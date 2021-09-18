طريقة عمل كيكة الطاسة بالفانيليا علي البوتاجاز في ١٠ دقائق ببيضة واحدة

كيكة الطاسة بالفانيليا، من أسرع أنواع الكيك التي تعد في وقت سريع وبسيط جدا، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو الجهد أو الخطوات الصعبة، كما أن مكوناتها كذلك بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت، كما يوجد العديد من الوصفات المميزة الأخري التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل كيكة التايجر وكيكة التوينكيز الهشة بحشوة الكريمة اللذيذة وكيكة البسكويت الباردة وسنتعرف فيما يلي من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كيكة الطاسة بالفانيليا.

مكونات كيكة الطاسة بالفانيليا

تتكون هذه الكيكة من مكونات بسيطة للغاية ومتوفرة في أغلب البيوت وهي كالتالي:

نصف كوب من الدقيق.

ربع كوب من السكر.

ربع كوب من الزيت.

بيضة.

ربع كوب من الحليب.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

مكونات الكريمة

ملعقتين من الكريم شانتيه البودرة.

ربع كوب من الحليب.

ملعقتين كبار من السكر.

طريقة التحضير

طريقة تحضيرها سهلة وسنتعرف فيما يلي من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كيكة الطاسة بالفانيليا وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بخلط البيضة مع الفانيليا وربع كوب السكر وربع كوب الحليب ورشة الملح.

وبعدما يختلطو جيدا نقوم بإضافة ربع كوب الزيت ونخلطهم جيدا مع بعضهم البعض.

ثم نقوم بإضافة نصف كوب الدقيق والملعقة الصغيرة من البيكنج بودر ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض.

بعد ذلك نقوم بدهن طاسة بالزيت ثم نقوم برش الدقيق فوق الزيت أو نقوم باستخدام ورق زبدة بدلا من كل ذلك.

ثم نقوم بصب خليط الكيك في الطاسة ونقوم بتغطيتها ثم نقوم بوضع الطاسة علي نار منخفضة جدا لمدة عشر دقائق.

ويمكننا التأكد من تسوية الكيكة بواسطة خلة أسنان.

وبعدما تتم تسوية الكيكة نصب عليها ربع كوب من الحليب حتي يصبح القوام طري.

ثم نقوم بخلط مكونات الكريمة مع بعضها البعض بالمضرب اليدوي ونضعها فوق الكيكة ونزينها ببشر الشوكولاتة البيضاء والكريز.

كما يمكننا استعمال الشوكولاتة الداكنة السائلة للتزيين أو الشوكولاتة البيضاء السائلة.

وتكون الكيكة بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة الداكنة

يمكن أكل العديد من الأطعمة مع صوص الشوكولاتة الداكنة ومكوناته كالتالي: