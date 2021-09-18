دايت البطاطس لخسارة الوزن بسرعة في 5 ايام بس

دايت البطاطس هو حمية غذائية قصيرة المدى بتساعد على فقدان الوزن بسرعة ، والتجارب اظهرت انها بتساعدك على خسارة وزن يوصل ل 0.45 كجم في اليوم الواحد عن طريق اكل البطاطس العادية بس ، معروف ان البطاطس مصدر كبير للعناصر الغذائية ، ولكن هل هي ممكن تساعد على انقاص الوزن فعلا؟ ده اللي هنعرفه من خلال السطور الجاية هنقولك ايه هو دايت البطاطس لخسارة الوزن ، وازاي تعمليه ، وايجابيات وسلبيات حمية البطاطس.

دايت البطاطس لخسارة الوزن:

دايت البطاطس هو زي ما قولنا نظام غذائي قصير المدى ، يعني بيستمر من 3 – 5 ايام بس بيكون مسموح فيهم انك تاكلي البطاطس بس ، وهيساعدك على انقاص الوزن بسرعة ، ولكن لانه نظام غذائي مقيد بيفتقد لبعض العناصر الغذائية وممكن يأدي لسلوكيات اكل غير صحية ، عشان كده هو دايت لمدة قصييرة بس.

ايه هو دايت البطاطس؟

دايت البطاطس بيعتمد على اكل البطاطس بس لمدة 3 – 5 ايام ، ويقال ان الحمية دي بتساعد على تقوية جهاز المناعة, تحسين صحة الامعاء, توفير كتير من العناصر الغذائية للحفاظ على نشاطك اثناء فقدان الوزن.

قواعد دايت البطاطس:

– القاعدة 1: كلي البطاطس العادية المطبوخة بس طول اليوم لمدة 3 – 5 ايام.

– القاعدة 2: كقاعدة عامة كلي 0.9 – 2.3 كجم من البطاطس في اليوم.

– القاعدة 3: ماتكليش اي اطعمة تانية ، بما فيهم التوابل, والاضافات زي الكاتشاب, الزبدة, الكريمة الحامضة (كريمة الطبخ), والجبن.

– القاعدة 4: مافيش مشكلة لو استخدمتي شوية ملح صغيرين ، ولكن حاولي تتجنبيه افضل.

– القاعدة 5: لو حسيتي بالعطش او انك عايزة تشربي حاجة ، اشربي ماية بس , او الشاي العادي, او قهوة سودا من غير اضافات.

– القاعدة 6: مش بننصح بممارسة تمارين رياضية شاقة ، بدل كده ، التزمي بالتمارين الخفيفة والمشي.

– القاعدة 7: خدي ادويتك المعتادة لو بتاخدي ادوية ، ولكن امتنعي عن اي مكملات غذائية مش موصوفة من الدكتور.

وحطي في عتبارك ان طريقة الطبخ مهمة ، يعني مسموح بالبطاطس المطبوخة بس ، واتجنبي البطاطس المقلية او المصنعة وفيها اضافات زي الشيبسي.

هل دايت البطاطس بيساعد على انقاص الوزن؟

مافيش دراسة واضحة ان حمية البطاطس على وجه التحديد بتساعد على فقدان الوزن ، ولكن هي بتساعد على انقاص الوزن لمجرد انها حمية غذائية منخفضة السعرات الحرارية.

والابحاث اظهرت ان الانظمة الغذائية المقيدة في السعرات الحرارية بتأدي لفقدان الوزن ، مادام انتي تقدري تلتزمي بيها نظرا انها بتكون صعبة شوية.

وعلى الرغم ان كمية البطاطس (0.9 – 2.3 كجم) في اليوم تبان كمية كبيرة ، الا انها مش بتزيد عن 530 – 1300 سعرة حرارية بس ، يعني اقل بكتيري من متوسط الاستهلاك اليومي للبالغين.

ومن المثير للاهتمام ان البطاطس بتحتوي على مثبط البروتيناز المركب 2 ، اللي بيساعد على تقليل الجوع عن طريق ابطاء عملية الهضم.

وعلى الرغم ان حمية البطاطس فعالة في انقاص الوزن على المدى القصير ، الا انها مش حل طويل الامد يعني متقدريش تمشي عليها فترة طويلة ، لانها مش بتحتوي على كل العناصر الغذائية اللي محتاجاها لصحة مثالية.

فوايد تانية لدايت البطاطس:

غير انقاص الوزن دايت البطاطس ليه بعض الفوايد التانية.

– البطاطس قيمتها الغذائية عالية: تعتبر مصدر ممتاز لكتير من الفيتامينات والمعادن الاساسية ، زي فيتامين C, البوتاسيوم, حمض الفوليك, والحديد.

– مش معقد: على الرغم من انه دايت البطاطس يعتبر نظام غذائي مقيد ، الا انه بيتميز بسهولته ، ببساطة هتاكلي البطاطس العادية بس لمدة 3 – 5 ايام.

