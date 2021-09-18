3 طرق مختلفة لعمل عيش السرايا بالتوست والنتيجة ألذ في كل مرة

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عيش السرايا بالتوست المشهور أصبح من أشهر أنواع الحلويات المنتشرة في جميع البلدان العربية غير أنه يعتبر من الحلويات الباردة التي يحبها الجميع، بالإضافة إلى أنه مليء بالعديد من القيم الغذائية المفيدة جدا لجسم الإنسان فهو يعمل على زيادة نسبه الكولسترول المفيد في الدم، ويساعد على زيادة الوزن لذا ننصح الأشخاص الذين يقومون بإتباع حميات غذائية مختلفة لنقص الوزن عدم تناوله أو تناول كمية قليلة جدا منه لأنه يساعد بشكل ملحوظ في زيادة الوزن، فتعالوا معنا لنتعرف على مكونات وطريقة عمل عيش السرايا بالتوست في المنزل بكل سهولة.مكونات طريقة تحضير عيش السرايا بالتوست:
لكي نقوم بتجهيز هذه الوصفة نحتاج إلى بعض المكونات السهلة والبسيطة والمتواجدة بشكل كبير داخل كل المنزل ألا وهي:
- إحضار كمية من الفسدق الحلبي المطحون، مع كوب من السكر.
- ثم نجهز ملعقة صغيرة من القرفة الناعمة، وثمانية شرائح من التوست الأبيض.
- الآن نقوم بشراء عدد اثنان باكو من كريمة الخفق، ولتر ونصف من الحليب السائل أى حوالي ستة أكواب.
عيش السرايا بالتوست من الممكن تجهيزه بأكثر من طريقة فمن الممكن تحضيره بالسميد أو بالنشا فهو من أسهل وأبسط الحلوى الباردة التى يحبها الجميع، ولكى نقوم بتجهيزه في المنزل كل ما نفعله إتباع الآتي:
- أولا نضع خبز التوست في الفرن ونتركه يأخذ اللون الذهبى الفاتح من جميع الجهات.
- ثم بعد ذلك نقوم بغلي اللبن ونضع معه الزبدة والقرفة ونقلبهم جيدا للعمل على تجانسهم.
- الآن نضع السكر في مقلاة ونتركه على النار لحين الحصول على اللون الأحمر.
- ثم نضع معه خليط الحليب ونقلبه جيدا.
- يجب أن نجهز صينية ونضع فيها شرائح التوست، وفوقها خليط اللبن ونتركها لمدة خمس دقائق.
- نجهز كريمة الخفق عن طريق خلط ملعقة من الزبدة معها ونقلبها جيدا لحين الحصول على قوام كثيف.
- نضعها فى كيس الحلوانى ونزين التوست جيدا.
- وفي النهاية نقوم برش الفسدق الحلبي فوقه، ونضعها في الثلاجة ونتناوله باردا حتى نشعر بطعمه اللذيذ والشهي المفضل لدي الجميع.
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عيش السرايا بالتوست المشهور أصبح من أشهر أنواع الحلويات المنتشرة في جميع البلدان العربية غير أنه يعتبر من الحلويات الباردة التي يحبها الجميع، بالإضافة إلى أنه مليء بالعديد من القيم الغذائية المفيدة جدا لجسم الإنسان فهو يعمل على زيادة نسبه الكولسترول المفيد في الدم، ويساعد على زيادة الوزن لذا ننصح الأشخاص الذين يقومون بإتباع حميات غذائية مختلفة لنقص الوزن عدم تناوله أو تناول كمية قليلة جدا منه لأنه يساعد بشكل ملحوظ في زيادة الوزن، فتعالوا معنا لنتعرف على مكونات وطريقة عمل عيش السرايا بالتوست في المنزل بكل سهولة.مكونات طريقة تحضير عيش السرايا بالتوست:
لكي نقوم بتجهيز هذه الوصفة نحتاج إلى بعض المكونات السهلة والبسيطة والمتواجدة بشكل كبير داخل كل المنزل ألا وهي:
- إحضار كمية من الفسدق الحلبي المطحون، مع كوب من السكر.
- ثم نجهز ملعقة صغيرة من القرفة الناعمة، وثمانية شرائح من التوست الأبيض.
- الآن نقوم بشراء عدد اثنان باكو من كريمة الخفق، ولتر ونصف من الحليب السائل أى حوالي ستة أكواب.
عيش السرايا بالتوست من الممكن تجهيزه بأكثر من طريقة فمن الممكن تحضيره بالسميد أو بالنشا فهو من أسهل وأبسط الحلوى الباردة التى يحبها الجميع، ولكى نقوم بتجهيزه في المنزل كل ما نفعله إتباع الآتي:
- أولا نضع خبز التوست في الفرن ونتركه يأخذ اللون الذهبى الفاتح من جميع الجهات.
- ثم بعد ذلك نقوم بغلي اللبن ونضع معه الزبدة والقرفة ونقلبهم جيدا للعمل على تجانسهم.
- الآن نضع السكر في مقلاة ونتركه على النار لحين الحصول على اللون الأحمر.
- ثم نضع معه خليط الحليب ونقلبه جيدا.
- يجب أن نجهز صينية ونضع فيها شرائح التوست، وفوقها خليط اللبن ونتركها لمدة خمس دقائق.
- نجهز كريمة الخفق عن طريق خلط ملعقة من الزبدة معها ونقلبها جيدا لحين الحصول على قوام كثيف.
- نضعها فى كيس الحلوانى ونزين التوست جيدا.
- وفي النهاية نقوم برش الفسدق الحلبي فوقه، ونضعها في الثلاجة ونتناوله باردا حتى نشعر بطعمه اللذيذ والشهي المفضل لدي الجميع.
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