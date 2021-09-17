طريقة عمل فطيرة البطاطس المحشية بسرعة رهيبة للعشاء وبأقل تكلفة

فطيرة البطاطس المحشية من الأكلات الشهية والخفيفة في مصر وكثير من البلاد، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيرها بسهولة في المنزل، ايضاً تتكون هذه الوجبة من مكونات بسيطة وغير مكلفة، ايضاً يمكن تحضيرها بسرعة وفي وقت قليل لذلك يمكن تحضيرها على العشاء، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل فطيرة البطاطس المحشية في المنزل.

مقادير عمل فطيرة البطاطس المحشية

تتكون فطيرة البطاطس المحشية من مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

حبة من البصل المقطع صغير.

صدور دجاج مقطع مكعبات.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

فلفل ألوان مقطع مكعبات.

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود والملح.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

كيلو من البطاطس المقطعة مكعبات.

ربع كوب من الزيت.

كوب ونصف من الدقيق.

شرائح من الجبنة الصفراء.

جبنة موتزاريلا.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير فطيرة البطاطس المحشية في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-