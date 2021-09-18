بدون كيماويات طريقة فرد الشعر المجعد الخشن في المنزل بمكونات طبيعيه جدا وبتكلفه بسيطه

طريقة فرد الشعر المجعد الخشن في المنزل بمكونات طبيعيه، الشعر هو تاج المرأة ومصدر جاذبيتها وجمالها الأول فكما يقولون الشعر هو زينه المرأة وتبحث الفتيات دائمًا عن الوصفات التي تجعل شعرها ناعم ويأخذ شكل انسيابي وناعم وجميل دون استخدام أي أدوات تسبب تلف الشعر مع الوقت و تعرضه للتساقط مثل مكواة الشعر أو طرق الفرد الضارة ولذلك سوف نذكر لكم أفضل الطرق لفرد الشعر.

طريقة فرد الشعر المجعد الخشن في المنزل بمكونات طبيعيه

الزيت الدافئ لفرد الشعر

تعد الزيوت الساخنة من افضل الطرق لفرد الشعر الخشن والمجعد وهى من أفضل وأسهل الطرق المستخدمة لفرد الشعر ويفضل زيت جوز الهند أو السمسم أو الزيتون أو زيت اللوز وذلك من خلال الخطوات التالية

يتم تسخين الزيت على نار هادئة أو في الميكروويف لمدة تتراوح من خمسة عشر دقيقة إلى عشرون دقيقة.

نضع الزيت على الشعر ثم نقوم بتمشيطه لكي يتم توزيع الزيت على أجزاء الشعر.

نقوم بتغطية الشعر باستخدام غطاء الرأس وننتظر لمدة نصف ساعة.

بعد مرور الوقت يتم غسل الشعر بالشامبو المستخدم ويتم تسريح الشعر بمشط ذو أسنان واسعة ويراعى تسريحه من الحلف للأمام.

طريقة استخدام الزيت الدافئ لفرد الشعرحليب جوز الهند لفرد الشعر

يعمل حليب جوز الهند على تقوية الشعر ويساعد في فرده وترطيبه كما يحمي فروة الرأس من انتشار القشرة فيها أو التعرض لأي بكتيريا ضارة ويجب اتباع هذه الخطوات عند الاستخدام:

نحضر وعاء صغير و نخلط كمية من حليب جوز الهند مع عصير الليمون.

نضع الخليط في الثلاجة لمدة خمسة عشر دقيقة حتى تظهر طبقة من الزيت على الوجه.

نقوم بتدليك الشعر وفروة الرأس جيدًا بالخليط ونتركه لمدة عشرون دقيقة بعد تغطية بغطاء الرأس.

يتم غسيل الشعر بالشامبو ويغطى بالمنشفة بضع دقائق ثم يتم تمشيطه بعد أن يجف ويُستخدم مشط ذو أسنان واسعة كي لا يؤثر على الشعر.

طريقة استخدام حليب جوز الهند لفرد الشعر