رابط تسجيل تطعيم كورونا كوفيد 19 لجميع الفئات من طلاب جامعات ومسافرين وغيرهم

من خلال هذه المقالة عبر موقع ثقفني سوف نوضح كيفية تسجيل تطعيم كورونا (كوفيد 19) المنتشر عالمياً من خلال موقع وزارة الصحة الرسمي، والذي من خلاله يمكنكم أيضاً متابعة موعد الحصول على اللقاح بعد التقديم له والحصول على رقم التسجيل الخاص بكم، حيث يكثر البحث على مواقع التواصل الإجتماعي وعبر جوجل من جميع المواطنين حول العالم أجمع عن طريقة التسجيل والحصول على نوع لقاح كورونا المناسب لكل شخص، وإليكم التفاصيل:

كيفية تسجيل تطعيم كورونا بغرض السفر

يجب عليكم للحصول على لقاح كورونا بجميع أنواعه من خلال وزارة الصحة والسكان والموقع الرسمي لها، وفي الفروع الرسمية للحصول عليه إتباع الخطوات التالية:

أولاً: قم بالدخول على موقع وزارة الصحة والسكان الرسمي من خلال هذا الرابط. ثانياً: قم بالضغط على أيقونة التسجيل لطلب اللقاح. ستظهر لكم الصورة السابقة، قم بإختيار الفئة المناسبة لكم ولتكن (تطعيم بغرض السفر). قم بإدخال البيانات المطلوبة ومن بينها تاريخ السفر المتوقع. بعد التأكد من إدخال رقم المحمول الصحيح، قم بالضغط على أيقونة تحقق. سيرسل لك الموقع رقم التحقق على هاتفك المحمول، قم بإدخاله في الخانة الخاصة به. أخيراً: قم بالضغط على إستكمال البيانات، سيظهر لك شروط يجب قراءتها والموافقة عليه قبل تقديم الطلب. ثم إضغط على أيقونة إرسال الطلب، وإن كانت بيناتك صحيحة، سوف يرسل لك الموقع رقم الطلب الخاص بك.

متابعة حالة طلب تسجيل تطعيم كورونا

بعد الحصول على رقم الطلب الخاص بك عبر رسالة على هاتفك المحمول أو من خلال الموقع، وبعد حفظه جيداً لأنه يمثل السبيل الوحيد لك للحصول على اللقاح، فيجب عليك متابعة الطلب المقدم للحصول على اللقاح من خلال موقع وزارة الصحة والسكان.

كيفية متابعة طلب تسجيل لقاح كورونا

لمتابعة طلب التسجيل الخاص بك للحصول على لقاح كورونا من خلال منافذ إعطاء جرعتي اللقاح فيجب عليك متابعة الأتي: