وداعا للمكياج مع كريم النشا والأرز السحري لتبييض البشرة وتوريدها مثل ملكات الجمال

يعتبر كريم النشا والأرز ، من الكريمات المفيدة لصحة البشرة حيث تجعل البشرة نضارة وجميلة، وتجعلها خالية من العيوب تماماً، وتساعد على حل جميع مشاكل البشرة التي تواجه النساء والفتيات، وهذا الكريم الرائع يساعد على معالجة الهالات السوداء والانتفاخات التي تظهر أسفل العين، وهو غني بالفيتامينات والمعادن التي تحمي البشرة من الأمراض الجلدية، ويساعد على امتصاص الدهون الزائدة المتراكمة داخل المسام مما يجعل البشرة صافية ونقية، ويعمل على توريد الخدود لأن مكونه الأساسي هو النشا، الذي يسهم في تقشير البشرة من الجلد الميت مما يجعل البشرة وردية وجميلة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم النشا والأرز السحري لتبييض البشرة وتوريدها بخطوات بسطة بالمنزل. مكونات كريم النشا والأرز السحري مكونات كريم النشا والأرز السحري سوف نتعرف على مكونات الكريم الرائعة وهى كما يلي:- ملعقة كبيرة من النشا. ملعقة كبيرة من دقيق الأرز. مقدار ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. ملعقة من زيت اللوز الحلو. ملعقتين من ماء الورد. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا والأرز السحري لتبييض البشرة وتوريدها مثل ملكات الجمال بخطوات بسيطة بالمنزل:- قومي بإحضار وعاء نظيف وضعي الأرز، والنشا والبيكنج بودر وقلبيهم جيداً مع بعض.

ثم ضيفي ماء الورد بالتدريج حتى نحصل على قوام كريمي، ثم نضيف زيت اللوز وقلبي باستمرار حتى تذوب المكونات.

قومي بفرد الكريم على الوجه، أو على المنطقة المراد تفتيحه، اتركي الكريم لمدة ربع ساعة.

ثم قومي بإحضار قطعة صغيرة من القماش، ثم قومي بمسح الكريم من على البشرة وسوف تلاحظي الفرق.

بعد ذلك إغسلي وجهلك بالماء العادي، وتمتعي ببشرة بيضاء ونضارة. فوائد كريم النشا والأرز للبشرة توجد عدة فوائد هائلة تخص البشرة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- يعمل على تنظيف البشرة من البثور والحبوب. يمنح البشرة النضارة والنعومة ويحافظ على ترطيبها. يقلل من ظهور البقع الداكنة والتصبغات الجلدية التي تسببها اشعة الشمس. يحارب التجاعيد وعلامات تقدم العمر المزعجة التي تسبب الأحراج لكثير من السيدات. يغلق المسام الواسعة التي تسبب تراكم الدهون والفطريات. الوسوم

يعتبر كريم النشا والأرز ، من الكريمات المفيدة لصحة البشرة حيث تجعل البشرة نضارة وجميلة، وتجعلها خالية من العيوب تماماً، وتساعد على حل جميع مشاكل البشرة التي تواجه النساء والفتيات، وهذا الكريم الرائع يساعد على معالجة الهالات السوداء والانتفاخات التي تظهر أسفل العين، وهو غني بالفيتامينات والمعادن التي تحمي البشرة من الأمراض الجلدية، ويساعد على امتصاص الدهون الزائدة المتراكمة داخل المسام مما يجعل البشرة صافية ونقية، ويعمل على توريد الخدود لأن مكونه الأساسي هو النشا، الذي يسهم في تقشير البشرة من الجلد الميت مما يجعل البشرة وردية وجميلة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم النشا والأرز السحري لتبييض البشرة وتوريدها بخطوات بسطة بالمنزل. مكونات كريم النشا والأرز السحري مكونات كريم النشا والأرز السحري سوف نتعرف على مكونات الكريم الرائعة وهى كما يلي:- ملعقة كبيرة من النشا. ملعقة كبيرة من دقيق الأرز. مقدار ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. ملعقة من زيت اللوز الحلو. ملعقتين من ماء الورد. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا والأرز السحري لتبييض البشرة وتوريدها مثل ملكات الجمال بخطوات بسيطة بالمنزل:- قومي بإحضار وعاء نظيف وضعي الأرز، والنشا والبيكنج بودر وقلبيهم جيداً مع بعض.

ثم ضيفي ماء الورد بالتدريج حتى نحصل على قوام كريمي، ثم نضيف زيت اللوز وقلبي باستمرار حتى تذوب المكونات.

قومي بفرد الكريم على الوجه، أو على المنطقة المراد تفتيحه، اتركي الكريم لمدة ربع ساعة.

ثم قومي بإحضار قطعة صغيرة من القماش، ثم قومي بمسح الكريم من على البشرة وسوف تلاحظي الفرق.

بعد ذلك إغسلي وجهلك بالماء العادي، وتمتعي ببشرة بيضاء ونضارة. فوائد كريم النشا والأرز للبشرة توجد عدة فوائد هائلة تخص البشرة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- يعمل على تنظيف البشرة من البثور والحبوب. يمنح البشرة النضارة والنعومة ويحافظ على ترطيبها. يقلل من ظهور البقع الداكنة والتصبغات الجلدية التي تسببها اشعة الشمس. يحارب التجاعيد وعلامات تقدم العمر المزعجة التي تسبب الأحراج لكثير من السيدات. يغلق المسام الواسعة التي تسبب تراكم الدهون والفطريات.

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