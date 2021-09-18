طريقة عمل الطعمية المصرية من الألف إلى الياء بطعم المطاعم الشعبية

طريقة عمل الطعمية المصرية هي من الأكلات الرئيسية التي يتناولها الشعب المصري يومياً كل صباح بجانب طبق الفول المدمس الشهي والسلطات التي تعمل على فتح الشهية، تشتهر المحلات الكبري الشعبية والعربات المتجولة بتقديمها بطريقة مميزة وطعم شهي يختلف أسمائها في مصر يطلقون عليها طعمية وفي الإسكندرية والبلاد الأخري يطلق عليها فلافل والمصريين الشعبيين يسمونها كباب الفقراء وفي نفس الوقت معشوقة الأغنياء طريقة عمل الطعمية المصرية طريقة عمل الطعمية المصرية الطعمية تعد بأكثر من طريقة وبإضافات مختلفة بين البلاد العربية في مصر يتم أعدادها بالفول المدشوش الذي يتم عمل البصارة منه أيضاً مع أضافه الخضرة الكرات والكرفس وجميع البلاد العربية تقوم بأعدادها بالحمص بدل من الفول وفي الآونة الأخيرة قامت المحلات الكبري بصنعها وقامت بإضافة حشوات مختلفة وأطلقت عليها ” جرين برجر ” في مصر. طريقة عمل عجينة الطعمية طريقة عمل عجينة الطعمية مكونات عجينة الطعمية نصف كيلو فول مدشوش منقي ومنقوع.

بصلتان متوسطة.

حزمة شبت.

حزمة بقدونس.

حزمة كرات.

حزمة كزبرة خضرا.

خمس فصوص ثوم كبيرة.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم.

نصف ملعقة كبيرة ملح.

ملعقة كبيرة كزبرة ناشفة حصي.

كوب سمسم محمص.

كوب ماء فاتر للخلط. طريقة التحضير يغسل الفول جيداً من الأتربة والشوائب ويصفي، نضيف كمية مناسبة من الماء ويترك ليلة كاملة منقوع.

نقشر البصل ونفرمه مع فصوص الثوم نغسل الخضرة والكرات ونقطعهم ثلاث أجزاء ليسهل الفروم في محضر الطعام أو الكبة.

نضعهم على فترات حتي يتم فرمهم كامل، نضيف الفول بالتدريج، نصب نصف كوب الماء مع الخلط المستمر.

نضيف التوابل الكمون والكزبرة والملح والبيكربونات الصوديوم نأخذ قطعه من العجين ونلمسها أذا كانت خشنة نضيف ربع مقدار الماء.

ونفرمها فرم ناعم حتي على القوام المناسب نفرغ العجينة في علبة محكمة الغلق ونضيف السمسم ونقلبها ونغلقها جيداً ونتركها في الفريزر. طريقة عمل الطعمية السادة طريقة عمل الطعمية السادة المكونات طبق عجينة طعمية.

بيضتان.

ملعقة كبيرة كزبرة ناشفة مطحونة.

ربع كوب سمسم.

زيت للقلي. طريقة التحضير نكسر البيض على عجينة الطعمية، نقلبهم جيداً.

نضع السمسم ف طبق مسطح، ونأخذ كمية مناسبة من العجينة.

تشكل حسب الرغبه َنبل أطراف الأصابع بالماء وضعها في السمسم.

نغلفها بالسمسم ثم نضعها في مقلاة بها زيت مغلي.

نتركها حتى يصبح لونها ذهبي من الجانبين ثم نضعها فى أطباق التقديم.

تقدم ساخنة وبجانبها الخبز والسلطات. طريقة عمل الطعمية المحشية طريقة عمل الطعمية المحشية المكونات عجينة طعمية.

هريسة شطيطة.

أربع بيضات.

سمسم.

بقدونس مفروم للتزين. طريقة التحضير نضع البيض على العجينة، ونخلطهم جيداً.

نأخد كمية قليلة ونضع ملعقة صغيرة من هريسة الشطة ونكورها.

نضيف السمسم على جانبي الطعمية.

