أحلي طريقة لعمل البيتزا في البيت بأقل التكاليف وأحلي من المطاعم وتعرفي علي سر نجاح البيتزا

أحلي طريقة لعمل البيتزا في البيت. تعتبر البيتزا من أكثر الأكلات حبا من مختلف الفئات العمرية سواء الأطفال أو الشباب أو الكبار. فهي وجبة خفيفة ولذيذة لا يختلف علي عشقها أثنين. ويبحث الكثيرون عن طريقة عمل البيتزا في البيت نظرا لارتفاع سعرها من المطاعم بالإضافة إلى نظرا لما يمر به العالم من جائحة الكورونا يفضل الكثير من الناس خاصة الأمهات تحضير الطعام في البيت لتجنب التعرض لخطر الإصابة بأي مرض. ولذلك بعدما توصلنا لأفضل طريقة لعمل البيتزا والتي أثبتت نجاحها بجدارة أن نذكرها لكم اليوم لتستمتعوا بها. أحلي طريقة لعمل البيتزا في البيت أحلي طريقة لعمل البيتزا في البيت لتحضير البيتزا نحتاج إلي المقادير الأتية: كيلو من الدقيق الأبيض.

ربع كوب من زيت الذرة.

نصف كوب من اللبن.

ملعقة صغيرة سكر.

ذرة ملح.

خميرة فورية.

ماء فاتر للعجن.

نصف ملعقة صغيرة زعتر. خطوات عمل البيتزا الممتازة أولا نبدأ بنخل الدقيق حتي نتأكد من نظافته من أي شوائب وكذلك خلوه من أي تكتلات.

ثانيا نضيف الخميرة إلي ربع كوب من الماء الدافئ ونقلبها ونتركها حتي تخمر ويزداد حجمها بالكوب.

ثالثا نضيف الخميرة علي مقدار الدقيق المنخول ونضيف عليهم مقدار اللبن والزيت والسكر والملح والزعتر المذكورين.

رابعا نبدأ بإضافة الماء الفاتر ونقوم بعجن المكونات جيدا باليدين حتي نصل إلي قوام مرن وطري للعجين.

أخيرا الآن نقوم بتغطية العجين وتركه في مكان دافئ لمدة ساعه علي الأقل حتي يخمر العجين ويصل إلي الحجم المناسب للفرد. صلصة البيتزا وسر نجاحها صلصة البيتزا وسر نجاحها لعمل أفضل صوص من صلصة البيتزا نحتاج إلي: ثوم بودر. صلصة طماطم. ملح. فلفل اسود. خل. زعتر. نقوم بوضع ملعقة من الزيت علي النار ونضيف إليها الثوم البودر ثم معجون الصلصة. نقلب ونضيف التوابل المذكورة. حين الوصول إلي القوام المناسب للصوص نضع قليل من الخل مقدار ملعقة كبيرة. ولتحضير البيتزا يعد تخمير البيتزا السليم هو سر نجاح عجين البيتزا ولذلك بعد مرور ساعه علي ترك العجين. نبدأ بتقسيمه أجزاء متساوية. يكفي كيلو الدقيق لعمل عدد 4 بيتزا حجم وسط. نقوم بفرد قطع العجين في الصينية ومن ثم فرد الصلصلة المجهزة علي الوجه. يختلف محتوي سطح البيتزا من شخص لأخر فهو يرجع إلى الذوق. تعتبر قطع الخضار المقطعة وتشكيلة الجبن من أساسيات وجه البيتزا ويختلف نوع اللحوم حسب الرغبة. فيمكن تقطيع مكعبات الطماطم ومكعبات الفلفل الأخضر أو الألوان ووضعهم علي الوجه ويمكن استخدام نوع اللحوم المفضل كالبسطرمة أو السجق أو التونة أو غيرهم وأخيرا يتم وضع نوع الجبن المختارة حسب الرغبة. تدخل الصينية لمدة 10 دقائق في فرن درجته 180. الوسوم