– مش مكلف: البطاطس تعتبر تقريبا من ارخص الاطعمة المتوفرة ، وده بيخليه نظام غذائي مش مكلف.

– غني بالالياف: الدراسات اثبتت ان الانظمة الغذائية الغنية بالالياف بتعزز صحة الامعاء ، وممكن انها تلعب دور مهم في الوقاية من السمنة, امراض القلب, السكر من النوع التاني.

ولكن على الرغم من الفوايد دي ، الا انه البطاطس مش بيتوفر فيها كل العناصر الغذائية اللي محتاجها الجسم ومافيش اكلة واحدة اكيد تقدر توفر ده ، على سبيل المثال ، البطاطس مش بتحتوي على فيتامين B12, الكالسيوم, الزنك ، وكلها عناصر ضرورية للصحة.

النظام الغذائي المتوازن طويل المدى المفروض يحتوي على مجموعة منوعة من الفواكة, الخضروات, الحبوب الكاملة, الدهون الصحية, البروتينات الخالية من الدهون ، وده يعتبر افضل لصحتك وبيعزز فقدان الوزن بشكل دائم.

سلبيات دايت البطاطس:

مقيد جدا:

دايت البطاطس من اكتر الانظمة الغذائية المقيدة ، وده بيخليه صعب شوية على بعض الاشخاص انهم يلتزموا بيه ، بالاضافة ان اتباع نظام غذائي صارم ممكن يأدي لتطوير علاقة غير صحية مع الاكل ، لان النظام الغذائي المقيد هو شكل من اشكال اضطراب الاكل اللي ممكن يأدي لسلوكيات تانية غير صحية ، زي الافراط في الاكل بعد كده.

مش بيحتوي على البروتين, الدهون, العناصر الغذائية الاساسية الباقية:

البطاطس ممكن تبقى مكون مغذي لو مع نظام غذائي متوازن بشكل عام ، فهي ببساطة مش هتلبي كل احتياجاتك الغذائية.

والبطاطس بتفتقر لعنصريين مغذيين رئيسيين وهما البروتين والدهون ، حبة البطاطس الواحدة متوسطة الحجم بتوفر 4 جرام بس من البروتين ، ومش بتحتوي على دهون خالص تقريبا.

على الرغم من ان البطاطس غنية بفيتامينات ومعادن معينة زي البوتاسيوم وفيتامين C والحديد ، الا انها مش بتحتوي على عناصر تانية كتير زي البوتاسيوم وفيتامين A وبعض فيتامينات B.

ولكن لان دايت البطاطس محدد وقصير لمدة 3 – 5 ايام بس ، مش هيحصل انك ممكن تعاني من نقص في المغذيات ، لكن ممكن يأثر بشكل سلبي ويأدي لنقص لكتير من العناصر الغذائية في الجسم لو مشيتي عليكي لفترة طويلة اكتر من الفترة المحددة او كررتيه اكتر من مره ورا بعض.

ممكن تفقدي العضلات:

الانظمة الغذائية سريعة المفعول زي دايت البطاطس ، ممكن تسبب فقدان العضلات خصوصا لما بيتم تقليل السعرات الحرارية بشكل كبير.

والدراسات اثبتت ان اكل بروتين اكتر ممكن يساعد في التقليل من فقدان العضلات اثناء تقييد السعرات الحرارية ، ولكن حمية البطاطس بتفتقر لمصدر البروتين عالي الجودة ، وبالتالي هتفقدي العضلات.

محتمل انك تستعيدي وزنك تاني:

لما تمشي على نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية زي دايت البطاطس ، ممكن جسمك يتأقلم عليه عن طريق ابطاء عملية التمثيل الغذائي وحرق سعرات حرارية اقل.

والدراسات بتشير ان التباطؤ ده ممكن يستمر معاكي سنين ، حتى بعد فترة طويلة من انهاء نظام غذائي مقيد السعرات الحرارية ، وده بيتسمى “التوليد الحراري التكيفي” وممكن يخلي الحفاظ على فقدان الوزن صعب جدا على المدى الطويل.

الطرق اللي المفروض تاكلي بيها البطاطس في الدايت:

على الرغم من البطاطس هي المكون الوحيد اللي هتاكليه في دايت البطاطس ، الا انه ممكن تعمليها بطرق مختلفة.

– البطاطس المشوية.

– البطاطس المسلوقة.

– بطاطس مطبوخة على البخار.

– هاش براونز مخبوزة في الفرن وخالية من الزيوت.

– بطاطس مخبوزة في الفرن خالية من الزيوت.

– بطاطس مقلية مخبوزة في الفرن خالية من الزيوت.

الملح هو نوع التوابل الوحيد المسموح بيه ، ولكن مع ذلك في انواع تانية من التوابل الخالية من الدهون ممكن تستخدميها ، بالاضافة في بعض الحميات الاخصائيين ممكن يسمحوا باستخدام مرقة الدجاج او الخضار مع البطاطس المهروسة او هرس البطاطس سادة.

