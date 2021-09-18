أحدث الطرق المبتكرة لتحضير السمك المقلي بدون زيوت مقرمش في المنزل

السمك المقلي من الوجبات الشهية التي تحتوي على البروتين اللازم للجسم ومن الضروري أن يتم تناول السمك مرة على الأقل أسبوعياً حيث يستفيد منه الشعر والجلد وتعتبر طرق إعداد السمك متعددة سواء مقلي او مشوي وتختلف التتبيلة التي يتم وضعها على السمك سواء خلطة السمك المشوي أو تتبيلة الحشوة الداخلية للسمك المقلي التي تجعله يبدو لذيذ من حيث المذاق الشهي الرائع وتعتبر وجبة السمك من الوجبات التي تلزم مهام متعددة عند تحضيرها مثل تنظيف السمك وغسله جيداً ثم الحشوة وبعد ذلك عملية الطهي في الزيت للسمك المقلي ويعتبر السمك المقلي يسبب مخاوف كثيرة لدي الأمهات عند الطهي بسبب إحتوائه على الزيت وتشربه للزيت ولكن هل يوجد طرق للتخلص من الزيت والإجابة على ذلك السؤال نقدمها لكم من خلال هذا المقال. طريقة قلي السمك بدون زيت طريقة قلي السمك بدون زيت المكونات: كميةة السمك المراد تحضيرها.

بهارات نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود واخرى من الكمون والملح.

ثلاث فصوص من الثوم الناعم.

ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون.

شرائح من الفلفل الحار.

ملعقه من الصلصه الحمراء الحارة.

ملعقتين من الخل الابيض.

كميه مناسبة من الدقيق للتتبيلة.

زيت نباتي للقلي. طريقه التحضير السمك المقلي مقرمش: اولا عملية تنظيف السمك من الشوك والقشور الخارجية وازالة بطن السمك ثم نضع السمك في الماء والملح والخل. ثانيا تحضير تتبيله السمك عن طريق تحضير طبق عميق ونضع فيه كلاً من التوابل الملح والفلفل الاسود والكمون وصلصه الحارة وتقليبهم باستخدام ملعقة خشبية. نضع كميه السمك في التتبيله ونقلب السمك على الوجهين حتى ياخذ مذاق التتبيله ونتركه لمده لا تقل عن الساعه. بعد الانتهاء من تتبيلة السمك نقوم بتحضير تتبيله الدقيق ونغمس السمك من الخارج في الدقيق حتى يتم تغليف السمك من جميع الجهات وهكذا اصبح جاهزا للقلي. نحضر المقلاة ونضع فيها كمية الزيت المناسبه لكمية السمك ونضع السمك بعناية حتى يتم تحميره ثم نقوم بتقليب السمك على الجهة الثانية حتى يتحول لون السمكه الخارجي إلى اللون الذهبي المقرمش، وتحضير اطباق خارجية بها مناديل ورقية خاصه بالمطبخ ثم وضع السمك حتى تمتص المناديل الزيت ورش كمية قليلة من الكمون فوق السمك وتقديمه بعد ذلك. طريقه التحضير السمك المقلي مقرمش: الوسوم

السمك المقلي من الوجبات الشهية التي تحتوي على البروتين اللازم للجسم ومن الضروري أن يتم تناول السمك مرة على الأقل أسبوعياً حيث يستفيد منه الشعر والجلد وتعتبر طرق إعداد السمك متعددة سواء مقلي او مشوي وتختلف التتبيلة التي يتم وضعها على السمك سواء خلطة السمك المشوي أو تتبيلة الحشوة الداخلية للسمك المقلي التي تجعله يبدو لذيذ من حيث المذاق الشهي الرائع وتعتبر وجبة السمك من الوجبات التي تلزم مهام متعددة عند تحضيرها مثل تنظيف السمك وغسله جيداً ثم الحشوة وبعد ذلك عملية الطهي في الزيت للسمك المقلي ويعتبر السمك المقلي يسبب مخاوف كثيرة لدي الأمهات عند الطهي بسبب إحتوائه على الزيت وتشربه للزيت ولكن هل يوجد طرق للتخلص من الزيت والإجابة على ذلك السؤال نقدمها لكم من خلال هذا المقال. طريقة قلي السمك بدون زيت طريقة قلي السمك بدون زيت المكونات: كميةة السمك المراد تحضيرها.

بهارات نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود واخرى من الكمون والملح.

ثلاث فصوص من الثوم الناعم.

ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون.

شرائح من الفلفل الحار.

ملعقه من الصلصه الحمراء الحارة.

ملعقتين من الخل الابيض.

كميه مناسبة من الدقيق للتتبيلة.

زيت نباتي للقلي. طريقه التحضير السمك المقلي مقرمش: اولا عملية تنظيف السمك من الشوك والقشور الخارجية وازالة بطن السمك ثم نضع السمك في الماء والملح والخل. ثانيا تحضير تتبيله السمك عن طريق تحضير طبق عميق ونضع فيه كلاً من التوابل الملح والفلفل الاسود والكمون وصلصه الحارة وتقليبهم باستخدام ملعقة خشبية. نضع كميه السمك في التتبيله ونقلب السمك على الوجهين حتى ياخذ مذاق التتبيله ونتركه لمده لا تقل عن الساعه. بعد الانتهاء من تتبيلة السمك نقوم بتحضير تتبيله الدقيق ونغمس السمك من الخارج في الدقيق حتى يتم تغليف السمك من جميع الجهات وهكذا اصبح جاهزا للقلي. نحضر المقلاة ونضع فيها كمية الزيت المناسبه لكمية السمك ونضع السمك بعناية حتى يتم تحميره ثم نقوم بتقليب السمك على الجهة الثانية حتى يتحول لون السمكه الخارجي إلى اللون الذهبي المقرمش، وتحضير اطباق خارجية بها مناديل ورقية خاصه بالمطبخ ثم وضع السمك حتى تمتص المناديل الزيت ورش كمية قليلة من الكمون فوق السمك وتقديمه بعد ذلك. طريقه التحضير السمك المقلي مقرمش:

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