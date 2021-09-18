حضري السمبوسة البيتي باللحم المفرومة بأسهل الطرق وأبسط المكونات

السمبوسة البيتي باللحم المفرومة هي من أشهى الأطباق الجانبية والمقبلات اللذيذة التي لا تخلو من العزائم والموائد خاصة في شهر رمضان الكريم، فهي عبارة عن عجينة مكونة من الدقيق والماء والزيت والذي يتم تشكيلها على هيئة مثلثات صغيرة الحجم، فيمكن تحضير عجينة السمبوسة في المنزل بدلاً من شرائها جاهزة، ومن ثم يتم حشوها بأكثر من نكهة ولكنها مشهورة بحشوة اللحم المفرومة، وسمبوسة الجبنة، وهناك سمبوسة السبانخ والخضروات، والدجاج المفروم، وغيرها الكثير من الحشوات المختلفة، ومن هنا سوف نتعرف معكم على أفضل طريقة عمل السمبوسة البيتي باللحم المفرومة.

طريقة عمل السمبوسة البيتي باللحم المفرومة

إليكم مكونات وخطوات تحضير قطع السمبوسة بحشوة اللحم المفرومة اللذيذة، يمكن الأن لكل سيدة تحضيرها في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة دون بذل مجهود، حيث أن مكوناتها سهلة وبسيطة وموجودة في كل مطبخ.

مكونات عجينة السمبوسة

نصف كيلو من الدقيق الفاخر.

ربع كوب من الزيت النباتي.

كمية مناسبة من الماء النقي.

ذرة من الملح.

مكونات حشوة اللحم المفرومة

ربع كيلو من اللحم المفروم ناعم.

ربع ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة من الملح.

ملعقة صغيرة من بهارات اللحم.

ثمرة من البصل المفروم فرما ناعماً.

ربع كوب من البسلة المسلوقة.

ملعقتين كبيرتين من السمن.

ثمرة من الجزر المسلوق المقطع مكعبات.

تحضير إناء متوسط الحجم ويوضع فيه الدقيق والماء والزيت والملح، وتخلط المكونات مع بعضها البعض جيدًا.

توضع العجينة في كيس حراري نظيف وتترك لمدة نصف ساعة لترتاح قليلاً.

تسخين مقلاة على النار ويوضع فيها ملعقتين السمن، ثم يوضع البصل المفروم بعد ذوبان السمنة.

تقليب البصل في السمن جيدًا مع إضافة الجزر والبسلة المسلوقة، ثم يوضع فوقهما اللحم المفروم.

تبهر المكونات بالملح والفلفل وبهارات اللحم حتى تكتسب الطعم المضبوط.

فرد العجينة بواسطة النشابة الخشبية على سطح مستوي مرشوش بالقليل من الدقيق.

تقطيع العجينة على شكل مستطيل ويتم حشو كل دائرة بملعقة كبيرة من خليط اللحم المفرومة.

تشكيل العجينة لتبدو على هيئة مثلثات صغيرة الحجم وغلق أطرافها بالقليل من خليط الماء والدقيق حتى لا تفتح العجينة أثناء التحمير.

تسخين زيت غزير في مقلاة متوسطة الحجم، ثم تحمر السمبوسة وترفع عن النار بعد أن تكتسب اللون الذهبي وتقدم.

طريقة عمل السمبوسة