طريقة عمل البطاطس المقلية المحمرة بدون ما تمتص نقطة زيت زي المطاعم

من الاكلات الشعبية التي يعشقها الجميع في كل البلدان، وفي كل المنازل هي البطاطس المحمرة، التي لها الكثير من الفوائد وتعتبر أيضًا من الوجبات السريعة جدًا المشبعة، ولكن عند تحميرها لابد من استخدام كمية كبيرة من الزيت حتى تحصلي على الشكل والطعم المطلوب، وهذه الكمية قد يكون لها الكثير من الأضرار على بعض الناس خاصتًا مهم يعانون من أمراض الضغط، والسكر أو أمراض القلب، والسمنه، ولذلك فسوف نعرض طريقة مختلفة للبطاطس المحمرة التي لا يستخدم في تسويتها اي زيوت ومع ذلك تعطي نفس الطعم الجميل و تزداد فائدتها.

طريقة تحمير البطاطس بدون زيت

للحصول على بطاطس صحية بدون استخدام الزيت وتعطي طعم لذيذ وجميل يمكن عملها في الفرن حتى تصبح مقرمشة ، ويمكن أيضًا بطريقة سهلة وبسيطة وضعها في المقلاة وسوف تعطي نفس النتيجة، ولعمل اشهى بطاطس محمرة لابد من اتباع الخطوات الآتية:

المكونات

٣ حبات متوسطة الحجم من البطاطس.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

رشة بسيطة من الملح.

رشة صغيرة من بودرة الثوم.

كوبين من الماء المغلي

رشة من الزعتر.

وملعقة صغيرة من النشا.

تقشر البطاطس مع مراعاة غسلها جيدًا قبل التقطيع.

بعد ذلك تقطع البطاطس إلى اصابع كالمعتاد.

أضيفي كل البطاطس التي تم تقطيعها في الماء المغلي لمدة عشرة دقائق، واتركيها على نار هادئة.

ثم تخرج البطاطس من الماء توضع مباشرًة في مصفاة.

انتظري حتى تصفى تمامًا من اي ماء موجودة بها واتركيها لمدة ساعه في المصفاه.

في طبق اخر ضعي كل التوابل التي تم تجهيزها، وايضًا أضيفي النشا مع زيت الزيتون.

ضعي البطاطس داخل الطبق واخلطيها جيدًا بالتوابل حتى تمتزج بها.

احضري مقلاه من التيفال حتى لا تلتصق البطاطس بها.

سخنى المقلاة ورصي البطاطس بها وضعيها على نار هادئه حتى لا تحترق.

اتركي البطاطس لمدة خمس دقائق، ثم قومي بتقليبها.

واتركيها أيضًا حتى يتغير لونها إلى الذهبي.

هكذا قد تم نضجها كامله.

يمكن إخراج البطاطس الان ووضعها في طبق التقديم، ويتم تناولها ساخنة مع العيش والكاتشب والمايونيز.

طريقة التحضير