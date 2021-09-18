ساندويتش شاورما الجمبري بالخضار ألذ ساندوتش لمحبي المأكولات البحرية

- 1/2
- 2/2
لا شك أن ساندوتش شاورما الجمبري بالخضار هو ألذ أنواع الساندوتشات على الإطلاف فبدلاً من تناول شاورما اللحم أو الخضار يمكنكم تناوله بحشو الروبيان الذيذ والمغذي مع شرائح من الخضراوات اللذيذة بالتتبيلة المميزة، لتحضير هذا الطبق تابعي معنا في هذا المقال فقد وفرنا لك المقادير المطلوبة والخطوات بالتفصيل.شاورما الجمبري بالخضار
حضري هذا الساندوتش المميز كما يحضر في أفضل وأشهر مطاعم المأكولات البحرية وقدميه لضيوفك وأسرتك وأبهريهم بطعمه الرائع.المقادير اللأزمة لعمل الشاورما:
- نصف كيلو من الجمبري صغير الحجم.
- ثلاث حبات كبيرات من البصل الأحمر أو الأبيض.
- فصين من الثوم كبير الحجم.
- ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي أو زيت الذرة.
- ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة ناعم.
- خمسة حبات من الفلفل الرومي الألوان متوسط الحجم.
- ملعقة صغيرة من الكمون المطحون ناعم.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
- ما يعادل ملعقة ونصف صغيرة من ملح الطعام الأبيض الناعم.
- ملعقة إلا ربع من الفلفل الأسود المطحون ناعم.
- ملعقتان كبيرتان من عصيرالليمون الطازج.
- ثلاث حبات كبيرة من الطماطم الطازجة.
- أربع ملاعق كبيرة من المايونيز.
- أربع أرغفة من خبز الصاج أو التورتيلا.
خطوات تحضير شاورما الجمبري بالخضار:
- يتم تقشير الجمبري وتنظيفه جيداً.
- تقطع الخضراوات كلها إلى شرائح صغيرة الحجم بشكل طولي.
- قطعي الثوم إلى شرائح صغيرة ورفيعه أو افرميه.
- أحضري طاسة لا تلتصق سخنيها على النار ثم أضيفي الزيت.
- أضيفي البصل والثوم وقلبي حتى تفوح الرائحة ويذبل البصل قليلاً.
- أضيفي الجمبري وقلبي حتى يتغير لونه إلى اللون الوردي.
- تبلي الخليط بالملح والفلفل والبابريكا والكمون والكزبرة.
- يمكنك إضافة أي توابل أخرى تريدين كتوابل السمك.
- أضيفي الفلفل الألوان وقلبي ثم أضيفي شرائح الطماطم.
- تقلب جميع المكونات معاً وعند اقتراب النضوج أضيفي عصير الليمون.
- اتركي الجمبري ينضج تماماً مع الخضار ثم ارفعيه من على النار.
- أحضري رغيف من خبز الصاج وادهنيه من الداخل بالمايونيز.
- أضيفي كمية من حشو الجمبري والخضار ووزيعه جيداً.
- أضيفي القليل من المايونيز على الوجه مع شرائح من الطماطم منزوعة البذور.
- حمري الساندوتش على النار على الجريل ثم قدميه ساخن.
الوسوم
لا شك أن ساندوتش شاورما الجمبري بالخضار هو ألذ أنواع الساندوتشات على الإطلاف فبدلاً من تناول شاورما اللحم أو الخضار يمكنكم تناوله بحشو الروبيان الذيذ والمغذي مع شرائح من الخضراوات اللذيذة بالتتبيلة المميزة، لتحضير هذا الطبق تابعي معنا في هذا المقال فقد وفرنا لك المقادير المطلوبة والخطوات بالتفصيل.شاورما الجمبري بالخضار
حضري هذا الساندوتش المميز كما يحضر في أفضل وأشهر مطاعم المأكولات البحرية وقدميه لضيوفك وأسرتك وأبهريهم بطعمه الرائع.المقادير اللأزمة لعمل الشاورما:
- نصف كيلو من الجمبري صغير الحجم.
- ثلاث حبات كبيرات من البصل الأحمر أو الأبيض.
- فصين من الثوم كبير الحجم.
- ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي أو زيت الذرة.
- ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة ناعم.
- خمسة حبات من الفلفل الرومي الألوان متوسط الحجم.
- ملعقة صغيرة من الكمون المطحون ناعم.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
- ما يعادل ملعقة ونصف صغيرة من ملح الطعام الأبيض الناعم.
- ملعقة إلا ربع من الفلفل الأسود المطحون ناعم.
- ملعقتان كبيرتان من عصيرالليمون الطازج.
- ثلاث حبات كبيرة من الطماطم الطازجة.
- أربع ملاعق كبيرة من المايونيز.
- أربع أرغفة من خبز الصاج أو التورتيلا.
خطوات تحضير شاورما الجمبري بالخضار:
- يتم تقشير الجمبري وتنظيفه جيداً.
- تقطع الخضراوات كلها إلى شرائح صغيرة الحجم بشكل طولي.
- قطعي الثوم إلى شرائح صغيرة ورفيعه أو افرميه.
- أحضري طاسة لا تلتصق سخنيها على النار ثم أضيفي الزيت.
- أضيفي البصل والثوم وقلبي حتى تفوح الرائحة ويذبل البصل قليلاً.
- أضيفي الجمبري وقلبي حتى يتغير لونه إلى اللون الوردي.
- تبلي الخليط بالملح والفلفل والبابريكا والكمون والكزبرة.
- يمكنك إضافة أي توابل أخرى تريدين كتوابل السمك.
- أضيفي الفلفل الألوان وقلبي ثم أضيفي شرائح الطماطم.
- تقلب جميع المكونات معاً وعند اقتراب النضوج أضيفي عصير الليمون.
- اتركي الجمبري ينضج تماماً مع الخضار ثم ارفعيه من على النار.
- أحضري رغيف من خبز الصاج وادهنيه من الداخل بالمايونيز.
- أضيفي كمية من حشو الجمبري والخضار ووزيعه جيداً.
- أضيفي القليل من المايونيز على الوجه مع شرائح من الطماطم منزوعة البذور.
- حمري الساندوتش على النار على الجريل ثم قدميه ساخن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ساندويتش شاورما الجمبري بالخضار ألذ ساندوتش لمحبي المأكولات البحرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.