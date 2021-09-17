أيام قليلة تفصلنا عن بداية عام دراسي جديد، يعود فيه التلاميذ من جديد إلى الصفوف بعد غياب طويل بسبب انتشار جائحة كورونا التي تسببت في أن يكون العام الدراسي عن بعد ” أون لاين” و ليس حضوريا وذلك حرصا على صحة أبنائنا الطلاب و العاملين في مجال التربية و التعليم، و مع عودة الطلاب مرة أخرى الى المدارس تزيد حيرة الأمهات في الوجبات التي يجب تقديمها إلى الأبناء في خلال العام الدراسي، و سبق أن قدمنا الكثير من الأفكار لتحضير الساندويتشات المختلفة و المعجنات المتنوعة و اليوم نقدم لكم كيكة رواني من المطبخ التركي و الذي أصبح اليوم محل اهتمام عالمنا العربي و يقبل الجميع كبارا و صغارا على تناوله أطباقه المختلفة.

أسرار نجاح كيكة رواني التركية من المطبخ التركي

و قبل أن نستعرض المكونات المطلوبة لعمل الكيك، هيا بنا نستعرض مكونات و مقادير شراب السكر ” السيرب – القطر” الذي سيتم عمله لسقي الكيك، و هي كالتالي:

2 كوب من السكر و هو ما يعادل (400 جم).

عدد 3 أكواب من الماء وهو ما يعادل (750 مل) .

ملعقة كبيرة من عصير الليمون و هو ما يعادل (12.5 جم)

أما عن مكونات الكيك ، فهي كالتالي :

كوب ونصف من الدقيق و هو ما يعادل حوالي(195 جم) ، بشرط أن يكون الدقيق متعدد الاستعمالات.

2 كوب ونصف من السميد الناعم المنخول و هو ما يعادل حوالي (300 جم)

عدد 2 ملعقة صغيرة الحجم من البيكنج بودر و هو ما يعادل (10 جم)

3 بيضات كبيرة الحجم .

كوب ونصف من السكر و هو ما يعادل حوالي (100 جم) .

½ كوب من الزيت النباتي وهو ما يعادل حوالي (100 جم) .

¾ كوب من الحليب البارد وهو ما يعادل حوالي (187.5 مل) .

ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا و هو ما يعادل حوالي (5 جم) .

نصف ملعقة صغيرة من بشر ليمون وهو ما يعادل حوالي (2.5 جم) .

و الآن هيا بنا لنقوم بعمل كيكة رواني التركية، حصريا من المطبخ التركي ، و الخطوات هي:

أولا تقوم بعمل “السيرب ” شراب السكر :

يتم وضع كلا من السكر والماء في وعاء على نار متوسطة، حتى يصل الى مرحلة الغليان

نقوم بإضافة عصير الليمون اليه

بعدها يتم خفض درجة الحرارة ،ويترك فترة تتراوح فيما بين سبع إلى عشر دقائق

يرفع من على النار، ويترك جانبًا حتى يبرد.

ثانيا : نقوم بعمل الكيك :