أحلي طريقة لعمل البيتزا في البيت. تعتبر البيتزا من أكثر الأكلات حبا من مختلف الفئات العمرية سواء الأطفال أو الشباب أو الكبار. فهي وجبة خفيفة ولذيذة لا يختلف علي عشقها أثنين. ويبحث الكثيرون عن طريقة عمل البيتزا في البيت نظرا لارتفاع سعرها من المطاعم بالإضافة إلى نظرا لما يمر به العالم من جائحة الكورونا يفضل الكثير من الناس خاصة الأمهات تحضير الطعام في البيت لتجنب التعرض لخطر الإصابة بأي مرض. ولذلك بعدما توصلنا لأفضل طريقة لعمل البيتزا والتي أثبتت نجاحها بجدارة أن نذكرها لكم اليوم لتستمتعوا بها. أحلي طريقة لعمل البيتزا في البيت أحلي طريقة لعمل البيتزا في البيت لتحضير البيتزا نحتاج إلي المقادير الأتية: كيلو من الدقيق الأبيض.

ربع كوب من زيت الذرة.

نصف كوب من اللبن.

ملعقة صغيرة سكر.

ذرة ملح.

خميرة فورية.

ماء فاتر للعجن.

نصف ملعقة صغيرة زعتر. خطوات عمل البيتزا الممتازة أولا نبدأ بنخل الدقيق حتي نتأكد من نظافته من أي شوائب وكذلك خلوه من أي تكتلات.

ثانيا نضيف الخميرة إلي ربع كوب من الماء الدافئ ونقلبها ونتركها حتي تخمر ويزداد حجمها بالكوب.

ثالثا نضيف الخميرة علي مقدار الدقيق المنخول ونضيف عليهم مقدار اللبن والزيت والسكر والملح والزعتر المذكورين.

رابعا نبدأ بإضافة الماء الفاتر ونقوم بعجن المكونات جيدا باليدين حتي نصل إلي قوام مرن وطري للعجين.

أخيرا الآن نقوم بتغطية العجين وتركه في مكان دافئ لمدة ساعه علي الأقل حتي يخمر العجين ويصل إلي الحجم المناسب للفرد. صلصة البيتزا وسر نجاحها صلصة البيتزا وسر نجاحها لعمل أفضل صوص من صلصة البيتزا نحتاج إلي: ثوم بودر. صلصة طماطم. ملح. فلفل اسود. خل. زعتر. نقوم بوضع ملعقة من الزيت علي النار ونضيف إليها الثوم البودر ثم معجون الصلصة. نقلب ونضيف التوابل المذكورة. حين الوصول إلي القوام المناسب للصوص نضع قليل من الخل مقدار ملعقة كبيرة. ولتحضير البيتزا يعد تخمير البيتزا السليم هو سر نجاح عجين البيتزا ولذلك بعد مرور ساعه علي ترك العجين. نبدأ بتقسيمه أجزاء متساوية. يكفي كيلو الدقيق لعمل عدد 4 بيتزا حجم وسط. نقوم بفرد قطع العجين في الصينية ومن ثم فرد الصلصلة المجهزة علي الوجه. يختلف محتوي سطح البيتزا من شخص لأخر فهو يرجع إلى الذوق. تعتبر قطع الخضار المقطعة وتشكيلة الجبن من أساسيات وجه البيتزا ويختلف نوع اللحوم حسب الرغبة. فيمكن تقطيع مكعبات الطماطم ومكعبات الفلفل الأخضر أو الألوان ووضعهم علي الوجه ويمكن استخدام نوع اللحوم المفضل كالبسطرمة أو السجق أو التونة أو غيرهم وأخيرا يتم وضع نوع الجبن المختارة حسب الرغبة. تدخل الصينية لمدة 10 دقائق في فرن درجته 180.

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