طريقة عمل دجاج بالسماق بطعم رائع ومختلف في المنزل وبأقل تكلفة

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يعد الدجاج بالسماق من الأطباق الشهية المشهورة في كثير من البلاد، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة حتى تستطيع السيدات تحضيرها بسهولة في المنزل، ايضاً تتكون هذا الطبق من مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل، ايضاً لا يأخذ الكثير من الوقت في تحضيرها، وهي وجبة صحية وتستخدم لأصحاب الأمراض، ايضاً سوف نتعرف علي طريقة عمل دبس الرمان، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل الدجاج بالسماق في المنزل مثل المطاعم.مقادير عمل دجاج بالسماق
يحتوي الدجاج بالسماق على مقادير بسيطة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- دجاجة مقطعة إلى أربع قطع.
- ملعقتان كبيرتان من السماق.
- ٦ فصوص من الثوم المهروس.
- ٣ عيدان من الكرفس.
- ٢ حبات من البطاطس مكعبات.
- رشة من الفلفل الأسود المطحون.
- رشة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الزعتر.
- ٢ ملعقة كبيرة من دبس الرمان.
- ملعقتان صغيرتان من قشر الليمون.
- ٢ حبات من الجزر مقطع حلقات.
- ربع كوب من عصير الليمون.
- رشة من الفلفل.
سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير دجاج بالسماق في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بخلط الفلفل والملح والسماق وقشر الليمون والعصير والزعتر ودبس الرمان وباقي المكونات ونقلبهم جيداً.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الدجاجة إلى الخليط ونقلبها جيداً حتى يتخلل الخليط ونتركها في الثلاجة لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات.
- نحضر صينية مدهونة بالزيت ونرص بها البطاطس والجزر والكرفس، ثم نضع فوقها قطع الدجاج مع كوب من الماء.
- بعد ذلك نضع الصينية بالفرن عند درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ونتركها لمدة لا تقل عن ٤٠ دقيقة حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي.
- وهنا نكون قدمنا أحلى طبق دجاج بالسماق بطعم رائع في المنزل.
طريقة عمل دبس الرمان
- نحضر ست حبات من الرمان ونقوم بإزالة تاج الرمان ونستخرج الحبات.
- ثم نحضر الخلاط ونضع به بذور الرمان ونخلطهم جيداً ثم نصفه باستخدام مصفاة.
- بعد ذلك نقوم بإضافة ربع كوب من عصير الليمون السكر ونقلبهم جيداً ثم نضعه على نار هادئة حتى يصبح جاهز للاستخدام.
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يعد الدجاج بالسماق من الأطباق الشهية المشهورة في كثير من البلاد، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة حتى تستطيع السيدات تحضيرها بسهولة في المنزل، ايضاً تتكون هذا الطبق من مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل، ايضاً لا يأخذ الكثير من الوقت في تحضيرها، وهي وجبة صحية وتستخدم لأصحاب الأمراض، ايضاً سوف نتعرف علي طريقة عمل دبس الرمان، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل الدجاج بالسماق في المنزل مثل المطاعم.مقادير عمل دجاج بالسماق
يحتوي الدجاج بالسماق على مقادير بسيطة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- دجاجة مقطعة إلى أربع قطع.
- ملعقتان كبيرتان من السماق.
- ٦ فصوص من الثوم المهروس.
- ٣ عيدان من الكرفس.
- ٢ حبات من البطاطس مكعبات.
- رشة من الفلفل الأسود المطحون.
- رشة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الزعتر.
- ٢ ملعقة كبيرة من دبس الرمان.
- ملعقتان صغيرتان من قشر الليمون.
- ٢ حبات من الجزر مقطع حلقات.
- ربع كوب من عصير الليمون.
- رشة من الفلفل.
سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير دجاج بالسماق في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بخلط الفلفل والملح والسماق وقشر الليمون والعصير والزعتر ودبس الرمان وباقي المكونات ونقلبهم جيداً.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الدجاجة إلى الخليط ونقلبها جيداً حتى يتخلل الخليط ونتركها في الثلاجة لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات.
- نحضر صينية مدهونة بالزيت ونرص بها البطاطس والجزر والكرفس، ثم نضع فوقها قطع الدجاج مع كوب من الماء.
- بعد ذلك نضع الصينية بالفرن عند درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ونتركها لمدة لا تقل عن ٤٠ دقيقة حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي.
- وهنا نكون قدمنا أحلى طبق دجاج بالسماق بطعم رائع في المنزل.
طريقة عمل دبس الرمان
- نحضر ست حبات من الرمان ونقوم بإزالة تاج الرمان ونستخرج الحبات.
- ثم نحضر الخلاط ونضع به بذور الرمان ونخلطهم جيداً ثم نصفه باستخدام مصفاة.
- بعد ذلك نقوم بإضافة ربع كوب من عصير الليمون السكر ونقلبهم جيداً ثم نضعه على نار هادئة حتى يصبح جاهز للاستخدام.
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