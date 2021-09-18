طريقة عمل منين بالعجوة بألذ الوصفات لهبة أبو الخير صحي وشهي جداً

منين بالعجوة ، من المعجنات والمخبوزات الشرقية اللذيذة والشهية، التي تقدم على وجبة الفطور من أجل فطور صحي وجسم مفعم بالحيوية والنشاط، والتي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنه يحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على شرائه من المخابز والمحلات، كما أنه ينتشر بكثرة في الوطن العربي مثل المعمول السعودي بالتمر، ويتميز بقيمته الغذائية العالية، وبفائدته الصحية أيضاً، بالإضافة إلى أن طريقة تحضيره سهلة جداً، ومكوناته بسيطة، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيره لكي يحضرونه لأفراد أسرتهم وإسعادهم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل منين بالعجوة بكل سهولة وبألذ الوصفات.

مكونات منين بالعجوة

يتكون منين بالعجوة من مكونات سهلة وبسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير العجينة

كيلو دقيق.

ملعقة صغيرة من بهارات الكحك والمعمول.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف كوب سمسم محمص.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من السكر.

كوب سمن مذاب.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

كوب زيت.

كوب حليب دافئ.

ربع كوب ماء ورد.

مقادير الحشو

كيلو عجوة (معجون تمر).

4 ملعقة كبيرة من الزبدة.

رشة بهارات كحك.

للتزيين

سمسم.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل منين بالعجوة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي: