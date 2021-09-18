كريم بانثينول المعجزة لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد وجعله حرير وانسيابي

يتحدث الكثيرون هذه الأيام عن كريم البانثينول وقدرته على فرد الشعر المجعد ونجد العديد من المنتجات الخاصة بالعناية بالشعر توجد بها مادة البانثينول وذلك بجانب انه يمكنك استخدام كريم البانثينول العادي والمعروف والذي تحصلين عليه من الصيدليات، وذلك لكثرة فوائده للشعر من تنعيم وفرد والتخلص من هيشانه وتقصفه وإصلاح التلف، كما أنه يحتوي على فيتامين ب 5 الذي يساعد على تغذية بصيلات الشعر وتقويتها وفيما يلي سنتعرف على بعض فوائد البانثينول وكيفية استخدامه للحصول على أفضل النتائج.

يجعل الشعر أكثر مرونة ويمنع تكسره.

يعطي الشعر قوة ولمعان وانسيابية.

يساعد على تقوية البصيلات ويغذيها وكذلك يعمل على تجديد الخلايا في فروة الرأس.

يقلل من تساقط الشعر.

يعمل على منع التهابات فروة الرأس ويقلل ظهور القشرة.

يشكل طبقة على الشعر تجعله معزولاً مما يعمل على حمايته من العوامل الخارجية المؤثرة عليه.

يمكن استخدامه لتقليل التلف الناتج من استخدام الحرارة على الشعر بشكل متكرر أو الكيماويات الضارة للشعر.

فوائد كريم بانثينول للشعركيفية استخدام البانثينول لفرد الشعر

يمكنكِ ان تستخدمي البانثينول بعدة طرق وذلك للحصول على الفوائد الصحية له.

كريم البانثينول مع زيت جوز الهند:

المكونات:

أنبوبة من كريم البانثينول.

خمس ملاعق كبيرة زيت جوز الهند.

الطريقة والاستخدام:

افرغي انبوبه البانثينول في وعاء وأضيفي عليها زيت جوز الهند وامزجي جيداً حتى تحصلي على قوام متجانس وكريمي احتفظي بهذا الخليط في عبوة صغيرة واستخدميها كل أسبوع مرة على شعرك ولكن احرصي على الابتعاد عن فروة الرأس.

يساعد هذا الخليط على التخلص من الهيشان وتقليل التقصف و الخشونة ويقلل من تساقط الشعر ويعمل على تنعيم الشعر ويعالج التلف الناتج عن الحرارة واستخدام الكيماويات الضارة.

كريم البانثينول وزيت الزيتون

مكونات

أنبوبة كريم بانثينول كاملة.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

الطريقة:

احضري وعاء ضعي به زيت الزيتون وانبوبة كاملة من البانثينول وقلبي جيداً وبعدها ضعيه في عبوة مناسبة محكمة الفلق للاحتفاظ به، للاستخدام اغسلي شعرك جيداً وجففيه بالمنشفة ثم ضعي الكريم على الشعر بالكامل مع فروة الرأس للاستفادة منه بشكل أفضل لأنه يعمل على ترطيب الشعر ومنع تقصفه وتطايره وكذلك يقلل القشرة والجفاف والالتهابات بفروة الرأس ويغذي بصيلات الشعر ويقويها ويمنع تكسر الشعر ويجدد الخلايا.