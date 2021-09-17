طريقة جديدة لعمل البط بالكبد والقوانص والطعم حكاية لايقاوم

طريقة جديدة لعمل البط بالكبد والقوانص، يُعدْ البط من أشهر أنواع اللحوم المفضلة لدى المصريين وهي من ألذ أنواع الطعام الموجود ولا تخلو أي مائدة مصرية في المناسبات من وجود البط المحشي أو المحمر وسط المائدة خاصةً أنها لا تحتاج إلى وقت أو مجهود كما يعتقد البعض وسوف نقدم لكن أسهل الوصفات لعمل البط تابعونا تابعونا في هذا المقال. عمل البط بالكبد والقوانص عمل البط بالكبد والقوانص عمل البط المحشي المكونات المستخدمة بطة متوسطة الحجم.

بصل مفروم ناعم.

طماطم مفرومة.

نصف كوب من الأرز يتم نقعه في الماء.

بهارات مشكلة من ملح وفلفل وقرنفل.

نصف ملعقة كمون.

ملعقة من صلصة الطماطم.

زيت نباتي. مكونات الحشو البط نصف كيلو من الأرز ألبسمتي ويُنقع في الماء.

توابل مشكلة.

بازلاء مع الجزر ويتم سلقها.

ملعقة من الكاري.

زعفران مطحون.

بهارات كبسة.

ثوم وبصل بودر.

مرقة دجاج. طريقة تحضير البط المحشي تحضير الأرز..

نحضر وعاء أو حلة ونضع فيها مقدار من الماء ونضع فيها الملح والفلفل ومرقة الدجاج ونتركه حتى يغلي.

نحضر وعاء آخر ونضع فيه زيت نباتي ونضيف الأرز مع الجزر والبازلاء والبهارات ونقلبهم.

نضيف المرقة التي تم إعدادها ونرفع النار حتى يتشرب الأرز ثم نخفضها قليلًا حتى ينضج. طريقة تحضير البط المحشى نقوم بغسيل البطة جيدًا.

نضع مقلاة على النار وبها زيت نباتي ونضيف البصل المفروم ونقلبه حتى يصبح لونه ذهبي ثم نضيف صلصة الطماطم.

نضع البهارات والكمون والأرز الذي تم نقعه نقلب الخليط جيدًا ثم نرفعها من النار.

نقوم بحشو البطة بالأرز ونغلقها بواسطة عيدان الخشب.

نضع كمية من البصل المفروم في قدر مع لتر من الماء ونضع البطة ونتركها حتى تنضج تمامًا.

نُخرجها من القدر ونضعها في صينية و بواسطة فرشاة الطبخ نقوم بدهنها بصلصة الطعام ونضعها في الفرن حتى تتحمر.

بعد أن يصبح لونها ذهبي وشهي نقدمها مع أرز بالخلطة الذي قمنا بإعداده. مكونات الحشو البططريقة تحضير البط المحشيطريقة تحضير البط المحشى الوسوم

طريقة جديدة لعمل البط بالكبد والقوانص، يُعدْ البط من أشهر أنواع اللحوم المفضلة لدى المصريين وهي من ألذ أنواع الطعام الموجود ولا تخلو أي مائدة مصرية في المناسبات من وجود البط المحشي أو المحمر وسط المائدة خاصةً أنها لا تحتاج إلى وقت أو مجهود كما يعتقد البعض وسوف نقدم لكن أسهل الوصفات لعمل البط تابعونا تابعونا في هذا المقال. عمل البط بالكبد والقوانص عمل البط بالكبد والقوانص عمل البط المحشي المكونات المستخدمة بطة متوسطة الحجم.

بصل مفروم ناعم.

طماطم مفرومة.

نصف كوب من الأرز يتم نقعه في الماء.

بهارات مشكلة من ملح وفلفل وقرنفل.

نصف ملعقة كمون.

ملعقة من صلصة الطماطم.

زيت نباتي. مكونات الحشو البط نصف كيلو من الأرز ألبسمتي ويُنقع في الماء.

توابل مشكلة.

بازلاء مع الجزر ويتم سلقها.

ملعقة من الكاري.

زعفران مطحون.

بهارات كبسة.

ثوم وبصل بودر.

مرقة دجاج. طريقة تحضير البط المحشي تحضير الأرز..

نحضر وعاء أو حلة ونضع فيها مقدار من الماء ونضع فيها الملح والفلفل ومرقة الدجاج ونتركه حتى يغلي.

نحضر وعاء آخر ونضع فيه زيت نباتي ونضيف الأرز مع الجزر والبازلاء والبهارات ونقلبهم.

نضيف المرقة التي تم إعدادها ونرفع النار حتى يتشرب الأرز ثم نخفضها قليلًا حتى ينضج. طريقة تحضير البط المحشى نقوم بغسيل البطة جيدًا.

نضع مقلاة على النار وبها زيت نباتي ونضيف البصل المفروم ونقلبه حتى يصبح لونه ذهبي ثم نضيف صلصة الطماطم.

نضع البهارات والكمون والأرز الذي تم نقعه نقلب الخليط جيدًا ثم نرفعها من النار.

نقوم بحشو البطة بالأرز ونغلقها بواسطة عيدان الخشب.

نضع كمية من البصل المفروم في قدر مع لتر من الماء ونضع البطة ونتركها حتى تنضج تمامًا.

نُخرجها من القدر ونضعها في صينية و بواسطة فرشاة الطبخ نقوم بدهنها بصلصة الطعام ونضعها في الفرن حتى تتحمر.

بعد أن يصبح لونها ذهبي وشهي نقدمها مع أرز بالخلطة الذي قمنا بإعداده. مكونات الحشو البططريقة تحضير البط المحشيطريقة تحضير البط المحشى

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