افضل طرق عمل سلطة الكول سلو والطحنية والبابا غنوج في المنزل مثل المطاعم

طرق عمل سلطة الكول سلو لأنها من اكتر السلطات ذات قيمة غذائية كاملة، كما أنها ذات مذاق رائع ويفضله الجميع الكبار والصغار، وتحرص كل أم علي تقديم نوع من أنواع السلطات بجانب الطعام وتحتار كل يوم ماذا سوف تقدم، لذلك سوف نعرض لحضراتكم طرق عمل السلطات في المنزل من سلطة الكول سلو وسلطة الطحينة بليمون وايضا سلطة بابا غنوج. طرق عمل سلطة الكول سلو طرق عمل سلطة الكول سلو لنعرض لحضراتكم افضل طرق تحضير افضل أنواع السلطات، ولمعرفة طريقة عمل الثومية السورية. المكونات: ملفوف ويتم تقطعية الي شرائح.

ثلث كوب من السكر.

كوب جزر مقطع الي شرائح.

نصف معلقة صغيرة من الملح.

رشه فلفل اسود.

ربع كوب من الحليب.

نصف كوب مايونيز.

معلقة ونصف من الخل الأبيض .

معلقتان ونصف عصير ليمون. طريقة تحضير سلطة الكول سلو تجهيز وعاء وإضافة كلا من الجزر المشور والملفوف ووضعة علي جنب.

خلط باقي المكونات في وعاء اخر وتقليب المكونات جيدا بالشوكة.

ثم صب خليط المايونيز فوق خليط الجزر والملفوف والخلط جيدا حتي يتم المزج.

تغطية الوعاء جيدا ووضعة في الثلاجة لمدة ساعة علي الأقل، ويفضل تقليب سلطة الكول سلو قبل تقديمها. طريقة عمل سلطة الطحينة بليمون طريقة تحضير سلطة الكول سلوطريقة عمل سلطة الطحينة بليمون المكونات: نصف كوب طحينه.

ربع كوب عصير ليمون طازج.

معلقة كبيرة من زيت الزيتون.

رشه ملح.

معلقتان كبيرتان من الماء الدافئ. طريقة التحضير: خلط الطحينة مع عصير الليمون وزيت الزيتون في وعاء عميق.

ثم اضافة الثوم والملح علي الطحينة مع التقليب جيدا حتي يتجانس ويصبح القوام سميك.

ثم يتم وضع الماء الساخن علي الطحينة مع التقليب حتي تتجانس الماء مع الطحينة.

كما يتم تغطية طبق الطحينة ووضعها في الثلاجة لمدة ساعة حتي يمزج الطعم وتصبح جاهز للتقديم. طريقة عمل سلطة بابا غنوج طريقة عمل سلطة بابا غنوج المكونات: حبة باذنجان كبيرة.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزبادي.

ربع كوب طحينه.

معلقة صغيرة من الخل.

نصف معلقة ملح.

معلقتان صغريتان من زيت الزيتون. طريقة التحضير: يتم شوي الباذنجان علي نار سواء علي النار مباشرة او في الفرن.

بعد شوي الباذنجان، نقوم بإزالة كل القشر الموجود به تماما، ثم نبرا في هرسه الي أن يصبح هريس ناعم جدا.

ثم تضاف الطحينة الي الباذنجان ويتم التقليب جيدا حتي يمزجوا سويا.

ثم يضاف الزبادي والخل والملح والتقليب معا.

بعد الانتهاء من تحضيره يصب في أطباق التقديم ويضاف له معلقة زيت زيتون. الوسوم

طرق عمل سلطة الكول سلو لأنها من اكتر السلطات ذات قيمة غذائية كاملة، كما أنها ذات مذاق رائع ويفضله الجميع الكبار والصغار، وتحرص كل أم علي تقديم نوع من أنواع السلطات بجانب الطعام وتحتار كل يوم ماذا سوف تقدم، لذلك سوف نعرض لحضراتكم طرق عمل السلطات في المنزل من سلطة الكول سلو وسلطة الطحينة بليمون وايضا سلطة بابا غنوج. طرق عمل سلطة الكول سلو طرق عمل سلطة الكول سلو لنعرض لحضراتكم افضل طرق تحضير افضل أنواع السلطات، ولمعرفة طريقة عمل الثومية السورية. المكونات: ملفوف ويتم تقطعية الي شرائح.

ثلث كوب من السكر.

كوب جزر مقطع الي شرائح.

نصف معلقة صغيرة من الملح.

رشه فلفل اسود.

ربع كوب من الحليب.

نصف كوب مايونيز.

معلقة ونصف من الخل الأبيض .

معلقتان ونصف عصير ليمون. طريقة تحضير سلطة الكول سلو تجهيز وعاء وإضافة كلا من الجزر المشور والملفوف ووضعة علي جنب.

خلط باقي المكونات في وعاء اخر وتقليب المكونات جيدا بالشوكة.

ثم صب خليط المايونيز فوق خليط الجزر والملفوف والخلط جيدا حتي يتم المزج.

تغطية الوعاء جيدا ووضعة في الثلاجة لمدة ساعة علي الأقل، ويفضل تقليب سلطة الكول سلو قبل تقديمها. طريقة عمل سلطة الطحينة بليمون طريقة تحضير سلطة الكول سلوطريقة عمل سلطة الطحينة بليمون المكونات: نصف كوب طحينه.

ربع كوب عصير ليمون طازج.

معلقة كبيرة من زيت الزيتون.

رشه ملح.

معلقتان كبيرتان من الماء الدافئ. طريقة التحضير: خلط الطحينة مع عصير الليمون وزيت الزيتون في وعاء عميق.

ثم اضافة الثوم والملح علي الطحينة مع التقليب جيدا حتي يتجانس ويصبح القوام سميك.

ثم يتم وضع الماء الساخن علي الطحينة مع التقليب حتي تتجانس الماء مع الطحينة.

كما يتم تغطية طبق الطحينة ووضعها في الثلاجة لمدة ساعة حتي يمزج الطعم وتصبح جاهز للتقديم. طريقة عمل سلطة بابا غنوج طريقة عمل سلطة بابا غنوج المكونات: حبة باذنجان كبيرة.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزبادي.

ربع كوب طحينه.

معلقة صغيرة من الخل.

نصف معلقة ملح.

معلقتان صغريتان من زيت الزيتون. طريقة التحضير: يتم شوي الباذنجان علي نار سواء علي النار مباشرة او في الفرن.

بعد شوي الباذنجان، نقوم بإزالة كل القشر الموجود به تماما، ثم نبرا في هرسه الي أن يصبح هريس ناعم جدا.

ثم تضاف الطحينة الي الباذنجان ويتم التقليب جيدا حتي يمزجوا سويا.

ثم يضاف الزبادي والخل والملح والتقليب معا.

بعد الانتهاء من تحضيره يصب في أطباق التقديم ويضاف له معلقة زيت زيتون.

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