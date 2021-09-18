صابونة تعطير الجسم والقضاء على رائحة العرق بمكونات طبيعية

صابونة تعطير الجسم من أنواع الصابون الفعالة في القضاء على رائحة العرق، فهى تتكون من مواد طبيعية مفيدة لبشرة الجسم وليس لها أى ضرر، ويمكننا صنعها في المنزل بدون تكلفة عالية دون الحاجة إلى شرائها بأسعار غالية، وبذلك نضمن عدم تعرض بشرتنا للمواد الكيميائية الضارة الموجودة فى معظم أنواع الصابون الموجودة بالأسواق، فهى تتكون من مواد طبيعية تفيد في تفتيح البشرة وتمنع رائحة العرق وتعطر الجسم، ويتجه خبراء التجميل حاليا إلى المكونات الطبيعية لتصنيع مستحضرات التجميل لفوائدها الكثيرة للبشرة، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل صابونة تعطير الجسم بمكونات طبيعية للقضاء على رائحة العرق.

مكونات صابونة تعطير الجسم

تتميز المكونات بأسعارها الرخيصة كما أنها متوفرة في محلات العطارة، وهى مواد طبيعية مفيدة للبشرة وليس لها أى أضرار، وهى كالتالي:-

صابونة مبشورة مناسبة للبشرة.

كوب ماء.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة شبة معطرة.

نصف ملعقة صغيرة من زيت الورد.

ملعقة صغيرة حنة بيضاء.

ملعقة كبيرة نشا.

طريقة التحضير

يتم تحضير صابونة تعطير الجسم بخطوات سريعة وبدون تعقيد كالتالي:-

في إناء على النار نذوب الصابونة المبشورة في كوب ماء مع التحريك المستمر حتى تمام الذوبان. ثم نضيف ملعقة كبيرة من السكر وملعقة كبيرة من الشبة المعطرة مع التقليب. ثم نضع الحنة البيضاء والنشا ونصف ملعقة صغيرة من زيت الورد. بعد ذلك نطفئ النار ونسكب الخليط في القوالب المخصصة للصابون وندخله الثلاجة لمدة ربع ساعة. ثم نخرج الصابون من القوالب ونتركه ليجف في مكان جيد التهوية لمدة يومان قبل الاستخدام.

فوائد صابونة تعطير الجسم

تتميز الصابونة بفوائدها العديدة للبشرة ومنها مايلي:-