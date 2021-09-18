3 طرق مختلفة لعمل عيش السرايا بالتوست والنتيجة ألذ في كل مرة

عيش السرايا بالتوست المشهور أصبح من أشهر أنواع الحلويات المنتشرة في جميع البلدان العربية غير أنه يعتبر من الحلويات الباردة التي يحبها الجميع، بالإضافة إلى أنه مليء بالعديد من القيم الغذائية المفيدة جدا لجسم الإنسان فهو يعمل على زيادة نسبه الكولسترول المفيد في الدم، ويساعد على زيادة الوزن لذا ننصح الأشخاص الذين يقومون بإتباع حميات غذائية مختلفة لنقص الوزن عدم تناوله أو تناول كمية قليلة جدا منه لأنه يساعد بشكل ملحوظ في زيادة الوزن، فتعالوا معنا لنتعرف على مكونات وطريقة عمل عيش السرايا بالتوست في المنزل بكل سهولة.

مكونات طريقة تحضير عيش السرايا بالتوست:

لكي نقوم بتجهيز هذه الوصفة نحتاج إلى بعض المكونات السهلة والبسيطة والمتواجدة بشكل كبير داخل كل المنزل ألا وهي:

إحضار كمية من الفسدق الحلبي المطحون، مع كوب من السكر.

ثم نجهز ملعقة صغيرة من القرفة الناعمة، وثمانية شرائح من التوست الأبيض.

الآن نقوم بشراء عدد اثنان باكو من كريمة الخفق، ولتر ونصف من الحليب السائل أى حوالي ستة أكواب.

كيفية تجهيز عيش السرايا بالتوست:

عيش السرايا بالتوست من الممكن تجهيزه بأكثر من طريقة فمن الممكن تحضيره بالسميد أو بالنشا فهو من أسهل وأبسط الحلوى الباردة التى يحبها الجميع، ولكى نقوم بتجهيزه في المنزل كل ما نفعله إتباع الآتي: