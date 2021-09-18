طريقة عمل الفاهيتا على أصولها المكسيكية في البيت بأقل تكلفة وأسهل الخطوات

تعتبر الفاهيتا من أشهر الأكلات المكسيكية التي يفضلها العديد من الأشخاص على مستوى العالم كله، حيث أنها انتشرت في جميع الدول وأصبحت من الوجبات المفضلة لدى الكثيرون وبالأخص الأطفال، وتتميز هذه الأكلة بسهولة تحضيرها، حيث أنها لا تحتاج إلى وقت كبير أو مجهود في التجهيز، وبالتالي يمكنكم الاعتماد عليها في يوم صعب، كما أنها مفيدة جداً، وتحتوي على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، فهي تحتوي على الدجاج والخضار المشكل. طريقة عمل الفاهيتا في البيت طريقة عمل الفاهيتا في البيت المقادير: 8 قطع من صدور الدجاج مقطعة إلى شرائح طويلة ورفيعة.

3 بصلات مقطعة شرائح.

3 ثمرات من الفلفل الألوان مقطعة شرائح.

فصين من الثوم مهروسين.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر الحار.

3 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من الزعتر.

ملعقة صغيرة سكر.

2 ملعقة كبيرة من ورسيستيرشاير صوص.

ربع ملعقة من الملح والفلفل الأسود.

زيت. طريقة التحضير: في بولة متوسطة نقوم بوضع الثوم والفلفل الألوان والصوص والسكر.

نضيف لهم عصير الليمون والملح والفلفل والزعتر والفلفل الحار.

نقلب المكونات مع بعضها حتى تمتزج بشكل جيد.

نقوم بإضافة شرائح الدجاج، ونخلط المكونات كلها حتى تتجانس مع بعضها.

نترك الدجاج في الثلاجة لمدة ساعتين لكي يتشرب الطعم.

نقوم بتسخين الزيت في طاسة على النار، ونضيف الدجاج ونقلب حتى يتغير لونه.

ونتركه على النار حتى يستوي جيداً، ثم نرفعه ويقدم ساخن. طريقة عمل الفاهيتا الدجاج في البيت طريقة عمل الفاهيتا الدجاج في البيت المقادير: نصف كيلو من صدور الدجاج.

ثمرة كبيرة من الطماطم.

ثمرتين من الفلفل الألوان.

نصف كوب من الزيتون الشرائح.

نصف كوب بقدونس مفروم.

بصلة متوسطة.

فصان من الثوم.

2 ملعقة كبيرة من الخل.

ملعقة صغيرة كاري.

ربع ملعقة من الفلفل الأسود.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملح. طريقة التحضير: نغسل الدجاج أولاً بالملح والخل، ونقطعه إلى شرائح طويلة.

نقوم بإضافة الثوم المفروم والملح والفلفل والكاري والخل إلى الدجاج، ونضيف القليل من الماء.

نخلط المكونات مع بعضها ونتركها منقوعة لمدة 30 دقيقة لكي تأخذ التتبيلة.

نقوم بتشويح البصل في الزيت على النار، ونضيف الدجاج.

بعد ذلك نقوم بإضافة الفلفل الألوان، ونقلب حتى تستوي المكونات. الوسوم

تعتبر الفاهيتا من أشهر الأكلات المكسيكية التي يفضلها العديد من الأشخاص على مستوى العالم كله، حيث أنها انتشرت في جميع الدول وأصبحت من الوجبات المفضلة لدى الكثيرون وبالأخص الأطفال، وتتميز هذه الأكلة بسهولة تحضيرها، حيث أنها لا تحتاج إلى وقت كبير أو مجهود في التجهيز، وبالتالي يمكنكم الاعتماد عليها في يوم صعب، كما أنها مفيدة جداً، وتحتوي على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، فهي تحتوي على الدجاج والخضار المشكل. طريقة عمل الفاهيتا في البيت طريقة عمل الفاهيتا في البيت المقادير: 8 قطع من صدور الدجاج مقطعة إلى شرائح طويلة ورفيعة.

3 بصلات مقطعة شرائح.

3 ثمرات من الفلفل الألوان مقطعة شرائح.

فصين من الثوم مهروسين.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر الحار.

3 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من الزعتر.

ملعقة صغيرة سكر.

2 ملعقة كبيرة من ورسيستيرشاير صوص.

ربع ملعقة من الملح والفلفل الأسود.

زيت. طريقة التحضير: في بولة متوسطة نقوم بوضع الثوم والفلفل الألوان والصوص والسكر.

نضيف لهم عصير الليمون والملح والفلفل والزعتر والفلفل الحار.

نقلب المكونات مع بعضها حتى تمتزج بشكل جيد.

نقوم بإضافة شرائح الدجاج، ونخلط المكونات كلها حتى تتجانس مع بعضها.

نترك الدجاج في الثلاجة لمدة ساعتين لكي يتشرب الطعم.

نقوم بتسخين الزيت في طاسة على النار، ونضيف الدجاج ونقلب حتى يتغير لونه.

ونتركه على النار حتى يستوي جيداً، ثم نرفعه ويقدم ساخن. طريقة عمل الفاهيتا الدجاج في البيت طريقة عمل الفاهيتا الدجاج في البيت المقادير: نصف كيلو من صدور الدجاج.

ثمرة كبيرة من الطماطم.

ثمرتين من الفلفل الألوان.

نصف كوب من الزيتون الشرائح.

نصف كوب بقدونس مفروم.

بصلة متوسطة.

فصان من الثوم.

2 ملعقة كبيرة من الخل.

ملعقة صغيرة كاري.

ربع ملعقة من الفلفل الأسود.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملح. طريقة التحضير: نغسل الدجاج أولاً بالملح والخل، ونقطعه إلى شرائح طويلة.

نقوم بإضافة الثوم المفروم والملح والفلفل والكاري والخل إلى الدجاج، ونضيف القليل من الماء.

نخلط المكونات مع بعضها ونتركها منقوعة لمدة 30 دقيقة لكي تأخذ التتبيلة.

نقوم بتشويح البصل في الزيت على النار، ونضيف الدجاج.

بعد ذلك نقوم بإضافة الفلفل الألوان، ونقلب حتى تستوي المكونات.

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