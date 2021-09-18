أسهل وصفات طبيعية لتطويل الرموش في البيت بأقل تكلفة وأفضل نتيجة

تعاني السيدات من مشكلة قصر الرموش أو قلة كثافتها ولذلك تلجأ كل واحدة منهم إلى استخدام الكثير من مستحضرات التجميل التي تقوم بدورها في تطويل الرموش إلى الدرجة التي ترغب بها الفتاة أو حتى أن تقوم بزيادة كثافة الرموش في العين لكي تبدو بصورة أفضل، ولذلك فإننا اليوم سوف نقوم بتوضيح طريقة وصفات طبيعية لتطويل الرموش في البيت لكي نقوم بتوفير حلول بديلة للمستحضرات التجميلية والتي يؤدي معظمها إلى الكثير من الأضرار والأعراض الجانبية، وفي إطار هذا الموضوع إليكم كافة المعلومات

وصفات طبيعية لتطويل الرموش في البيت باستخدام زبدة الشيا

تستطيع أن تقوم السيدات في المنزل بالكثير من الأمور التي تؤدي إلى جعل شكل رموشها أجمل حيث أن الطبيعة قد وفرت لنا الكثير من المنتجات المختلفة التي نحتاج إليها جميعًا، وفي وصفات تطويل الرموش سوف نقوم بتقديم كافة المكونات التي تدخل في هذه الوصفات والتي من بينها زبدة الشيا ويتم تحضير واستخدام هذه الوصفة بالطريقة التالية:

يتم شراء زبدة الشيا من الأماكن التي تقوم ببيعها ويجب التأكد من أنها من أفضل الأنواع.

بعد ذلك نقوم بأخذ كمية قليلة منها وننتظر حتى تذوب في أصابعنا.

بعد ذلك نقوم بدهنها على الرموش في أعلى منطقة العين.

بعد ذلك قومي في الصباح بغسل الوجه.

وصفات طبيعية لتطويل الرموش في البيت باستخدام الشاي الأخضر

من المكونات الطبيعية التي توجد في حياتنا هو الشاي الأخضر والذي لا يعرف الكثير منا أهميته حيث تتعدد فوائد هذا الشاي وأهميته بالنسبة إلى الجسم، كما أنه يدخل في تحضير عدد كبير من المركبات الخاصة بالعناية بالبشرة، كما أنه يعد المكون الرئيسي الذي يمكنك أن تقومي باستخدامه في هذه الوصفة، حيث ينبغي عليك أن تقوم بالخطوات التالية لكي تستطيع أن تحصل على وصفة تطويل الرموش من الشاي الأخضر: