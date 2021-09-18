طريقة صبغ الشعر بالحناء والكركديه وصفات طبيعية لصبغ الشعر غير مكلفه بسيطة

طريقة صبغ الشعر بالحناء والكركديه يبحث عن تلك الكثير من السيدات، اللاتي يبحث دائما عن الشباب الدائم، والكركديه من النباتات التي تعطي لونا جذابا، حيث يشعر السيدة بحاله مزاجية جيدة، ولا نقلل من فوائد الحناء الجمة، حيث تعطي الشعر تغذية للبصيلات، ويمنع تساقط الشعر، ويجعله لامعا، قوي، يمنع تقصف الشعر، ويعطي كلا من الحناء والكركديه رائحة جميلة عطره للشعر، وتعتبر هذه الوصفة من الوصفات الطبيعية التي تفضلها كل السيدات، خلافا للصبغات الكيميائية، والتي تضر الشعر أكثر مما تفيده، ولكنها تعطي نتيجة سريعة، وتعطي تلك الوصفة الطبيعية لونا أحمر جذاب، بالإضافة إلى الحناء التي تعمل على إعطاء الشعر لونا يميل إلى الاصفرار، فيكون مزيجا من اللونين ينتج عنهما لونا احمر فاتح، ومن خلال موقعنا سوق نبين لكم تلك الطريقة، وكيفية تحضيرها، واستخدامها على الشعر.

طريقة صبغ الشعر بالحناء والكركديه

هناك طرق طثيرة طبيعية لصبغ الشعر منها صبغ الشعر بالحناء السوداء، وتكوين لون أحمر ناري جذاب بمكونات طبيعية، ولمن يريد أفضل صبغة لتغطية الشيب بمكونات طبيعية، وتستطيع باستخدام الحناء والكركدية الحصول على لون أحمر داكن بإحضار المكونات التالية:



كمية مناسبة من الحناء التي تناسب كثافة الشعر.

وبعض الماء الدافىء لعجن الوصفة.

2 ملعقة من زيت الزيتون، المستخدم بغرض الترطيب.

ثم كوب من الزبادي الطازج.

وتحضير عصير 2 ليمونه.

ينقع الكركديه في الماء الدافىء لمدة لا تقل عن 12 ساعة.

ثم توضع الحناء في وعاء زجاجي عميق.

ويتم العجن بمنقوع الكركديه.

بعد ذلك تغطية الخليط بغطاء محكم لمدة يوم كامل حتى يتم تخميره.

يضاف بعد ذلك زيت الزيتون، وعصي الليمون.

إضافة الزبادي للخليط، وهذا يساعد على الترطيب القوي.

تفرد الوصفة على الشعر بنسبة متساوية.

لبس القفازات لعدم تصبغ الأيدي من الخليط.

تترك الوصفة على الشعر لمدة لا تقل عن 4 ساعات.

قومي بشطف شعرك بالماء الدافىء.

يستخدم الشامبو في اليوم التالي، وهذا لضمان ثبات الصبغة.

خطوات تحضير صبغة الشعر بالحناء لون أحمرطريقة صبغ الشعر بالحناء والكركديه ودم الغزال

يميل الكثير من السيدات للألوان الزاهية المتوهجة، ويفضلن الوصفات الطبيعية لصبغات الشعر، لأنه يعطي الشعر صحة ولمعانا، وصبغة الشعر الكركديه مضافا عليها دم الغزال، ولا ننسى المكون الطبيعي ألا وهو الحناء، يعطي أخيرا لونا متوهجا، فنحضر لون دم الغزال ونذيبه في نصف كوب من الماء الدافىء، والقليل من عصير الليمون، وقطرات من زيت الزيتون، يضاف لون الكركديه المغلي غلى الخليط، ويفرد الخليط على الشعر بالتساوي، ويترك لمدة لا تقل عن 5 ساعات، حتى يتم امتصاص الشعر للون كامل.

وإذا وضعت ملعقة من الشاي الأحمر على الخليط السابق فإنه يعطي الشعر لونا يميل إلى اللون النبيتي الغمق بعض الشيء، حيث يترك الخليط على الشعر مدة لا تقل عن 6 ساعات، ويغسل بالماء الدافىء، ويغسل بالشامبو في اليوم التالي، وبذلك بينا بخطوات سهلة يتم صبغ الشعر باللون الأحمر الداكن المفضل لدى الكثير من السيدات.