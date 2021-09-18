كريم القرنفل أقوى بوتوكس طبيعي من المنزل لشد البشرة وعلاج التجاعيد لتبدين أصغر من عمرك بعشر سنوات، نقدم لكم اليوم طريقة تحضير أقوى كريم منزلي لشد تجاعيد الوجه والرقبة وهو كريم القرنفل المضاد للشيخوخة. فالقرنفل يعتبر مصدر غني جداً بمضادات الأكسدة كما يحتوي على الاوجينول والذي يعالج حب الشباب، كذلك فهو يقلل من ترهل الجلد ويمنع ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة والرفيعة بالوجه والرقبة، بالإضافة إلى أنه يمنح الوجه مظهراً شاباً نضراً، بالإضافة إلى دوره فى تلاشي البقع الداكنة والتصبغات التي تتركها البثور حب الشباب، كما أنه يقشر طبقة خلايا الجلد الميتة ويوحد لون البشرة.

كريم القرنفل لشد البشرة وعلاج التجاعيد

يتكون هذا الكريم المثالي لتأخير علامات الشيخوخة من عناصر بسيطة للغاية وهي حبوب القرنفل، ماء، ملعقتين كبيرتين من بذور الكتان، ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، ملعقة كبيرة من جل الصبار. نقوم أولاً بطحن القرنفل في المطحنة الكهربائية لاستخراج مسحوق القرنفل، ثم نضع ثلاثة ملاعق كبيرة من مسحوق القرنفل في إناء قابل للطهي مع كوباً من الماء، ثم يرفع الإناء على الموقد لمدة 10 دقائق وبعد ذلك نقوم بتصفية الخليط بإستخدام شاش طبي أو مصفاة دقيقة الثقوب. في إناء آخر نضع بذور الكتان مع كوباً من الماء ونضع الإناء على الموقد لمدة 15 دقيقة مع الاستمرار في التقليب حتى نحصل على خليط لزج، ثم نقوم بتصفية الخليط بإستخدام شاش طبي أو قطعة قماش لاستخراج هلام بذور الكتان ونضعه في وعاء.

نضيف إلي هذا الهلام أربع ملاعق كبيرة من محلول القرنفل ونضيف زيت جوز الهند، جل الصبار ثم نخلط المكونات جيداً، الآن لدينا كريم منزلي طبيعي مضاد للشيخوخة، نحتفظ بهذا الكريم في وعاء زجاجي محكم الغلق. يوضع هذا الكريم على بشرة نظيفة على بشرة الوجه والرقبة ويمكنك أيضاً وضعه تحت العينين، ثم تدلك البشرة به لمدة دقيقتين ويترك لمدة 30 دقيقة، ثم تغسل البشرة وترطب قبل النوم، يكرر هذا الكريم على البشرة كل ليلة قبل النوم ويمكنك الاحتفاظ به في الثلاجة لمدة أسبوع.

مقشر القرنفل لتصفية البشرة

نقوم بإعداد مقشر القرنفل لإزالة الجلد الميت من الوجه والرقبة، حيث نضيف ثلاثة ملاعق كبيرة من مسحوق القرنفل المطبوخ في وعاء (المتبقي من عملية التصفية)، ونضيف إليه ملعقتين كبيرتين من السكر الناعم، ثم نمزج المكونين جيداً ونضيف ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون ويمكنك إضافة زيت اللوز أو زيت جوز الهند. بعد المزج جيداً نضع هذا الخليط على بشرة نظيفة ثم نقوم بفرك البشرة به لمدة دقيقتين، حيث يعمل هذا المزيج كمقشر طبيعي يزيل خلايا الجلد الميتة، ثم نقوم بغسل البشرة بالماء ويكرر هذا المقشر مرتين في الأسبوع.