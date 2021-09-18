طريقة عمل الحنه السوداء للنقش في مناطق مختلفة من الجسم

طريقة تحضير الحنه السوداء للنقش تعد الحناء من رموز الثقافة العربية وكان قديما ترغب السيدات العربيات في نقوش الحنه في جميع مناطق الجسم المختلقة وتلوين الشعر بالإضافة إلي أن نقش الحنه السوداء يزيد من جمال المرأة فهي تمنح ألوان طبيعية مميزة للجسم والشعر و تدوم لفترات طويلة قد تمتد إلي سنة بعد استخدامها عن طريق هذا المقال تابعي معنا سيدتي اللون الأسود الذي ليس له مثيل بجانب قوام طري مرغوب فيه مع إضافة بعض المكونات الأخري الهامة التي تساعد في الوصول إلي حنه بجودة عالية مثل الحجر الأسود والليمون اعرفي معنا على افضل طريقة لتحضير الحنه السوداء للنقش على الجسم بأفضل لون و روسومات جميلة وجذابة بالإضافة إلى الحصول على فوائد مميزة وصحية للجسم من الحناء.

طريقة عمل الحنه السوداء للنقش

المقادير…

جهزي 5 ملاعق كبيرة من مسحوق الحنه السوداء.

10 حبة قرنفل.

عدد 1 حبة ليمون.

ملعقة كبيرة من السكر الناعم.

حجر اسود لإعطاء اللون الأسود الداكن المرغوب فيه.

ماء للعجن حسب الطلب.

طريقة تحضير الحناء السوداء للنقش

سوف نتناول في هذا المقال طريقة عمل الحنه السوداء بطريقة سهلة و جميلة و من صنع ايديكي في المنزل بأبسط الخامات واقل التكاليف حتى تحصلي على المزيد من الجمال الذي سوف تضيفيه لك.

نحضر قدر ونضع فيه مقدار كوب من الماء ثم يضاف عليه حبات القرنفل بالإضافة إلى السكر والليمون والحجر الأسود ثم يرفع القدر على النار حتى الغليان. بعد أن يغلى القدر يرفع من النار ثم يصفى السائل من الشوائب و يترك الخليط جانبا حتى يبرد تماما ويسير ومتجانس مع بعضه. ثم ضيفي مسحوق الحنه إلي الخليط السابق بالتدريج. وبعد تعجن كل هذه المكونات مع بعضها باليدين حتى تتكون عجينة طرية مثل عجينة الكيك سهل التوزيع على الجسم. يوضع كيس بلاستيك فوق عجينة الحناء ثم تترك 4 ساعات حتى تمتزج كل المكونات مع بعضها. بعد مرور هذا الوقت أصبحت العجينة جاهزة للاستخدام ومن الأفضل لبس القفازات المطاطية في اليدين أثناء عجن هذه الحناء للحفاظ على اليدين خوفا أن تعلق صبغة الحنه باليدين ويبقى من الصعب التخلص منها أو إزالتها.

يستخدم ورق الايثلين ويصنع منه اثنين أو ثلاثة مخاريط صغيرة.

قومى بوضع لزق في جميع الاتجاهات والزوايا لزياد التماسك ومنع فكة أثناء الضغط والرسم.

لابد أن تكوني الحافة حادة ومدببة لسهولة الرسم.

وبعد يعبأ معجون الحناء بعد مرور 4 ساعات في المخروط عن طريق معلقة صغيرة ثم يغلق المخلوط جيدا في بقطعه لصق حتى لا تخرج الحناء منه.

وبعد قصي طرف المخروط عند البدء في النقش.

يستخدم ورق الايثلين ويصنع منه اثنين أو ثلاثة مخاريط صغيرة.

قومى بوضع لزق في جميع الاتجاهات والزوايا لزياد التماسك ومنع فكة أثناء الضغط والرسم.

لابد أن تكوني الحافة حادة ومدببة لسهولة الرسم.

وبعد يعبء معجون الحناء بعد مرور 4 ساعات في المخروط عن طريق معلقة صغيرة ثم يغلق المخلوط جيدا في بقطعه لصق حتى لا تخرج الحناء منه.

وبعد كوشي تحفه المخلوط عند البدء في النقش.

طريقة استخدام الحنه للنقش على الجسمطريقة استخدام الحنة للنقش على الجسم

في نهاية هذا المقال قدمنا لكم طريقة عمل الحنه السوداء للرسم على مختلف مناطق الجسم أتمني أن بكون موضوعا مفيدا وشرحا وافيا موضح طرق الاهتمام بجمال المرأة.