طريقة عمل أرز بشاور والبرياني الباكستاني

جميعاً نعرف أنواع الأرز المعروفة ونقوم بتحضيرها، مثل الأرز البسمتي، الأرز الأحمر، الأرز بالكاري، ولكن هناك أرز معروف أيضا بإسم أرز بشاور وهو باكستاني الأصل يختلف عن البسمتي والأرز العادي، وأيضا يختلف في طريقة تسويته عن الأرز الآخر، ومن المميز فيه أنه يمكن عمله بطرق مختلفة وسوف نذكر طرق مختلفه لعمل الارز. أرز بشاور بالتوابل: ٣ ملعقة كبيرة زبدة، وذلك لأن الزبد تعطي الأرز نكهة جيدة.

٦ حبات من الحبهان أو الهيل.

٢ كوب أرز بشاور.

٢ كوب ماء.

قليل من القرنفل.

١ بصلة كبيرة.

ربع كوب من زيت النباتي القلب.

٣ فصوص ثوم.

١ ملعقة صغيرة فلفل أسود.

٢ فلفل أخضر حبة متوسطة.

١ مكعب مرقة دجاج.

نصف ملعقة ملح. طريقه التحضير: نقوم بنقع الأرز لمده ١٠ دقائق ولا يقلب ولا يغسل نتركه فى الماء ونتركه لمده محددة لأنه سهل الكسر. نقطع البصل إلى مربعات صغيرة، ونفرم الثوم جيدا حتى يصبح ناعم. نحضر الوعاء المجهز لعمل الأرز ونضع بها الزبد، ونضعها على النار، ونضيف عليه البصل، والثوم ونقلبهم جيدا حتى يذبل البصل، ونستمر فى التقليب، وثم نضع الحبهان والقرنفل، ونتركه قليلا على النار حتي يصير لونه ذهبي، ثم نرفعه من عل النار ونتركه جانباً. نقوم بتصفية الأرز من الماء، ثم نضع الماء فى وعاء على نار، حتى يقوم بالغليان، ثم نضيف الأرز إليه مع زيت، مع مكعب المرقة والملح، ونتركه حتي يقوم الارز بتشرب الماء قليلاً. نقوم بعد ذلك بتقليب الأرز والبصل، الثوم، مع حبات الفلفل الاخضر، والفلفل الأسود. نقوم بغلق القدر بأحكام، وتركه على الغاز، على نار خافضة لمدة ١٥ دقيقة. عمل برياني باكستاني: ٢ كوب ونصف أرز بشاور.

١ ملعقة صغيرة زعفران.

١ كيلو دجاج.

ربع كوب زيت نباتي أو زيت ذرة.

٢ بصلة كبيرة مقطعة الي جوانح.

١ ملعقة كبيرة زنجبيل مهروس.

٦ فصوص ثوم مفروم.

٢ قرن فلفل حار اخضر مفروم.

١ ملعقة كبيرة توابل برياني.

١ ملعقة صغيرة كركم.

٣ ملاعق صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود.

٢ عود قرفة.

٣ حبات حبهان أو هيل سليم.

١ ملعقة صغيرة حب كمون.

١ ملعقة صغيرة كمون ناعم.

٣ اوراق ورق غار أو لورا.

١ معلقه صغيرة كزبرة ناعمه و١ ملعقة كزبرة حب.

٢ حبة طماطم كبيرة مفرومة.

٢ ملعقة كبيرة صلصه طماطم.

١ حبة بطاطا تقطع الي قطع صغيرة.

نصف كوب زبادي.

كوب واحد كزبرة مفرومة.

كوب واحد من حلبة خضراء. طريقة التحضير: نقوم بغسل الأرز مرة واحدة وبعد ذلك ننقعه بالماء الدافئ، ننقع الزعفران فى نصف كوب ماء، تقطع الدجاج إلى ٨ قطع ونخليه من الجلد

في وعاء كبير نضع ٤ معالق من الزيت على نار متوسطة، ونضيف البصل ونقلبه حتي يصير لونه ذهبي. إضافة الزنجبيل، الثوم والفلفل، ونقلب إلي أن يصير لون البصل ذهبي غامق. إضافة جميع التوابل التى قمنا بتحضيرها سابقآ من, كركم، ملح، فلفل، أعواد قرفة، أوراق غار، حبوب الهيل، كمون، كزبرة، كوب ماء، ونترك المزيج يغلي لوقت قليل حتي نحصل علي صلصه سميكة. إضافة الطماطم، وصلصة الطماطم، وقطع الفراخ، البطاطا، كوب ماء لتقليبه. نترك الوعاء على النار المتوسطة يستوي لمدة ٣٠ دقيقة أو حتي تمام النضج. إضافة الزبادي والكزبرة الخضراء والحلبة وتقليبهم جيدا حتي تختلط المكونات. احضار وعاء كبير، ونضيف الزيت ونضيف نصف الارز، ثم إضافة خلطة الدجاج الذي قمنا بتحضيرها وباقي الارز، ونرش باقي الزعفران علي الارز من فوق وثم وضع الوعاء على نار هادئة جدا ونتركه لمده ٣٠ دقيقه أو حتي تمام التسوية. أرز بشاور بالتوابل:طريقه التحضير:عمل برياني باكستاني:طريقة التحضير: الوسوم

جميعاً نعرف أنواع الأرز المعروفة ونقوم بتحضيرها، مثل الأرز البسمتي، الأرز الأحمر، الأرز بالكاري، ولكن هناك أرز معروف أيضا بإسم أرز بشاور وهو باكستاني الأصل يختلف عن البسمتي والأرز العادي، وأيضا يختلف في طريقة تسويته عن الأرز الآخر، ومن المميز فيه أنه يمكن عمله بطرق مختلفة وسوف نذكر طرق مختلفه لعمل الارز. أرز بشاور بالتوابل: ٣ ملعقة كبيرة زبدة، وذلك لأن الزبد تعطي الأرز نكهة جيدة.

٦ حبات من الحبهان أو الهيل.

٢ كوب أرز بشاور.

٢ كوب ماء.

قليل من القرنفل.

١ بصلة كبيرة.

ربع كوب من زيت النباتي القلب.

٣ فصوص ثوم.

١ ملعقة صغيرة فلفل أسود.

٢ فلفل أخضر حبة متوسطة.

١ مكعب مرقة دجاج.

نصف ملعقة ملح. طريقه التحضير: نقوم بنقع الأرز لمده ١٠ دقائق ولا يقلب ولا يغسل نتركه فى الماء ونتركه لمده محددة لأنه سهل الكسر. نقطع البصل إلى مربعات صغيرة، ونفرم الثوم جيدا حتى يصبح ناعم. نحضر الوعاء المجهز لعمل الأرز ونضع بها الزبد، ونضعها على النار، ونضيف عليه البصل، والثوم ونقلبهم جيدا حتى يذبل البصل، ونستمر فى التقليب، وثم نضع الحبهان والقرنفل، ونتركه قليلا على النار حتي يصير لونه ذهبي، ثم نرفعه من عل النار ونتركه جانباً. نقوم بتصفية الأرز من الماء، ثم نضع الماء فى وعاء على نار، حتى يقوم بالغليان، ثم نضيف الأرز إليه مع زيت، مع مكعب المرقة والملح، ونتركه حتي يقوم الارز بتشرب الماء قليلاً. نقوم بعد ذلك بتقليب الأرز والبصل، الثوم، مع حبات الفلفل الاخضر، والفلفل الأسود. نقوم بغلق القدر بأحكام، وتركه على الغاز، على نار خافضة لمدة ١٥ دقيقة. عمل برياني باكستاني: ٢ كوب ونصف أرز بشاور.

١ ملعقة صغيرة زعفران.

١ كيلو دجاج.

ربع كوب زيت نباتي أو زيت ذرة.

٢ بصلة كبيرة مقطعة الي جوانح.

١ ملعقة كبيرة زنجبيل مهروس.

٦ فصوص ثوم مفروم.

٢ قرن فلفل حار اخضر مفروم.

١ ملعقة كبيرة توابل برياني.

١ ملعقة صغيرة كركم.

٣ ملاعق صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود.

٢ عود قرفة.

٣ حبات حبهان أو هيل سليم.

١ ملعقة صغيرة حب كمون.

١ ملعقة صغيرة كمون ناعم.

٣ اوراق ورق غار أو لورا.

١ معلقه صغيرة كزبرة ناعمه و١ ملعقة كزبرة حب.

٢ حبة طماطم كبيرة مفرومة.

٢ ملعقة كبيرة صلصه طماطم.

١ حبة بطاطا تقطع الي قطع صغيرة.

نصف كوب زبادي.

كوب واحد كزبرة مفرومة.

كوب واحد من حلبة خضراء. طريقة التحضير: نقوم بغسل الأرز مرة واحدة وبعد ذلك ننقعه بالماء الدافئ، ننقع الزعفران فى نصف كوب ماء، تقطع الدجاج إلى ٨ قطع ونخليه من الجلد

في وعاء كبير نضع ٤ معالق من الزيت على نار متوسطة، ونضيف البصل ونقلبه حتي يصير لونه ذهبي. إضافة الزنجبيل، الثوم والفلفل، ونقلب إلي أن يصير لون البصل ذهبي غامق. إضافة جميع التوابل التى قمنا بتحضيرها سابقآ من, كركم، ملح، فلفل، أعواد قرفة، أوراق غار، حبوب الهيل، كمون، كزبرة، كوب ماء، ونترك المزيج يغلي لوقت قليل حتي نحصل علي صلصه سميكة. إضافة الطماطم، وصلصة الطماطم، وقطع الفراخ، البطاطا، كوب ماء لتقليبه. نترك الوعاء على النار المتوسطة يستوي لمدة ٣٠ دقيقة أو حتي تمام النضج. إضافة الزبادي والكزبرة الخضراء والحلبة وتقليبهم جيدا حتي تختلط المكونات. احضار وعاء كبير، ونضيف الزيت ونضيف نصف الارز، ثم إضافة خلطة الدجاج الذي قمنا بتحضيرها وباقي الارز، ونرش باقي الزعفران علي الارز من فوق وثم وضع الوعاء على نار هادئة جدا ونتركه لمده ٣٠ دقيقه أو حتي تمام التسوية. أرز بشاور بالتوابل:طريقه التحضير:عمل برياني باكستاني:طريقة التحضير:

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل أرز بشاور والبرياني الباكستاني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.