إزالة شعر العانة بالفازلين بدون تكلفة وبألم أقل الوصفة الأفضل لدى الفتيات والسيدات بدلاً من الطرق التقليدية

تتعدد طرق إزالة شعر العانة سواء كانت بالكريم أو الشفرات أو الحلاوة أو بالطرق الطبيعية التي لا تسبب شعور الألم وتكلفتها أقل من الطرق السابقة، كما أنها تعطي نتائج إضافية بعد استخدامها على المنطقة مثل تبييض وترطيب منطقة العانة، ومن تلك الطرق الطبيعية الفعالة هي إزالة شعر العانة بالفازلين وتم تجربة تلك الطريقة من خلال مجموعة من خبراء التجميل والعناية الشخصية ووجدوا أنها تعمل على إزالة شعر العانة نهائيًا من الجذور بدون أن تسبب أي شعور بالألم وهي مناسبة لجميع أنواع البشرة.

إزالة شعر العانة بالفازلين

من الطرق السهلة في إزالة شعر منطقة العانة ولا تسبب أي ألم وغير مكلفة على الإطلاق، كما أنها طريقة مجربة مع الكثير من الأشخاص وقد أعطت ثمارها في إزالة الشعر وتبييض المنطقة، وتحتاج الوصفة إلى:

ثلاثة ملاعق حليب سائل حجمها صغير.

نصف ملعقة فازلين طبي حجمها كبير.

ملعقة بودرة حمص حجمها كبير.

نصف ملعقة بودرة كركم حجمها صغير.

نقوم بخلط مكونات الوصفة السابقة مع بعضهم ونستمر في الخلط لكي تصير عجينة لينة متماسكة.

بعد الحصول على القوام المطلوب من العجينة يتم وضعها على منطقة العانة والمناطق التي يتواجد بها الشعر وتُفرد جيدًا بشكل كامل على المنطقة.

يجب أن نراعي فرد العجينة في الاتجاه الذي ينمو به الشعر ونتركها فترة مناسبة لكي تجف تمامًا على الشعر.

بعد التأكد من جفافها يتم نزعها في اتجاه عكس اتجاه نمو الشعر ونستمر في ذلك حتى نزيل الشعر تمامًا.

ومن ثم تُغسل المنطقة باستخدام ماء بارد لإزالة آثار العجينة ويتم ترطيبها بكريم مرطب.

لتقليل ظهور الشعر مع الوقت يتم تكرار الوصفة مرة كل أسبوع أو أسبوعين حسب حالة الشعر.

كيفية استخدام الفازلين لإزالة شعر العانة

ومن الجدير ذكره أن وصفة الفازلين لإزالة شعر العانة واحدة من أهم الوصفات وأبرزها في عالم وصفات إزالة الشعر، ومن الجدير العلم به أن الفتيات والسيدات يفضلونها عن الوصفات التقليدية التي تسبب لهم الآلام والأوجاع، فعليكِ إتباعها بالخطوات كما هي موضحة أعلاه في هذا المقال.