أفضل طريقة تخليل الليمون في المنزل بدون تكاليف وبكل أنواعه مثل المحلات

يشتهي الكثير من الأشخاص وجود أنواع معينة من المخللات على طاولة الطعام، حيث يساعد وجود هذه المخللات في فتح شهية البعض من الأشخاص على الطعام، وبناءًا على الكثير من التساؤلات التي قد ظهرت في الفترة الماضية بخصوص هذا الأمر فإنه ينبغي علينا أن نقوم بتوفير أفضل طريقة تخليل الليمون في المنزل بدون تكاليف وذلك لكي نساعد ربات البيوت الذين لم يعرفوا بعد الطريقة التي يمكن أن يقوموا من خلالها بهذا الأمر على الرغم من أنها من أسهل أنواع المخللات التي يمكن أن تقوم بها.طريقة تخليل الليمون المعصفر في المنزل
من أشهى أنواع المخللات التي يمكنك أن تقوم بها حيث أن الطريقة الخاصة بها لا تستدعي إلى وجود الكثير من المكونات حتى يحدث الأمر، ولكن ينبغي أن يتم السير على الخطوات بالشكل الصحيح وبالترتيب حتى تحصل على أفضل نتيجة، ويجب أن يتم تخليل الليمون من خلال استخدام المكونات التالية:
- 1 كيلو من الليمون الأصفر.
- 2 لتر من الماء.
- 4 أوراق ورق لورا.
- عصير ليمون حسب الرغبة.
- عصفر.
- حبة البركة.
- شطة حسب الرغبة.
- زيت زيتون.
- ربع كيلو من الملح.
تستطيع بكل بساطة أن تقوم بتخليل الليمون بعدما قد قمت بتوفير كافة المكونات الخاصة بها حيث ينبغي عليك بإتباع الخطوات التالية للحصول على الليمون المخلل:
- في البداية ينبغي أن يتم تنظيف الليمون بشكل جيد.
- ومن ثم يجب أن يتم غسل الليمون عدة مرات.
- يتم فتح كل ليمون بشكل يشبه حرف X.
- يتم ملء وعاء كبير بالماء ويوضع على النار إلى أن يصل إلى درجة الغليان.
- فيما بعد ينبغي أن يتم وضع الليمون في الماء المغلي لمدة تتراوح ما بين 3-5 دقائق.
- نقوم بعد ذلك بخلط حبة البركة مع الشطة والعفر وورق اللورا والملح وزيت الزيتون.
- يتم تقليب المكونات مع بعضها البعض.
- بعد مرور المدة الخاصة بالليمون يتم رفعها من على النار.
- قم بحشو الليمون من الداخل بالخليط من خلال الفتحات التي قد قمت بفتحها فيها.
- قم بعد ذلك بوضع بعض حبات الفلفل والملح والشطة بين الليمون.
- ينبغي عليك بعد ذلك أن تقوم بغلق الإناء الذي قد وضعت فيه الليمون بشكل جيد.
- بعدها يترك الليمون لفترة إلا أن يتم تخليله بشكل كامل.
الوسوم
يشتهي الكثير من الأشخاص وجود أنواع معينة من المخللات على طاولة الطعام، حيث يساعد وجود هذه المخللات في فتح شهية البعض من الأشخاص على الطعام، وبناءًا على الكثير من التساؤلات التي قد ظهرت في الفترة الماضية بخصوص هذا الأمر فإنه ينبغي علينا أن نقوم بتوفير أفضل طريقة تخليل الليمون في المنزل بدون تكاليف وذلك لكي نساعد ربات البيوت الذين لم يعرفوا بعد الطريقة التي يمكن أن يقوموا من خلالها بهذا الأمر على الرغم من أنها من أسهل أنواع المخللات التي يمكن أن تقوم بها.طريقة تخليل الليمون المعصفر في المنزل
من أشهى أنواع المخللات التي يمكنك أن تقوم بها حيث أن الطريقة الخاصة بها لا تستدعي إلى وجود الكثير من المكونات حتى يحدث الأمر، ولكن ينبغي أن يتم السير على الخطوات بالشكل الصحيح وبالترتيب حتى تحصل على أفضل نتيجة، ويجب أن يتم تخليل الليمون من خلال استخدام المكونات التالية:
- 1 كيلو من الليمون الأصفر.
- 2 لتر من الماء.
- 4 أوراق ورق لورا.
- عصير ليمون حسب الرغبة.
- عصفر.
- حبة البركة.
- شطة حسب الرغبة.
- زيت زيتون.
- ربع كيلو من الملح.
تستطيع بكل بساطة أن تقوم بتخليل الليمون بعدما قد قمت بتوفير كافة المكونات الخاصة بها حيث ينبغي عليك بإتباع الخطوات التالية للحصول على الليمون المخلل:
- في البداية ينبغي أن يتم تنظيف الليمون بشكل جيد.
- ومن ثم يجب أن يتم غسل الليمون عدة مرات.
- يتم فتح كل ليمون بشكل يشبه حرف X.
- يتم ملء وعاء كبير بالماء ويوضع على النار إلى أن يصل إلى درجة الغليان.
- فيما بعد ينبغي أن يتم وضع الليمون في الماء المغلي لمدة تتراوح ما بين 3-5 دقائق.
- نقوم بعد ذلك بخلط حبة البركة مع الشطة والعفر وورق اللورا والملح وزيت الزيتون.
- يتم تقليب المكونات مع بعضها البعض.
- بعد مرور المدة الخاصة بالليمون يتم رفعها من على النار.
- قم بحشو الليمون من الداخل بالخليط من خلال الفتحات التي قد قمت بفتحها فيها.
- قم بعد ذلك بوضع بعض حبات الفلفل والملح والشطة بين الليمون.
- ينبغي عليك بعد ذلك أن تقوم بغلق الإناء الذي قد وضعت فيه الليمون بشكل جيد.
- بعدها يترك الليمون لفترة إلا أن يتم تخليله بشكل كامل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أفضل طريقة تخليل الليمون في المنزل بدون تكاليف وبكل أنواعه مثل المحلات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.