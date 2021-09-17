أسرار طريقة عمل الجبنة الرومي في البيت بمكونات سهله وبسيطة، الجبنة الرومي من ضمن الأجبان التي يفضلها الكثير حيث أنها لذيذة وشهية ولأن الطبيعي أفضل لذلك يفضل عملها طبيعيًا في المنزل كي تكون أكثر صحة ومضمونة أكثر. طريقة عمل الجبنة الرومي في البيت بمكونات سهله وبسيطة طريقة عمل الجبنة الرومي في البيت بمكونات سهله وبسيطة سوف نقدم لكم الان مكونات وطريقة عمل الجبنة الرومي في المنزل بطريقة سهله وبسيطة مكونات عمل الجنبة الرومي طريقة تحضير الجبنة الرومي في إناء عميق نضع الحليب ونتركه حتى يغلي ثم نغلق النار ونتركه حتى يبرد تمامًا.

نقوم بوضع الزبادي على الحليب بعد أن يبرد ثم نضع ملعقة الملح في كوب الماء مع التقليب الجيد ونضعها على الحليب أيضًا.

في قطعة قماش شفافة بيضاء نضع الحليب ومكوناته مع الضغط عليه كي تتصفي الماء الموجودة فيها.

نتركه يتصفى حوالي ساعتين مع الضغط على الشاشة وسام تقطيع الجبن بعد ذلك لقطع متساوية وحفظها في الثلاجة وهكذا تكون جاهزة للأكل. مكونات عمل الجنبة الرومي طريقة تحضير الجبنة الرومي طريقة عمل الجبنة الرومي بمكونات بسيطة طريقة عمل الجبنة الرومي بمكونات بسيطة لا يمكن الاستغناء عن الجبنة الرومي في أي منزل لذلك سوف نقدم لكم الان مكونات عمل الجبنة الرومي مكونات عمل الجبن الرومي طريقة تحضير الجبن الرومي في وعاء يتم وضع اللبن على النار ونتركه حتى يغلي ثم نبدأ بإضافة الزبادي مع التقليب المستمر حتى يختلطوا معًا.

يتم غلق النار وتنزيل الحليب من على النار ويتم ذوبان الملح والفلفل الأسمر في الماء المثلج ووضعة على الحليب.

يتم سلق البطاطا وهرسها جيدًا ووضعها على خليط الحليب مع التقليب المستمر والسريع حتى لا يحدث تكتلات.

بعد تقليب كل المكونات والتأكد من امتزاجهم معًا يتم تحضير قماشة شفافة بيضاء ووضع الخليط فيها مع الضغط على القماشة حتى يتصفى الماء.

نتركها حوالي ست ساعات مع الضغط على القماشة لتصفية الماء وتغيرها من حين لآخر حتى التأكد من تصفية الماء تمامًا.

يتم تقطيعها لقطع متساوية وحفظها في الثلاجة لحين الاستخدام. مكونات عمل الجبن الرومي طريقة تحضير الجبن الرومي الوسوم

أسرار طريقة عمل الجبنة الرومي في البيت بمكونات سهله وبسيطة، الجبنة الرومي من ضمن الأجبان التي يفضلها الكثير حيث أنها لذيذة وشهية ولأن الطبيعي أفضل لذلك يفضل عملها طبيعيًا في المنزل كي تكون أكثر صحة ومضمونة أكثر. طريقة عمل الجبنة الرومي في البيت بمكونات سهله وبسيطة طريقة عمل الجبنة الرومي في البيت بمكونات سهله وبسيطة سوف نقدم لكم الان مكونات وطريقة عمل الجبنة الرومي في المنزل بطريقة سهله وبسيطة مكونات عمل الجنبة الرومي طريقة تحضير الجبنة الرومي في إناء عميق نضع الحليب ونتركه حتى يغلي ثم نغلق النار ونتركه حتى يبرد تمامًا.

نقوم بوضع الزبادي على الحليب بعد أن يبرد ثم نضع ملعقة الملح في كوب الماء مع التقليب الجيد ونضعها على الحليب أيضًا.

في قطعة قماش شفافة بيضاء نضع الحليب ومكوناته مع الضغط عليه كي تتصفي الماء الموجودة فيها.

نتركه يتصفى حوالي ساعتين مع الضغط على الشاشة وسام تقطيع الجبن بعد ذلك لقطع متساوية وحفظها في الثلاجة وهكذا تكون جاهزة للأكل. مكونات عمل الجنبة الرومي طريقة تحضير الجبنة الرومي طريقة عمل الجبنة الرومي بمكونات بسيطة طريقة عمل الجبنة الرومي بمكونات بسيطة لا يمكن الاستغناء عن الجبنة الرومي في أي منزل لذلك سوف نقدم لكم الان مكونات عمل الجبنة الرومي مكونات عمل الجبن الرومي طريقة تحضير الجبن الرومي في وعاء يتم وضع اللبن على النار ونتركه حتى يغلي ثم نبدأ بإضافة الزبادي مع التقليب المستمر حتى يختلطوا معًا.

يتم غلق النار وتنزيل الحليب من على النار ويتم ذوبان الملح والفلفل الأسمر في الماء المثلج ووضعة على الحليب.

يتم سلق البطاطا وهرسها جيدًا ووضعها على خليط الحليب مع التقليب المستمر والسريع حتى لا يحدث تكتلات.

بعد تقليب كل المكونات والتأكد من امتزاجهم معًا يتم تحضير قماشة شفافة بيضاء ووضع الخليط فيها مع الضغط على القماشة حتى يتصفى الماء.

نتركها حوالي ست ساعات مع الضغط على القماشة لتصفية الماء وتغيرها من حين لآخر حتى التأكد من تصفية الماء تمامًا.

يتم تقطيعها لقطع متساوية وحفظها في الثلاجة لحين الاستخدام. مكونات عمل الجبن الرومي طريقة تحضير الجبن الرومي

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