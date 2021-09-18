أفضل طريقة تخليل الليمون في المنزل بدون تكاليف وبكل أنواعه مثل المحلات

يشتهي الكثير من الأشخاص وجود أنواع معينة من المخللات على طاولة الطعام، حيث يساعد وجود هذه المخللات في فتح شهية البعض من الأشخاص على الطعام، وبناءًا على الكثير من التساؤلات التي قد ظهرت في الفترة الماضية بخصوص هذا الأمر فإنه ينبغي علينا أن نقوم بتوفير أفضل طريقة تخليل الليمون في المنزل بدون تكاليف وذلك لكي نساعد ربات البيوت الذين لم يعرفوا بعد الطريقة التي يمكن أن يقوموا من خلالها بهذا الأمر على الرغم من أنها من أسهل أنواع المخللات التي يمكن أن تقوم بها.

طريقة تخليل الليمون المعصفر في المنزل

من أشهى أنواع المخللات التي يمكنك أن تقوم بها حيث أن الطريقة الخاصة بها لا تستدعي إلى وجود الكثير من المكونات حتى يحدث الأمر، ولكن ينبغي أن يتم السير على الخطوات بالشكل الصحيح وبالترتيب حتى تحصل على أفضل نتيجة، ويجب أن يتم تخليل الليمون من خلال استخدام المكونات التالية:

1 كيلو من الليمون الأصفر.

2 لتر من الماء.

4 أوراق ورق لورا.

عصير ليمون حسب الرغبة.

عصفر.

حبة البركة.

شطة حسب الرغبة.

زيت زيتون.

ربع كيلو من الملح.

خطوات تخليل الليمون بالترتيب

تستطيع بكل بساطة أن تقوم بتخليل الليمون بعدما قد قمت بتوفير كافة المكونات الخاصة بها حيث ينبغي عليك بإتباع الخطوات التالية للحصول على الليمون المخلل: