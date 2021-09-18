كريم البقدونس الليلي كريم سحري لتفتيح البشرة وتبيضها بشكل سريع جداً

يعتبر كريم البقدونس الليلي هو كريم طبيعي يتم استخدامه كل ليلة قبل النوم، فهو كريم يتم تحضيره من مجموعة من المكونات الطبيعية التي تعمل علي تفتيح البشرة وتبيضها وتحارب التجاعيد وتقضي علي الكلف والنمش، ويعتبر الكريم أيضاً من أقوي الكريمات التي تساعد علي صفاء ونقاء البشرة وجعلها خالية تماماً من أي بقع أو اسمرار مثل الذي يظهر حول الفم، ويعتبر استخدام الكريم آمن جداً ومناسب للبشرة الدهنية والبشرة الجافة فهو طبيعي جداً وخالي تماماً من أي مكونات كيميائية، ومن مميزاته أنه يتم استخدامه يومياً لمدة أسبوع مع مراعاة حفظه داخل الثلاجة، ويمكن عمل العديد من الكريمات الطبيعية التي تساعد علي تفتيح البشرة داخل المنزل مثل كريم النشا والليمون وكريم الفازلين والنشا وكريم الفازلين والليمون، ومن خلال هذا لمقل سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كريم البقدونس الليلي بمكونات سهلة وبسيطة.

مكونات عمل كريم البقدونس الليلي

يتكون الكريم من مجموعة من المكونات الطبيعية المفيدة للبشرة وهي كما يلي:-

حزمة من البقدونس.

ربع لتر من الماء الساخن.

٢ ملعقة صغيرة نشا.

ملعقة صغيرة زيت الورد.

2 ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

يتم تحضير كريم البقدونس الليلي من خلال خطوات بسيطة جدا ًهي كما يلي:-

نقوم بغسل البقدونس جيداً ثم يتم وضعه في إناء قابل للطهي، ثم نضيف إليه الماء الساخن. نرفع الخليط علي النار ونتركه لكي يغلي علي نار هادئة لمدة خمس دقائق، حتي نحصل علي اللون الأخضر. يرفع الخليط عن النار ويترك لكي يبرد تماماً، ثم يتم خلطه في الخلاط الكهربائي حتي يصبح الخليط ناعم جداً. يتم تصفية الخليط حتي نحصل علي ماء البقدونس فقط، ونتخلص من أي شوائب. نأخذ مقدار نصف كوب من ماء البقدونس ثم نضيف إليه ملعقتين من النشا، ونقلب المكونات جيداً حتي يذوب النشا تماماً. نضع الخليط علي نار هادئة لمدة دقيقتين مع التقليب المستمر، حتي نحصل علي قوام كريمي. نرفعه من علي النار ثم نضيف إليه ملعقتين من زيت جوز الهند وملعقة من زيت الورد، إذا كانت البشرة دهنية يمكن الاستغناء عن زيت جوز الهند واستخدام زيت الورد فقط. نقلب المكونات جيداً حتي تمتزج تماماً مع الخليط ويصبح خليط متجانس وكريمي، ثم يصب في عبوة فارغة ونظيفة ويحفظ داخل الثلاجة لمدة أسبوع.

طريقة الاستخدام

يستخدم الكريم كل ليلة قبل النوم بهذه الطريقة الآتية:-