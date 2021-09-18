بملعقة نشا اصنعي أقوي فاونديشن طبيعي في البيت عالي التغطية يناسب جميع أنواع البشرة

بملعقة نشا طريقة عمل كريم أساس في البيت هو الموضوع الذي سنتحدث عنه بمزيد من المعلومات والتي تهم كل فتاة تطمح إلى البشرة الفاتحة والتي من الممكن أن تستقبل أي نوع من أنواع مساحيق التجميل من خلال التطبيق لذلك النوع من الكريم الطبيعي والذي سيكون مكونه الرئيسي هو النشاء حيث يعد مكون النشاء من بين المكونات التجميلية الأبرز والتي تساعد وبشكل كبير في التحسين بطريقة طبيعية من الملمس العام للجلد مع التعزيز من اللون النضر للبشرة وجعله بأفضل صورة مع عدم تواجد أي نوع من الأعراض الجانبية التي تتلف الجلد.

بملعقة نشا طريقة عمل كريم اساس في البيت

من الممكن أن نستعين بعدد ملعقة واحدة من مكون النشاء الطبيعي والذي يحوي الكثير من المواد الفيتامينية حيث يعتبر النشاء واحد من المكونات التي تساعد على شد الجلد وإكسابه المظهر النضر والناعم، وفيما يلي من الآتي من سطور نتعرف بمزيد من التفصيل على المكونات الأساسية والتي تساعد على تكوين أفضل تركيبات الكريمات للبشرة على الإطلاق.

المكونات الأساسية للخليط:

ملعقة نشاء.

ملعقة فيتامين إي.

ملعقة دقيق

ملعقة جليسرين.

ملعقة مكون جل صبار.

ملعقة ماء ورد.

زيت لافندر.

كيف يمكن تحضير وصفة كريم الأساس الطبيعية بالنشاء؟

من الممكن أن يتم استخدام وعاء يناسب كمية المقادير ويكون عميق لاستيعاب كل المقادير ولا بد من الخلط التام والجيد لسائر المكونات والعناصر التي تكون الخليط، ومن الممكن أن يتم استعمال الأداة الملائمة لخلط المقدار وبشكل جيد إلى أن ينتج مقدار من الخليط الناعم ذو القوام الكريمي وهذا القوام يساعد بشكل ممتاز في توزيعه على البشرة وبشكل جيد، والتطبيق يكون بعد أن يتم التنظيف للبشرة قبل أن يتم وضع الكريم وبعدها يتم وضع الكريم، والذي من الممكن أن يطبق في الصباح، وكذلك في المساء ومن الممكن وضعه قبيل البودر، ومن الممكن الاستغناء عن أي تركيبات تجميل، حيث أن هذا الكريم طبيعي يمنح البشرة الملمس الرقيق الطبيعي المعزز بالنعومة الفائقة، والنضارة الدائمة.