بالنسبة للمشروبات ، بينصح بالالتزام بالماية, الشاي العادي, القهوة السودا.

الاطعمة اللي المفروض تتجنبيها:

في دايت البطاطس زي ما قولنا انك مش هتاكلي حاجة غير البطاطس طول مدة الدايت ، ولكن كمان المفروض تتجنبي انواع معينة من البطاطس ، خصوصا اي حاجة مقلية بالزيت او معالجة بشكل مفرط ، ودي انواع البطاطس اللي لازم تحذفيها من القايمة بتاعتك:

– البطاطا الحلوة.

– البطاطس المقلية.

– الهاش براون.

– الشيبسي.

ده معناه ان البطاطا الحلوة لا, زيوت الطبخ, الاضافات العلوية زي الكاتشاب او المايونيز او الجبن, التوابل ، والملح هو الوحيد الاستثناء اللي ممكن تستخدميه ولكن باعتدال.

نموذج لخطة وجبات مدتها 3 ايام:

اليوم 1:

خطة اليوم الاول بتتكون من 9 حبات بطاطس متوسطة الحجم ، تقريبا (1.4 كجم) ، وبتوفر حوالي 780 سعرة حرارية.

– الفطار: 2 حبة بطاطس مسلوقة مع فنجان قهوة سودا.

– وجبة خفيفة: حبة بطاطس مسلوقة تاكليها باردة.

– الغدا: 2 حبة بطاطس مسلوقة ومهروسة.

– وجبة خفيفة: حبة بطاطس نية متقطعة لشرايح ، او بطاطس مسلوقة.

– العشا: بطاطس مقلية في الفرن من غير اي زيوت مع رشة ملح.

اليوم 2:

خطة اليوم التاني عبارة عن 12 حبة بطاطس متوسطة الحجم ، تقريبا (1.8 كجم) ، وبتوفر حوالي 1050 سعرة حرارية.

– الفطار: هاش براون مخبوز في الفرن مع فنجان قهوة سودا.

– وجبة خفيفة: 2 حبة بطاطس مسلوقة تاكليها باردة.

– الغدا: 2 حبة بطاطس مطبوخة على البخار مع رشة ملح.

– وجبة خفيفة: 2 حبة بطاطس مسلوقة تاكليها باردة.

– العشا: 2 حبة بطاطس مشوية.

اليوم 3:

خطة اليوم التالت عبارة عن 15 حبة بطاطس متوسطة الحجم ، حوالي (2.3 كجم) ، وبتوفر تقريبا 1300 سعرة حرارية.

– الفطار: بطاطس مقلية في الفرن مع كوباية شاي.

– وجبة خفيفة: 3 حبات بطاطس مسلوقة تاكليها باردة.

– الغدا: 3 حبات بطاطس مخبوزة في الفرن.

– وجبة خفيفة: 3 حبات بطاطس مسلوقة تاكليها باردة.

– العشا: 3 حبات بطاطس مطبوخة على البخار مع رشة ملح.

الخطة دي كلها بتشمل من 9 – 15 حبة بطاطس متوسطة الحجم يوميا ، مسلوقة, مخبوزة, معمولة على البخار ، وبتوفرلك 780 – 1300 سعرة حرارية يوميا.

فوايد البطاطس:

غنية بالعناصر الغذائية الاساسية:

البطاطس بتحتوي على كمية كبيرة من الكربوهيدرات والالياف ، والفيتامينات C, B6, البوتاسيوم, المغنيسيوم ، ولان كتير من العناصر الغذائية بتتركز في القشرة الخارجية ، فتقشير البطاطس ممكن يزيل جزء كبير من محتوى الالياف والمعادن ، عشان كده ننصحك تطبخيها بالقشرة بتاعتها.

بتحتوي على مضادات الاكسدة:

البطاطس غنية بمضادات الاكسدة اللي بتساعد على منع الجذور الحرة الضارة اللي ممكن تسبب كتير من الامراض المزمنة زي امراض القلب, السكر, السرطان.

بتوفر النشا المقاوم:

النشا المقاوم هو نوع من النشا مش بيتم هضمة في الامعاء الدقيقة ، وبدل كده بيمر بالامعاء الغليظة ، وبيساعد على اطعام البكتيريا المفيدة في امعائك ، كمان النشا المقاوم بيساعد في التحكم في نسبة السكر في الدم وحساسية الانسولين.

اكلة مشبعة:

البطاطس تعتبر من اكتر الاطعمة المشبعة ، والبطاطس المسلوقة بشكل خاص تعتبر الاكتر اشباعا بسبع مرات من الكرواسون ، وتعتبر مشبعة اكتر من الارز والمكرونة ، وبالتالي ده بيأدي لخفض اجمالي السعرات الحرارية اللي بتدخل الجسم.

كمان قشرة البطاطس بتحتوي على كمية كبيرة من الالياف ، واللي بتتحرك ببطء في الجسم ، وده بيعزز الشبع وبيقلل الجوع وهيخليكي تحسي بالامتلاء لفترة طويلة.

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