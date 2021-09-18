وصفة جبارة لتنعيم وترطيب الشعر الخشن والجاف وتجعله حرير بدون كيراتين، يعد الشعر هو عنوان جمال المرأة وهذا لأنه يضفي عليها إطلاله جذابة كما أن الشعر الناعم الحرير يعتبر مصدر ثقة للنفس.

ولذلك تبحث عن مختلف الطرق التي تجعلها تحصل علي شعر ناعم ولكن الإكثار من منتجات العناية بالشعر تتسبب في مشاكل للشعر.

حيث تجعل الشعر أكثر عرضة للتساقط والهيشان مما يمنحك نتيجة سيئة كما أن هذه المنتجات غير آمنة علي الشعر تماماً.

وهذا لأنها مكونة من مواد كيميائية ضارة ولكن هناك حلول فعالة وطبيعية تساعد علي منح الشعر التغذية وتضفي له اللمعان.

أقوي وصفة لتنعيم وترطيب الشعر الخشن والجاف كالحرير بمكون سحري

تنعيم وترطيب الشعر الخشن والجاف هو أمر ضروري لحماية الشعر من أي مشاكل كما أنه يحسن من مظهر الشعر.

ولكن تلجأ معظم الفتيات والسيدات إلي صالون التجميل لعمل كيراتين أو بروتين حتي يظل الشعر ناعماً لفترة طويلة.

وعلي الرغم من ذلك إلا أن الشعر يكون في حالة مزرية خاصةً عند انتهاء مفعول تلك المواد مما يسبب مصدر إزعاج.

ولهذا ننصح باستخدام المواد الطبيعية والتي أثبتت نتيجة فعالة في تنعيم الشعر وترطيبه كما أنها غير مكلفة.

وصفة البيض والموز لتنعيم وترطيب الشعر الخشن والجاف بديل الكيراتين

البيض من أقوي المكونات التي تساعد علي تنعيم الشعر وترطيبه من الداخل وهذا لاحتوائه علي نسبة كبيرة من البروتينات.

كما أنه عند إضافة الموز إليه فإنها تعتبر وصفة مذهلة وهذا لأن غني بالزيوت الطبيعية والمعادن الهامة لصحة الشعر.

كما يقوم بتنعيم خصل الشعر والتخلص من الخشونة والجفاف بشكل جيد.

بيضة كاملة.

ثمرة من الموز الناضج.

2 ملعقة كبيرة من العسل.

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من الحليب.

في وعاء عميق قومي بهرس ثمرة الموز جيداً حتي تصبح ناعمة وبدون أي تكتلات.

ثم أضيفي البيضة وامزجيها حتي تتجانس وبعد ذلك ضعي باقي المكونات بالتدريج.

تمزج المكونات حتي تصبح مثل قوام الكريم وتوضع علي شعر مغسول وجاف.

يتم تقسيم الشعر لعدة أجزاء ثم توزع الوصفة علي كامل الشعر من الجذور حتي الأطراف.

يلف الشعر ويغطي بغطاء الاستحمام ويترك لمدة ساعة ثم يغسل بالماء الفاتر والشامبو المناسب.

تستخدم الوصفة مرتين في الأسبوع وسوف تلاحظين الفرق لشعر مثل خيوط الحرير.

مكونات وصفة تنعيم وترطيب الشعر الخشن والجافطريقة تحضير وصفة تنعيم وترطيب الشعر الخشن والجاف وكيفية الاستخدام