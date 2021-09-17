افضل طريقة لعمل مندي اللحم السعودي الذي يشتهر به المطابخ الخليجية خاصة السعودي للاحتوائه على الكثير من التوابل المختلفة لمذاق شهى، كما يعتبر طبق مندي اللحم من الأكلات الشهيرة في العيد الوطني وعيد الأضحى والعقيقة وكذلك المناسبات ويفضله الكبار والصغار، كما يمكن تقديمه بجانب الأرز ويعتبر من الوجبات الأعلى طلباً وانتشاراً في دول الخليج العربي للاختلاف طريقة طها من بلد إلى آخري على حسب نوع وكمية الإضافات والبهارات المشكلة، كما أن لاغني عن اللحم في البيوت الخليجية التي تتنوع منها الأكلات كالسليق باللحم وعرق اللحمة الباردة التربيانكو وغيرها الكثير.

افضل طريقة لعمل مندي اللحم السعودي مثل المطاعم

مقادير مندي اللحم ألسعودي

لحم غنم أو خروف أو دجاج. 3 أكواب من الأرز. قرنين من الفلفل الأخضر. سمن أو زبدة ثوم مفروم فرمًا ناعمًا. ملح وفلفل أسود وملعقة من الزنجبيل المفروم. كركم وكاري وهيل مطحون وكمون جوزة الطيب وورق لوري وقرنفل. 2 لتر ماء وطماطم

طريقة تحضير مندي اللحم السعودي

نضع مقلاة على النار وتترك حتى تسخن ويضاف إليها الورق اللوري والهيل والقرنفل والفلفل الأسود وجوزة الطيب، والكمون ويتم تقليب المكونات جيدا على النار حتى تتجانس بطريقه مميزة، ثم نحضر اللحم ويتم تتبيله بالخليط السابق ويضاف الكركم والملح ويقلب جيدا، ويوضع في الثلاجة لمدة نصف ساعة تقريبا، ثم نضع قدرا على النار ونضيف إليه الزيت والبصل ويشوح حتى نحصل على اللون الذهبي، ثم يتم وضع التوابل والملح والفلفل الأسود والثوم وتقلب المكونات ونضع اللحم المتبل وتشوح المكونات جيدا حتى يتغير لون اللحم ثم يصب الماء على المكونات ويغطى القدر ويترك على النار لمدة ساعة إلا ثلث تقريبا حتى نضج ويتم تحميره في الزبدة.

ثم نأتي بقدر عميق ونضع الزبدة ونقلّب البصل لعدة دقائق حتى يذبل ومن ثم نضيف الثوم المهروس ونقلب حتى تظهر رائحة الثوم ونضع كوباً من الماء مع التوابل، ثمّ نُقلّب المكوّنات حتى تتجانس ونرش الملح حسب الرغبة،نترك المكوّنات تغلي لمدة ثلاث دقائق ثم نضع الطماطم ونحرك من جديد حتى يتجانس مع الخليط ونضيف الأرز، والماء فوق المكوّنات السابقة، ونتركها تغلي على متوسطة حتى تمام النضج، يغرف الأرز في طبق كبير للتقديم ويرص اللحم على الوجه ويقدم بالهناء والشفاء.