أصنعي بنفسك في المنزل صابونة القرفة السحرية للعناية بالبشرة والشعر بكل سهولة

تعتبر صابونة القرفة السحرية ، من أفضل أنواع الصابون الذي يعالج مشاكل البشرة والشعر جميعاً، وتعتبر صابونة القرفة وأو زيت القرفة، من أقوي العلاجات التي تمنع تساقط الشعر، وتعمل علي زيادة لمعان الشعر، وتساعد علي تطويل الشعر مع الاستمرار، والقرفة هي أحد أنواع التوابل التي يتم الحصول عليها من اللحاء الداخلي لشجرة القرفة، ويشتهر لحاء شجرة القرفة بالزيوت الأساسية التي لها العديد من الخصائص الصحية، وتدخل أيضاً في العديد من مستحضرات العناية بالبشرة ومنها الصابون الطبيعي، وتتعدد فوائدها وتم استخدامها للعديد من القرون في الطب الهندي القديم والطب الصيني لعلاج الأمراض الرئيسية، تساعد أيضاً علي علاج العديد من مشاكل الجلد والصحة والشعر، سوف تحصلين من بعد استخدامك هذه الصابونة، علي بشرة صافية وبيضاء وخالية تماماً من أي عيوب أو مشاكل، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل صابونة القرفة السحرية في المنزل بكل بساطة.

مكونات عمل صابونة القرقة السحرية

سوف نتعرف من خلال هذه المقالة علي مكونات عمل هذه الصابونة الرائعة للبشرة وهي كالاتي:-

معلقتين كبار من القرفة المطحونة.

معلقة كبيرة من خل التفاح.

مقدار معلقة كبيرة من زيت زيتون بكر.

4 مكعبات من الجلسرين الجامد.

ثلاث ملاعق كبار من عصير الليمون.

طريقة التحضير

هيا بنا نتعرف من خلال السطور الأتية علي خطوات عمل صابونة القرفة السحرية في المنزل بكل بساطة وهي كالاتي:-

نقوم أولاً بوضع مكعبات الجلسرين، في إناء ونضعهم في الفرن الميكروويف لمدة 3 دقائق، حتي يذوبوا تماماً. ثم نقوم بإخراجهم ونضع عليهم خل التفاح، وعصير الليمون مع التقليب المستمر، حتي تمتزج المكونات جميعاً. بعد ذلك نقوم بإضافة زيت الزيتون والقرفة، مع التقليب المستمر وندخلهم الفرن الميكروويف، لمدة ثلاث ثواني حتي يذوبوا جميعاً. ثم نقوم بإخراجهم من الفرن، ونتركهم جانباً حتي يبرد الخليط تماماً، ثم نقوم بسكبه في القوالب المخصصة لذلك، ونضعهم في الثلاجة لمدة ليلة كاملة، وبعد ذلك يمكنك استخدامها.

أهم فوائد صابونة القرفة للبشرة والشعر

من هنا سوف نتعرف علي بعض وأهم فوائد هذه الصابونة المذهلة وهي كالاتي:-

تساعد علي تفتيح البشرة وتوحيد لونها، والتخفيف من التصبغات الجلدية.

تعمل علي منع ظهور الرؤوس السوداء، وتنظف البشرة بعمق.

تساعد الخصائص المضادة للالتهابات، الموجودة فيها علي بالتئام الجروح بسرعة.

تساعد خصائصه الطبيعية المضادة للالتهابات، علي علاج منع ظهور الإصابة بالأكزيما.

تأخر من ظهور علامات التقدم، في السن ومحاربة عملية الإجهاد التأكسدي، وحماية خلايا الجلد.

طريقة عمل ماسك القرفة والعسل للبشرة الدهنية

هذا الماسك مفيد جداً لجميع أنواع البشرة ويتميز بسهولة تحضيره ويمكن تحضيره كما يلي:-