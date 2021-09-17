طريقة تحضير برياني الدجاج الهندي بنفس طعم برياني المطاعم

طريقة تحضير برياني الدجاج الهندي نفس طعم برياني المطاعم، من أكثر الأطباق المحبوبة والتي يتم تقديمها في أشهر المطاعم هو البرياني، أحد الأكلات الهندية اللذيذة والتي تختلف في طريقة تحضيرها من منطقة لأخرى في الهند. برياني الدجاج الذي يعتمد على الأرز والدجاج والخلطة المميزة نقدمه لكم اليوم بأشهي طعم وأسهل طريقة، حيث نقدم لكم تتبيلة لذيذة جداً لدجاج البرياني سوف يمنحك طعم رائع للغاية.

طريقة تحضير برياني الدجاج الهندي

تتكون تتبيلة دجاج البرياني من المكونات الاتية :

كوب إلا ربع من الزبادي أو الياغورت.

نصف كوب من الماء.

2 ملعقة كبيرة من أي نوع زيت نباتي.

4 فصوص من الثوم المفروم.

جنزبيل فريش مفروم.

التوابل ملح – كمون – كزبرة – كركم – بابريكا او شطة – قرفة – خليط توابل جرام ماسالا .

يتم وضع الياغورت في وعاء عميق ثم إضافة الماء والزيت النباتي بالإضافة إلى الثوم والجنزبيل المفروم والتواصل من ملح، كركم، بابريكا، كمون، كزبرة، خليط توابل الجرام ماسالا وقرفة، ثم يتم الدمج جيدا بين المكونات وهذه هي تتبيلة الدجاج المميزة، يتم اضافة الدجاج بدون عظم عليه ثم تُترك فترة لا تقل عن نصف ساعة، او يمكنك القيام بهذه الخطوة في الليلة السابقة ليوم تحضير البرياني. يتم استخدام ارز بسمتي كمية تتراوح بين 2 الي 2 ونصف كوب من الأرز المعسول بدون نقع، ثم يتم سلق الأرز نصف سلقة عن طريق وضعه في ماء ساخن مغلي به ورق غار، حبهان، قرنفل وملعقتين من الملح بالإضافة إلى قطعة من الزبدة، حيث يتم وضع الأرز فور غليان الماء لمدة 4 دقائق فقط، ثم يتم تثفئة الأرز من الماء.

طريقة عمل دجاج البرياني

برياني الدجاج الهندي المميز هناك عدة طبقات بين الدجاج والارز في البرياني ، ومنها البصل المقلي المُعلي او تحضيره، كمية متساوية من النعناع والكزبرة الخضراء، القليل من الزعفران مع الماء. بعد تتبيل الدجاج يتم وضعها في وعاء عميق على النار حتى تمام تسوية الدجاج يتم اضافة النعناع مع الكزبرة الخضراء، ثم يتم اضافة نصف كمية الأرز ثم البصل المقرمش مع القليل من النعناع والكزبرة الخضراء، ثم يتم اضافة نصف كمية الأرز المتبقية مع النعناع والكزبرة والبصل المقرمش مرة أخرى.

ثم يتم إضافة الزعفران مع الماء لتغيير لون الأرز بديل الوان الطعام، مع إضافة كركم على زبدة بدرجة حرارة الغرفة على الأرز، ثم يتم تغطئة الخليط لمدة تتراوح بين 10 الي 12 دقيقة، ويمكن ان يصل إلى 20 دقيقة حسب نوع الارز. سلطة الزبادي مع البرياني لتحضير سلطة الزبادي التي يتم تقديمها مع البرياني يتم اضافة نعناع فريش على كوب زبادي مع القليل من الكمون والملح والليمون.