نقليها في زيت غزير، تقدم ساخنة وبجانبها السلطات. الوسوم

طريقة عمل الطعمية المصرية هي من الأكلات الرئيسية التي يتناولها الشعب المصري يومياً كل صباح بجانب طبق الفول المدمس الشهي والسلطات التي تعمل على فتح الشهية، تشتهر المحلات الكبري الشعبية والعربات المتجولة بتقديمها بطريقة مميزة وطعم شهي يختلف أسمائها في مصر يطلقون عليها طعمية وفي الإسكندرية والبلاد الأخري يطلق عليها فلافل والمصريين الشعبيين يسمونها كباب الفقراء وفي نفس الوقت معشوقة الأغنياء طريقة عمل الطعمية المصرية طريقة عمل الطعمية المصرية الطعمية تعد بأكثر من طريقة وبإضافات مختلفة بين البلاد العربية في مصر يتم أعدادها بالفول المدشوش الذي يتم عمل البصارة منه أيضاً مع أضافه الخضرة الكرات والكرفس وجميع البلاد العربية تقوم بأعدادها بالحمص بدل من الفول وفي الآونة الأخيرة قامت المحلات الكبري بصنعها وقامت بإضافة حشوات مختلفة وأطلقت عليها ” جرين برجر ” في مصر. طريقة عمل عجينة الطعمية طريقة عمل عجينة الطعمية مكونات عجينة الطعمية نصف كيلو فول مدشوش منقي ومنقوع.

بصلتان متوسطة.

حزمة شبت.

حزمة بقدونس.

حزمة كرات.

حزمة كزبرة خضرا.

خمس فصوص ثوم كبيرة.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم.

نصف ملعقة كبيرة ملح.

ملعقة كبيرة كزبرة ناشفة حصي.

كوب سمسم محمص.

كوب ماء فاتر للخلط. طريقة التحضير يغسل الفول جيداً من الأتربة والشوائب ويصفي، نضيف كمية مناسبة من الماء ويترك ليلة كاملة منقوع.

نقشر البصل ونفرمه مع فصوص الثوم نغسل الخضرة والكرات ونقطعهم ثلاث أجزاء ليسهل الفروم في محضر الطعام أو الكبة.

نضعهم على فترات حتي يتم فرمهم كامل، نضيف الفول بالتدريج، نصب نصف كوب الماء مع الخلط المستمر.

نضيف التوابل الكمون والكزبرة والملح والبيكربونات الصوديوم نأخذ قطعه من العجين ونلمسها أذا كانت خشنة نضيف ربع مقدار الماء.

ونفرمها فرم ناعم حتي على القوام المناسب نفرغ العجينة في علبة محكمة الغلق ونضيف السمسم ونقلبها ونغلقها جيداً ونتركها في الفريزر. طريقة عمل الطعمية السادة طريقة عمل الطعمية السادة المكونات طبق عجينة طعمية.

بيضتان.

ملعقة كبيرة كزبرة ناشفة مطحونة.

ربع كوب سمسم.

زيت للقلي. طريقة التحضير نكسر البيض على عجينة الطعمية، نقلبهم جيداً.

نضع السمسم ف طبق مسطح، ونأخذ كمية مناسبة من العجينة.

تشكل حسب الرغبه َنبل أطراف الأصابع بالماء وضعها في السمسم.

نغلفها بالسمسم ثم نضعها في مقلاة بها زيت مغلي.

نتركها حتى يصبح لونها ذهبي من الجانبين ثم نضعها فى أطباق التقديم.

تقدم ساخنة وبجانبها الخبز والسلطات. طريقة عمل الطعمية المحشية طريقة عمل الطعمية المحشية المكونات عجينة طعمية.

هريسة شطيطة.

أربع بيضات.

سمسم.

بقدونس مفروم للتزين. طريقة التحضير نضع البيض على العجينة، ونخلطهم جيداً.

نأخد كمية قليلة ونضع ملعقة صغيرة من هريسة الشطة ونكورها.

نضيف السمسم على جانبي الطعمية.

نقليها في زيت غزير، تقدم ساخنة وبجانبها السلطات.

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