ويترك لمدة من ساعتين إلى أربع ساعات ثم يغسل الشعر بعد ذلك بالشامبو والبلسم، تستعمل الوصفة مرتين في الأسبوع.