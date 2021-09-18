استخدمي هذا المكون لتكثيف شعرك بجنون وزيادة طوله وتحفيز نموه مجددا

هذا المكون هو هدية ممتازة لكل شخاص يعاني من تساقط الشعر، وهو زيت السمسم أو كما يقال عنه في بعض البلدان الأخرى “زيت الجنجل”، وهو من الزيوت النباتية المشتقة من بذور السمسم، حيث يتم استخلاص الزيت من تلك البذور من خلال الضغط “العصر” والتحميص، ولزيت السمسم فوائد عديدة للشعر حيث يعتبر حل رائع وغعال لمن يعاني من تساقط الشعر أو يمكن استخدامه للوقاية من حدوث ذلك ومنع شعرك من التساقط، كما يحمي فروة الرأس ويقوي بصيلات الشعر.

فوائد زيت السمسم للشعر

ومن فوائده أيضا أنه يمنع ظهور الشيب المبكر وذلك بفضل احتوائه على خصائص تعمل على تغميق لون الشعر وهو ما يحافظ على لون شعرك الطبيعي، كذلك يعزز من نمو الشعر في الفراغات فهو يمنع حدوث الصلع ويعالج مشاكل التساقط، حتى أن بعض خصائصه تشبه كثيرا الأدوية التي توصف لمنع حدوث الصلع، كما يحمي الشعر من الآشعة فوق البنفسجية الضارة التي تتعرض لها بصيلات الشعر، وكذلك يحمي الشعر من الحشرات التي تهاجمه فهو مضاد للبتكيريات ويحارب الإلتهابات البكتيرية والفطرية كما يعالج تلف الشعر وجفافه ويوقف قشرة الشعر، ويحفز نمو الشعر بكثافة مما يساهم في تطويل شعرك بشكل فعال.

طريقة استخدام وصفة زيت السمسم لتطويل الشعر

يمكن استخدام زيت السمسم مبدأيا بعمل مساج لفروة الرأس، حيث يوضع الكمية المناسبة لحجم شعرك ويتم التدليك بواسطة أطراف الأصابع من الجذور إلى الأطراف، ويفضل أن يتم تدفئة الزيت قبل الإستخدام، وعند تدليك الشعر ينصح بقلب الرأس لأسفل لتحفيز الدورة الدموية وذلك لمدة خمس دقائق على الأقل مع الإستمرار في التدليك لمدة 20 دقيقة، ثم يمكن غسيل الشعر بعد ذلك بالماء الدافئ والشامبو، مع التكرار لهذه الطريقة عند غسل الشعر مرة أخرى بمقدار مرتين بالأسبوع.

يمكن كذلك خلط كلا من زيت السمسم وزيت اللوز الحلو مع بعضهما البعض، وتدفئتهما بسيطا ثم تدليك الشعر بهما وعمل حمام زيت لفروة الرأس بترك هذا المزيج على فروة رأسك لمدة 40 دقيقة مع تغطيتها في تكل الفترة، واغسلي شعرك بعدها الماء والشامبو.

زيت جوز الهند أيضا من الزيوت التي تعمل على تنعيم الشعر جدا وكذلك معالجة تلف الشعر، وعند مزجه مع زيت السمسم وتدليك الشعر به يحصل شعرك على فوائد عظيمة، فقط استخدميها بنفس الطريقة السابقة بتركه على شعرك ما بين نصف ساعة إلى 40 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء والشامبو بعدها.