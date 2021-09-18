طريقة البان كيك بالفواكه

يحب الجميع كبار وصغار تناول البان كيك بالفواكه والذي يعد من ألذ أنواع الفطور الذي يمكن أن تبدأ به يومك حيث يحب الأطفال تناول هذا الطبق في الصباح مع العصير الفريش المغذي كما يمكن للكبار تناله مع الشاى أو القهوة، يمكنك تحضير هذا الطبق بكل سهولة كحلوى أو كفطور مميز ولذيذ فتابعينا لتعرفي الطريقة والخطوات. البان كيك بالفواكه البان كيك بالفواكه حضري عحينة البان كيك بكل سهولة ونكهيها بمختلف النكهات كما تحبين ويفضل أولادك بوصفة سهلة تكفي لستة أفراد. المقادير اللازمة لتحضير الطبق: كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

كوب من اللبن السائل الطازج.

ربع كوب من السكر الأبيض الناعم.

ربع كوب من الزبدة السائلة.

بيضتان كبيرتان في الحجم.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

ملعقة كبيرة من البكينج بودر.

رشة من ملح الطعام الأبيض.

نصف كوب من شوكولاتة النوتيلا.

شرائح من الموز متوسطة السمك.

شرائح من الفراولة رفيعة.

كمية من الزيت النباتي للتسوية. المقادير اللازمة لتحضير الطبق: خطوات تحضير البان كيك بالفواكه: في وعاء ضعي كلاً من البيض والفانيليا والزبدة معاً. استتخدمي المضرب الكهربائي لخفق جميع المكونات معاً حتى تحصلي على خليط ناعم. أضيفي الحليب السائل واستمري في الخفق. قومي بنخل الدقيق للتخلص من الشوائب والتكتلات وضعي في طبق منفصل. أضيفي البيكينج بودر وقلبي. يضاف خليط الدقيق إلى خليط البيض بالتدريج مع الخلط المستمر حتى يختفي الدقيق. يجب التقليب في اتجاه واحد حتى لا يفسد العجين. استمري في الخفق إلى أن تحصلي على عجينة شبه سائلة ولكن متجانسة. أحضري طاسة لا تلتصق كالتيفال أو الجرانيت من النوع الجيد. ضعي الطاسة على نار متوسطة مع دهنها بمسحة من الزيت باستخدام فرشاة الطهي. قومي بسكب كمية كبيرة من العجثين يكفي لعمل فطيرة بان كيك متوسطة السمك. اتركي العجينة تتماسك ويحمر الجزء المواجه للطاسة. تقلب الفطيرة على الجانب الآخر حتى تحمر من كل الجهات وتصبح ذهبية. مرري الخطوات مع كل العجين مع دهن الطاسة بالزيت في كل مرة. بعد النضوج أحضري أحد فطائر البن كيك وادهنيها من الأعلى بالنوتيلا. أضيفي شرائح الفواكه قدميها. خطوات تحضير البان كيك بالفواكه: الوسوم

يحب الجميع كبار وصغار تناول البان كيك بالفواكه والذي يعد من ألذ أنواع الفطور الذي يمكن أن تبدأ به يومك حيث يحب الأطفال تناول هذا الطبق في الصباح مع العصير الفريش المغذي كما يمكن للكبار تناله مع الشاى أو القهوة، يمكنك تحضير هذا الطبق بكل سهولة كحلوى أو كفطور مميز ولذيذ فتابعينا لتعرفي الطريقة والخطوات. البان كيك بالفواكه البان كيك بالفواكه حضري عحينة البان كيك بكل سهولة ونكهيها بمختلف النكهات كما تحبين ويفضل أولادك بوصفة سهلة تكفي لستة أفراد. المقادير اللازمة لتحضير الطبق: كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

كوب من اللبن السائل الطازج.

ربع كوب من السكر الأبيض الناعم.

ربع كوب من الزبدة السائلة.

بيضتان كبيرتان في الحجم.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

ملعقة كبيرة من البكينج بودر.

رشة من ملح الطعام الأبيض.

نصف كوب من شوكولاتة النوتيلا.

شرائح من الموز متوسطة السمك.

شرائح من الفراولة رفيعة.

كمية من الزيت النباتي للتسوية. المقادير اللازمة لتحضير الطبق: خطوات تحضير البان كيك بالفواكه: في وعاء ضعي كلاً من البيض والفانيليا والزبدة معاً. استتخدمي المضرب الكهربائي لخفق جميع المكونات معاً حتى تحصلي على خليط ناعم. أضيفي الحليب السائل واستمري في الخفق. قومي بنخل الدقيق للتخلص من الشوائب والتكتلات وضعي في طبق منفصل. أضيفي البيكينج بودر وقلبي. يضاف خليط الدقيق إلى خليط البيض بالتدريج مع الخلط المستمر حتى يختفي الدقيق. يجب التقليب في اتجاه واحد حتى لا يفسد العجين. استمري في الخفق إلى أن تحصلي على عجينة شبه سائلة ولكن متجانسة. أحضري طاسة لا تلتصق كالتيفال أو الجرانيت من النوع الجيد. ضعي الطاسة على نار متوسطة مع دهنها بمسحة من الزيت باستخدام فرشاة الطهي. قومي بسكب كمية كبيرة من العجثين يكفي لعمل فطيرة بان كيك متوسطة السمك. اتركي العجينة تتماسك ويحمر الجزء المواجه للطاسة. تقلب الفطيرة على الجانب الآخر حتى تحمر من كل الجهات وتصبح ذهبية. مرري الخطوات مع كل العجين مع دهن الطاسة بالزيت في كل مرة. بعد النضوج أحضري أحد فطائر البن كيك وادهنيها من الأعلى بالنوتيلا. أضيفي شرائح الفواكه قدميها. خطوات تحضير البان كيك بالفواكه:

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