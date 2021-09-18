طريقة عمل الكريب بالفراخ من الطرق الأكثر بحثاً حيث ترغب السيدات في الحصول على مذاق شهي ولذيذ، فالكثير من الأطفال يرغبون في تناول تلك الوجبة نظراً لجمال مذاقها، مما يدفع الأمهات للبحث عن أكثر من طريقة لعمله في المنزل بدلاً من شرائه من المطاعم لضمان المكونات والجودة أيضًا للحفاظ على صحة أبنائهم.

طريقة عمل الكريب الفراخ

يُمكنكم عمل الكريب الفراخ من اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي:

كوب فقط من الدقيق المنخول.

كمية مناسبة من اللبن الرائب.

ملعقة كبيرة من الملح.

بيضتان.

قطع من الدجاج.

حبتان من الفلفل الرومي.

كوب من الجبن الشيدر.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة ملح.

ملعقة فلفل أسود.

بهارات دجاج.

فصان من الثوم.

ملعقتان من الزبدة.

نبدأ أولاً بخلط كلاً من الدقيق، واللبن الرائب، والبيض معاً.

بعد ذلك يتم إضافة الملح ونضعهم في الخلاط الكهربائي ونخلطهم بشكل جيد حتى تتداخل المكونات مع بعضها.

يتم إضافة الزبدة إلى المقلاة ثم نمسحها بمنديل صحي.

نترك المقلاة على النار ونضيف إليها كمية مناسبة من العجين.

يترك الكريب حتى ينضج ويُصبح لونه ذهبي.

نكرر الخطوة السابقة حتى ننتهي من الكمية.

نبدأ بتحضير حشوة الكريب.

نقطع الدجاج إلى قطع صغيرة الحجم ثم نضيف إليها الفلفل الأسود، والملح.

يتم إضافة الفلفل الأسود، وباقي المكونات.

نضع الخليط في الثلاجة ويترك لمدة لا تقل عن ساعتين.

نرفع الدجاج على النار حتى تنضج.

نضع كمية مناسبة من الحشو على الكريب.

يتم تكرار الخطوة السابقة حتى ننتهي من قطع الكريب جميعها.

مكونات الكريب الفراخطريقة التحضيرطريقة عمل الكريب الفراخ في المنزل

لابد من اتباع ما يلي حتى تحصلين على مذاق مختلف للكريب في المنزل:

قطع عيش سوري جاهز.

قطع من الفراخ.

ملعقة من الفلفل الأسود.

بيضة فقط.

ربع ملعقة من الكمون.

كوب من الماء.

ثلاث ملاعق من الزيت.

ملعقة كبيرة ملح.

نقطع الفراخ ونضيف إليه البهارات السابقة لكي تتبل.

نضعها على النار حتى تنضج.

بعد ذلك نبدأ بحشو الكريب بشكل جيد حتى ننتهي من الكمية.

المكوناتطريقة التحضير