طريقة عمل الكشك بالبرغل والأزر بمنتهى السهولة وبطعم جديد ومختلف

طريقة عمل الكشك بالبرغل تعتبر من الأكلات المعروفة في الدول العربية المختلفة مثل تركيا وبلاد أسيا الصغرى وأيضا سوريا إلى أن انتقلت إلى مصر واصبح متعارف عليها ولكن لها أشكال وطرق مختلفة في الطهي حيث أن طريقة الطهي تختلف من بلد إلى اخرى وإنها من الأكلات الشعبية التي يحبها ويفضلها كثير من الأشخاص حيث أنها تحضر بعدة طرق مختلفة منها باستخدام الأزر قصير الحبة ويوجد أيضا باستخدام حبوب الذرة وأيضا باستخدام البرغل حيث يتم عادة استخدام الحليب مع تلك الحبوب في إعداد تحضير الكشك وسيتم التوضيح من خلال موقع ثقفني عن مكونات الكشك بالبرغل وطريقة عمل الكشك بالبرغل وطريقة عمل الكشك بالأرز وطريقة عمل الكشك بالأزر. مكونات كيلو من البرغل الخشن .

اثنين كيلو من اللبن الرائب ( يفضل البقري ) .

كيلو من اللبنة الطازجة البقرية .

300 جرام من الملح الخشن . طريقة عمل الكشك بالبرغل نقوم بنقع البرغل داخل بوله كبيرة واسعة نضع فيها اللبن الرائب واللبنة ونضيف إليه الملح الخشن ونغطيه بقماش ابيض نظيف ونتركه حتى تستوي حبات البرغل لمدة تتراوح من ثلاث أو أربع أيام . ثم نقوم بتشكيل البرغل على هيئة كور صغيرة ونضعها على قماش ابيض ثم نتركها في الشمس لتجف تمام لمدة يومين . ثم نقوم بطحن كرات الكشك وننخلها فنحصل على مكونين رئيسين هما الكشك الخشن والكشك الناعم .

نحتفظ بكل مكون على حدة فالكل نوع منهما لها استخدام مختلف على الآخر . طريقة عمل الكشك بالأرز المكونات ربع كوب من الأرز قصير الحبة المغسول .

كيلو من الحليب .

كوبين من شوربة البط ( مرق البط ) .

حبة بصلة متوسطة الحجم .

ملعقة دقيق .

ملعقتان من السمن البلدي ( أو الزبدة ) .

ملح . طريقة عمل الكشك بالأزر نقوم بوضع المرق في إناء على نار هادئة حتى يغلي ثم نضيف إليه الأرز ويحرك من حين لأخر . نضيف الحليب إلي الأرز عندما يصبح نصف سوى ونتركه ليكمل باقي السوى . نذيب ملعقة الدقيق في كوب من الحليب ثم نضيفها للأرز حينما يبتدئ في شرب مائه وعمل فقاقيع ونتركه لينضج تماما . ثم نضع مقلاة على النار ثم نضع بها السمن البلدي أو الزبد ونحمر البصل بها حتى نحصل على لون ذهبي ثم نضيف البصل لخليط الكشك عندما يتشرب كمية الحليب والدقيق تماما ويقلب جيداً. نقوم بوضعة بطبق التقديم ويزين . مكوناتطريقة عمل الكشك بالبرغلطريقة عمل الكشك بالأرز المكوناتطريقة عمل الكشك بالأزر الوسوم

طريقة عمل الكشك بالبرغل تعتبر من الأكلات المعروفة في الدول العربية المختلفة مثل تركيا وبلاد أسيا الصغرى وأيضا سوريا إلى أن انتقلت إلى مصر واصبح متعارف عليها ولكن لها أشكال وطرق مختلفة في الطهي حيث أن طريقة الطهي تختلف من بلد إلى اخرى وإنها من الأكلات الشعبية التي يحبها ويفضلها كثير من الأشخاص حيث أنها تحضر بعدة طرق مختلفة منها باستخدام الأزر قصير الحبة ويوجد أيضا باستخدام حبوب الذرة وأيضا باستخدام البرغل حيث يتم عادة استخدام الحليب مع تلك الحبوب في إعداد تحضير الكشك وسيتم التوضيح من خلال موقع ثقفني عن مكونات الكشك بالبرغل وطريقة عمل الكشك بالبرغل وطريقة عمل الكشك بالأرز وطريقة عمل الكشك بالأزر. مكونات كيلو من البرغل الخشن .

اثنين كيلو من اللبن الرائب ( يفضل البقري ) .

كيلو من اللبنة الطازجة البقرية .

300 جرام من الملح الخشن . طريقة عمل الكشك بالبرغل نقوم بنقع البرغل داخل بوله كبيرة واسعة نضع فيها اللبن الرائب واللبنة ونضيف إليه الملح الخشن ونغطيه بقماش ابيض نظيف ونتركه حتى تستوي حبات البرغل لمدة تتراوح من ثلاث أو أربع أيام . ثم نقوم بتشكيل البرغل على هيئة كور صغيرة ونضعها على قماش ابيض ثم نتركها في الشمس لتجف تمام لمدة يومين . ثم نقوم بطحن كرات الكشك وننخلها فنحصل على مكونين رئيسين هما الكشك الخشن والكشك الناعم .

نحتفظ بكل مكون على حدة فالكل نوع منهما لها استخدام مختلف على الآخر . طريقة عمل الكشك بالأرز المكونات ربع كوب من الأرز قصير الحبة المغسول .

كيلو من الحليب .

كوبين من شوربة البط ( مرق البط ) .

حبة بصلة متوسطة الحجم .

ملعقة دقيق .

ملعقتان من السمن البلدي ( أو الزبدة ) .

ملح . طريقة عمل الكشك بالأزر نقوم بوضع المرق في إناء على نار هادئة حتى يغلي ثم نضيف إليه الأرز ويحرك من حين لأخر . نضيف الحليب إلي الأرز عندما يصبح نصف سوى ونتركه ليكمل باقي السوى . نذيب ملعقة الدقيق في كوب من الحليب ثم نضيفها للأرز حينما يبتدئ في شرب مائه وعمل فقاقيع ونتركه لينضج تماما . ثم نضع مقلاة على النار ثم نضع بها السمن البلدي أو الزبد ونحمر البصل بها حتى نحصل على لون ذهبي ثم نضيف البصل لخليط الكشك عندما يتشرب كمية الحليب والدقيق تماما ويقلب جيداً. نقوم بوضعة بطبق التقديم ويزين . مكوناتطريقة عمل الكشك بالبرغلطريقة عمل الكشك بالأرز المكوناتطريقة عمل الكشك بالأزر

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