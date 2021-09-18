طريقة عمل منين بالعجوة بألذ الوصفات لهبة أبو الخير صحي وشهي جداً

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منين بالعجوة ، من المعجنات والمخبوزات الشرقية اللذيذة والشهية، التي تقدم على وجبة الفطور من أجل فطور صحي وجسم مفعم بالحيوية والنشاط، والتي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنه يحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على شرائه من المخابز والمحلات، كما أنه ينتشر بكثرة في الوطن العربي مثل المعمول السعودي بالتمر، ويتميز بقيمته الغذائية العالية، وبفائدته الصحية أيضاً، بالإضافة إلى أن طريقة تحضيره سهلة جداً، ومكوناته بسيطة، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيره لكي يحضرونه لأفراد أسرتهم وإسعادهم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل منين بالعجوة بكل سهولة وبألذ الوصفات.مكونات منين بالعجوة
يتكون منين بالعجوة من مكونات سهلة وبسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
مقادير العجينة
- كيلو دقيق.
- ملعقة صغيرة من بهارات الكحك والمعمول.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- نصف كوب سمسم محمص.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- كوب سمن مذاب.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- كوب زيت.
- كوب حليب دافئ.
- ربع كوب ماء ورد.
مقادير الحشو
- كيلو عجوة (معجون تمر).
- 4 ملعقة كبيرة من الزبدة.
- رشة بهارات كحك.
للتزيين
سمسم.طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل منين بالعجوة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:
- نحضر العجينة، نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الدقيق والسمسم المحمص وبهارات الكحك والبيكنج بودر، ثم نخلطهم جيداً.
- ثم نضيف الملح والسكر والخميرة الفورية والسمن المذاب والزيت، ثم نخلطهم جيداً.
- ثم نضيف السمن والزيت ونخلطهم جيداً.
- بعد ذلك نضيف الحليب الدافئ وماء الورد، ثم نقلب بالملعقة بدون عجن حتى نحصل على عجينة.
- ثم نلم العجينة باليد ونغطيها بفوطة مطبخ ونتركها ترتاح لمدة ربع ساعة.
- ثم نحضر الحشو، نضع حلة على نار هادئة، ثم نضيف إليها الزبدة والعجوة وبهارات الكحك، ثم نقلب باستمرار لبعض الوقت حتى يتجانس الخليط، ثم نرفع الحلة من على النار، ونترك الحشو يبرد.
- نأخذ قطعة من العجينة بعدما ارتاحت، ثم نفردها بالشوبك بسمك رفيع على شكل مربع، ثم نقطع الزوائد بالسكينة.
- ثم نفرد كمية من الحشو على العجينة ونساويها جيداً، ثم نلف العجينة رول، ونقطعها حلقات متساوية.
- ثم نكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.
- بعد ذلك ندهن وجه المنين بالحليب أو ببياض البيض، ثم نغمسه بالسمسم.
- ثم نرص المنين في صينية فرن، وندخل الصينية فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية في الرف الأسفل لمدة تتراوح ما بين 10 إلى 15 دقيقة حتى تكتسب لون ذهبي خفيف من أسفل.
- ثم نطفئ الفرن من أسفل ونشغل الشواية حتى يكتسب لون ذهبي من أعلى.
- بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن ونقدم منين بالعجوة في طبق التقديم.
- وبصحة وعافية.
الوسوم
منين بالعجوة ، من المعجنات والمخبوزات الشرقية اللذيذة والشهية، التي تقدم على وجبة الفطور من أجل فطور صحي وجسم مفعم بالحيوية والنشاط، والتي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنه يحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على شرائه من المخابز والمحلات، كما أنه ينتشر بكثرة في الوطن العربي مثل المعمول السعودي بالتمر، ويتميز بقيمته الغذائية العالية، وبفائدته الصحية أيضاً، بالإضافة إلى أن طريقة تحضيره سهلة جداً، ومكوناته بسيطة، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيره لكي يحضرونه لأفراد أسرتهم وإسعادهم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل منين بالعجوة بكل سهولة وبألذ الوصفات.مكونات منين بالعجوة
يتكون منين بالعجوة من مكونات سهلة وبسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
مقادير العجينة
- كيلو دقيق.
- ملعقة صغيرة من بهارات الكحك والمعمول.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- نصف كوب سمسم محمص.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- كوب سمن مذاب.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- كوب زيت.
- كوب حليب دافئ.
- ربع كوب ماء ورد.
مقادير الحشو
- كيلو عجوة (معجون تمر).
- 4 ملعقة كبيرة من الزبدة.
- رشة بهارات كحك.
للتزيين
سمسم.طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل منين بالعجوة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:
- نحضر العجينة، نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الدقيق والسمسم المحمص وبهارات الكحك والبيكنج بودر، ثم نخلطهم جيداً.
- ثم نضيف الملح والسكر والخميرة الفورية والسمن المذاب والزيت، ثم نخلطهم جيداً.
- ثم نضيف السمن والزيت ونخلطهم جيداً.
- بعد ذلك نضيف الحليب الدافئ وماء الورد، ثم نقلب بالملعقة بدون عجن حتى نحصل على عجينة.
- ثم نلم العجينة باليد ونغطيها بفوطة مطبخ ونتركها ترتاح لمدة ربع ساعة.
- ثم نحضر الحشو، نضع حلة على نار هادئة، ثم نضيف إليها الزبدة والعجوة وبهارات الكحك، ثم نقلب باستمرار لبعض الوقت حتى يتجانس الخليط، ثم نرفع الحلة من على النار، ونترك الحشو يبرد.
- نأخذ قطعة من العجينة بعدما ارتاحت، ثم نفردها بالشوبك بسمك رفيع على شكل مربع، ثم نقطع الزوائد بالسكينة.
- ثم نفرد كمية من الحشو على العجينة ونساويها جيداً، ثم نلف العجينة رول، ونقطعها حلقات متساوية.
- ثم نكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.
- بعد ذلك ندهن وجه المنين بالحليب أو ببياض البيض، ثم نغمسه بالسمسم.
- ثم نرص المنين في صينية فرن، وندخل الصينية فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية في الرف الأسفل لمدة تتراوح ما بين 10 إلى 15 دقيقة حتى تكتسب لون ذهبي خفيف من أسفل.
- ثم نطفئ الفرن من أسفل ونشغل الشواية حتى يكتسب لون ذهبي من أعلى.
- بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن ونقدم منين بالعجوة في طبق التقديم.
- وبصحة وعافية.
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