طريقة بسكوت الشاي بالشوكولاتة ألذ بسكويت للفطور والعشاء وللوجبات الخفيفة

يحب الجميع تناول البسكويت السادة حيث يمكن تناوله في الصباح مع الشاى أو في المساء كما يمكن اعتباره وجبة خفيفة شهية للكبار والصغار، يحب الأطفال شراء بسكوت الشاي بالشوكولاتة وتناوله في المدرسة أو في الرحلات لذلك حفاظاً على صحة أولادك وفرنا لك في هذا المقال أفضل طريقة لتحضيره في المنزل فتابعينا لتعرفي المقادير والخطوات. بسكوت الشاي بالشوكولاتة المقادير اللازمة لعمل الوصفة: ربع كوب من اللبن السائل.

خمسون جرام من الشوكولاتة الخام.

ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض.

ربع كوب من الكاكاو الخام الغير محلى.

ملعقة إلا ربع من البيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

رشة صغيرة من ملح الطعام الأبيض.

كوب من السكر الأبيض الناعم.

كوب واحد من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

بيضة واحدة كاملة كبيرة الحجم.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة أو البودر. بسكوت الشاي بالشوكولاتة المقادير اللازمة لعمل الوصفة: خطوات تحضير بسكوت الشاي بالشوكولاتة: ضعي كلاً من السكر والبيض والزبدة في وعاء. يضاف الفانيليا ثم اخفقي المكونات معاً بسرعة باستخدام المضرب الكهربائي. يفضل خلطها في محضر الطعام للحصول على أفضل نتيجة. أضيفي اللبن واخفقي جيداً. أضيفي الكاكاو إلى الخليط وقلبي. قومي بإذابة الشوكولاتة في حمام مائي على النار أو في الميكرويف. أضيفي الشوكولاتة الذائبة إلى الخليط واخفقي جيداً. في وعاء آخر يتم نخل الدقيق للتخلص من الشوائب والتكتلات العالقة. يضاف الملح والبيكنج بودر إلى الدقيق ويقلب. قومي بإضافة الدقيق بالتدريج إلى خليط البيض مع الخلط المستمر في اتجاه واحد. استمري ي الإضافة إلى أن يختفي الدقيق ويتجانس الخليط تماماً. قومي بتجهيز سطح أملس لتحضير البسكوت عليه عن طريق تنظيفه ودهنه بالزيت وفرشة بورق الزبدة. قومي بفرد العجينة على ورق الزبدة حتى تكون متوسطة السمك. استخدمي قطاعة البسكوت بأشكال متنوعة لعمل البسكوت. أحضري صينية الخبز وادهنيها بالزيت ثم غلفيها من الداخل بورق الزبدة. ضعي قطع البسكوت بحرص مع ترك مسافة بين كل قطعة والأخرى. يجب أن يكون الفرن ساخن عند وضع الصينية. اخبزي البسكوت على حرارة مائة وثمانون درجة مئوية لمدة عشر دقائق حتى ينضج. خطوات تحضير بسكوت الشاي بالشوكولاتة: الوسوم

يحب الجميع تناول البسكويت السادة حيث يمكن تناوله في الصباح مع الشاى أو في المساء كما يمكن اعتباره وجبة خفيفة شهية للكبار والصغار، يحب الأطفال شراء بسكوت الشاي بالشوكولاتة وتناوله في المدرسة أو في الرحلات لذلك حفاظاً على صحة أولادك وفرنا لك في هذا المقال أفضل طريقة لتحضيره في المنزل فتابعينا لتعرفي المقادير والخطوات. بسكوت الشاي بالشوكولاتة المقادير اللازمة لعمل الوصفة: ربع كوب من اللبن السائل.

خمسون جرام من الشوكولاتة الخام.

ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض.

ربع كوب من الكاكاو الخام الغير محلى.

ملعقة إلا ربع من البيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

رشة صغيرة من ملح الطعام الأبيض.

كوب من السكر الأبيض الناعم.

كوب واحد من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

بيضة واحدة كاملة كبيرة الحجم.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة أو البودر. بسكوت الشاي بالشوكولاتة المقادير اللازمة لعمل الوصفة: خطوات تحضير بسكوت الشاي بالشوكولاتة: ضعي كلاً من السكر والبيض والزبدة في وعاء. يضاف الفانيليا ثم اخفقي المكونات معاً بسرعة باستخدام المضرب الكهربائي. يفضل خلطها في محضر الطعام للحصول على أفضل نتيجة. أضيفي اللبن واخفقي جيداً. أضيفي الكاكاو إلى الخليط وقلبي. قومي بإذابة الشوكولاتة في حمام مائي على النار أو في الميكرويف. أضيفي الشوكولاتة الذائبة إلى الخليط واخفقي جيداً. في وعاء آخر يتم نخل الدقيق للتخلص من الشوائب والتكتلات العالقة. يضاف الملح والبيكنج بودر إلى الدقيق ويقلب. قومي بإضافة الدقيق بالتدريج إلى خليط البيض مع الخلط المستمر في اتجاه واحد. استمري ي الإضافة إلى أن يختفي الدقيق ويتجانس الخليط تماماً. قومي بتجهيز سطح أملس لتحضير البسكوت عليه عن طريق تنظيفه ودهنه بالزيت وفرشة بورق الزبدة. قومي بفرد العجينة على ورق الزبدة حتى تكون متوسطة السمك. استخدمي قطاعة البسكوت بأشكال متنوعة لعمل البسكوت. أحضري صينية الخبز وادهنيها بالزيت ثم غلفيها من الداخل بورق الزبدة. ضعي قطع البسكوت بحرص مع ترك مسافة بين كل قطعة والأخرى. يجب أن يكون الفرن ساخن عند وضع الصينية. اخبزي البسكوت على حرارة مائة وثمانون درجة مئوية لمدة عشر دقائق حتى ينضج. خطوات تحضير بسكوت الشاي بالشوكولاتة:

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