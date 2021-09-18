ساندويتش شاورما الجمبري بالخضار ألذ ساندوتش لمحبي المأكولات البحرية

لا شك أن ساندوتش شاورما الجمبري بالخضار هو ألذ أنواع الساندوتشات على الإطلاف فبدلاً من تناول شاورما اللحم أو الخضار يمكنكم تناوله بحشو الروبيان الذيذ والمغذي مع شرائح من الخضراوات اللذيذة بالتتبيلة المميزة، لتحضير هذا الطبق تابعي معنا في هذا المقال فقد وفرنا لك المقادير المطلوبة والخطوات بالتفصيل.

شاورما الجمبري بالخضار

حضري هذا الساندوتش المميز كما يحضر في أفضل وأشهر مطاعم المأكولات البحرية وقدميه لضيوفك وأسرتك وأبهريهم بطعمه الرائع.

نصف كيلو من الجمبري صغير الحجم.

ثلاث حبات كبيرات من البصل الأحمر أو الأبيض.

فصين من الثوم كبير الحجم.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي أو زيت الذرة.

ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة ناعم.

خمسة حبات من الفلفل الرومي الألوان متوسط الحجم.

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون ناعم.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ما يعادل ملعقة ونصف صغيرة من ملح الطعام الأبيض الناعم.

ملعقة إلا ربع من الفلفل الأسود المطحون ناعم.

ملعقتان كبيرتان من عصيرالليمون الطازج.

ثلاث حبات كبيرة من الطماطم الطازجة.

أربع ملاعق كبيرة من المايونيز.

أربع أرغفة من خبز الصاج أو التورتيلا.

المقادير اللأزمة لعمل الشاورما:

يتم تقشير الجمبري وتنظيفه جيداً. تقطع الخضراوات كلها إلى شرائح صغيرة الحجم بشكل طولي. قطعي الثوم إلى شرائح صغيرة ورفيعه أو افرميه. أحضري طاسة لا تلتصق سخنيها على النار ثم أضيفي الزيت. أضيفي البصل والثوم وقلبي حتى تفوح الرائحة ويذبل البصل قليلاً. أضيفي الجمبري وقلبي حتى يتغير لونه إلى اللون الوردي. تبلي الخليط بالملح والفلفل والبابريكا والكمون والكزبرة. يمكنك إضافة أي توابل أخرى تريدين كتوابل السمك. أضيفي الفلفل الألوان وقلبي ثم أضيفي شرائح الطماطم. تقلب جميع المكونات معاً وعند اقتراب النضوج أضيفي عصير الليمون. اتركي الجمبري ينضج تماماً مع الخضار ثم ارفعيه من على النار. أحضري رغيف من خبز الصاج وادهنيه من الداخل بالمايونيز. أضيفي كمية من حشو الجمبري والخضار ووزيعه جيداً. أضيفي القليل من المايونيز على الوجه مع شرائح من الطماطم منزوعة البذور. حمري الساندوتش على النار على الجريل ثم قدميه ساخن.

خطوات تحضير شاورما الجمبري بالخضار: